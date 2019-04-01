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Типичный Симферополь

К майским центр города станет лучше?

За Салгир ещё даже не взялись. А ремонт ремонта центра обещают на днях

Администрация Симферополя не справляется с развитием благоустройства в городе. Тротуарная плитка в центре столицы стремительно разваливается, а набережная реки Салгир всё ещё находится в упадке. Примечательно, что частично привести эту зелёную зону в порядок власти должны уже к сентябрю, однако работы до сих пор так и не были начаты, а времени остаётся всё меньше. Что потом — опять авралы, опять как попало?.. На очередном оперативно-хозяйственном совещании в администрации города побывали наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

Вопросов всё больше

Как заявляла администрация крымской столицы (и «Крымский ТелеграфЪ» в своё время сообщал об этом, надеясь на лучшее. — Ред.), уже 4 сентября симферопольские власти должны представить народу благоустроенную набережную Салгира. Впрочем, возникают сомнения, успеет ли администрация города закончить работы в срок? Ведь никаких действий в этом направлении столичные власти до сих пор так и не предприняли. Всё, что есть, — проект, подрядчик и проблемы в виде домов, которые стоят на самом берегу реки.

Наталья Маленко, глава администрации Симферополя:

«У нас работы не начаты, и мы пока предварительно к ним только готовимся. Ещё идёт процедура, и в плане подготовки к этой процедуре мы начали детально изучать этот опрос. Потому что у каждого частного владения своя история, и мы это понимаем».

Департамент административно-технического контроля уже проводит дворовые походы и выявляет проблемы. До окончания этой работы заняться реконструкцией власти не могут. Но как оперативно смогут решить данную проблему? Ведь в городе за последние пару десятков лет появились сотни домовладений, которые «выросли», и теперь граница некоторых из них проходит аккурат по краю бетонного русла, в которое заключён Салгир или Малый Салгир, например в районе ДКП (ведь реконструкция Малого Салгира тоже идёт «в пакете» с объявленными работами по благоустройству города). Теперь, чтобы строителям или коммунальщикам подобраться к реке в этих местах, нужно просто рушить чьё-то имущество. И станут ли власти решать эти вопросы через суд или будут действовать другими методами? И почему об этой проблеме заговорили только сейчас, а не год-два назад, когда о грядущих работах было уже точно известно и было предостаточно времени, чтобы подготовиться и решить все сложные вопросы загодя? Вопросов пока больше, чем ответов...

Русло Салгира ждёт обещанной очистки

Исправляют не спеша

Также вопросы у горожан вызвало бездействие властей в центре города. Мы в прошлом номере рассказывали о скандальной ситуации, связанной с провалами новой тротуарной плитки в пешеходной части Симферополя. Только недавно там был капитальный ремонт, потом — снова ремонт, когда устраняли недоделки первого ремонта, а теперь там снова ямы... На прошлой неделе уже и глава республики обратил на это внимание. И пообещал, что те, кто принимал работу, должны понести за это наказание. Городские власти тоже отреагировали, правда с недельным опозданием, и отрапортовали, мол, вот-вот уже сейчас исправим.

Наталья Маленко, глава администрации Симферополя:

«Поручение получил МБУ „Город“, чтобы они мне объяснили позицию подрядчика, который выполнял работу. Потому что, чтобы привести центр в порядок, необходимо максимум два дня».

Так что опять ждём. И интересно, исправят ямы только на улице Пушкина, о которых было более всего сказано горожанами и общественниками, или провалившиеся участки плитки на улице Екатерининской (Карла Маркса) тоже исправят? Хочется надеяться, что уже к следующему выходу «Крымского Телеграфа» эта проблема будет решена.

Нина АРХИПОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 526 от 26 апреля 2019 года

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Просмотров: 120 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:12

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