Денежные реки и бетонные берега

Чиновники продолжают уничтожение Сакского озера в рамках ФЦП

В одном из прошлых номеров (№ 519 от 8 марта) мы писали о том, какое негодование вызывает у граждан строительство набережной вдоль Сакского лечебного озера. К сожалению, за прошедшие после выхода публикации полтора месяца ситуация не улучшилась. А градус социального напряжения продолжает неумолимо расти, норовя вылиться в масштабную волну народного недовольства.

В угоду личной наживе

Строительство набережной по берегу Сакского озера началось ещё несколько лет назад. С тех пор сроки сдачи объекта неоднократно переносились, попутно менялись и исполнители работ. Напомним в общих чертах, что собой представляет этот долгоиграющий проект. Во-первых, возведение, собственно, набережной, выполненной из бетона, вдоль самой кромки воды. Во-вторых, создание сопутствующей инфраструктуры, включающей душевые кабинки, туалеты, кафе, амфитеатр, парк скульптур, танцевальные площадки, розарии, фонтаны, луга и мосты. Всё это строят на деньги, выделенные в рамках федеральной целевой программы развития республики.

Казалось бы, жители Сак должны радоваться преображению города. Но не тут-то было: общественное недовольство растёт изо дня в день. Мы уже предоставляли слово одной из инициативных групп города, выступающих с категорическим протестом против строительства. Теперь в редакцию «КТ» обратилось ещё одно объединение граждан, настроенное не менее враждебно и решительно.

«Мы, жители города Саки, небезразличные к судьбе уникального лечебного месторождения знаменитых сульфидных грязей и рапы, уже несколько лет пытаемся остановить творящийся беспредел — уничтожение веками сложившейся экосистемы, — говорит житель Сак Сергей Усов. — В угоду личной наживе и при попустительстве руководства региона нарушено действующее законодательство по охране исключительного по своей значимости природного месторождения. Для освоения колоссальных средств идёт уничтожение биологического организма».

Богатство под угрозой

Инициативные сакчане ещё в конце 2017 года отправили первое письмо президенту с просьбой о проверке законности и целесообразности масштабного строительства при изначальном отсутствии экологической экспертизы. Итогом обращения стала череда ответов из всех компетентных по данному вопросу структур. Правда, по большей части они однотипны и, откровенно говоря, неубедительны. В частности, из городской администрации за подписью заместителя главы — главного архитектора Сак Галины Ирхиной пришёл следующий ответ: «Министерство экологии и природных ресурсов РК разрешило застройку площади залегания Сакского месторождения иловых сульфидных лечебных грязей и рапы на участке объекта ФЦП — набережной вдоль берега озера — при условии соблюдения требований, установленных недропользователем — ГУ НПП РК „Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция“. Уверены, что набережная вдоль берега Сакского лечебного озера не нарушит природный баланс и станет уникальным магнитом, объектом экскурсионного показа. В городе наконец появится доступная, благоустроенная набережная для отдыха и досуга жителей и гостей курорта».

Тем временем люди видят совсем не столь радужную и очаровательную картину. По их мнению, строительство уже полностью уничтожило и видоизменило облик берега и привело к безвозвратной утрате естественного природного ландшафта на огромной территории. Рабочие свозят к озеру строительные отходы, бетонную жижу сливают прямо на землю у самой кромки воды, бесценная рапа смешана с грязью и мусором. Однако, по мнению чиновников, всё в порядке и благополучию уникального природного объекта ничто не угрожает.

«Заявления жителей города в Росприроднадзор и мои обращения в адрес президента о нарушении природоохранного законодательства (закона о защите недр, водного законодательства) при сооружении набережной остаются по существу не рассмотренными, — заявляет Сергей Усов. — Генеральная прокуратура вместо надзора за соблюдением законодательства опускается до уровня оправдания действий чиновников на местах. Всё сводится к пересылке обращений в адрес Сакской межрегиональной прокуратуры, действующей под руководством местной администрации. Понизив значение вопроса до рассмотрения месторождения как обычного водоёма, что очень удобно для развязывания рук недобросовестным чиновникам в освоении бюджетных средств, руководство региона и природоохранная прокуратура республики закрывают глаза на уничтожение национального богатства страны в угоду авантюрному проекту и сиюминутному освоению бюджетных средств».

Утверждение с задержкой

Интересный ответ был получен сакскими активистами из природоохранной прокуратуры. В нём за подписью заместителя симферопольского межрайонного природоохранного прокурора, советника юстиции Яны Демьяненко сообщалось следующее:

«Зоны санитарной охраны Сак устанавливались постановлением Совета министров СССР от 1948 года. Границы и режим округов санитарной охраны, определённые для лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и федерального значения, утверждаются правительством РФ. Ввиду того, что границы и режим округов санитарной охраны Сакского курортного региона в настоящее время соответствующим постановлением не утверждены, является действующим постановление Совета министров СССР. Вместе с тем, реализуя предписания, установленные федеральным законом, в рамках ФЦП осуществлено финансирование разработки проекта округа санитарной охраны Сак».

Интересно, что разработка проекта округа санитарной охраны курорта Саки была проведена ещё в 2016 году, и с тех пор он находится в стадии утверждения. Так, глядишь, строительство подойдёт к концу, прежде чем экспертиза примет решение о его незаконности или небезопасности для уникального лечебного месторождения.

Очень жаль, что уполномоченные ведомства не спешат разбираться в происходящем. Вместо того чтобы выяснить реальное положение дел, выехав на место, они предпочитают отвечать возмущённым гражданам пустыми отписками, основанными на официальных отчётах муниципальных властей. Более того, даже бдительного главу республики Сергея Аксёнова в ходе его недавнего визита в Саки местные чиновники сумели убедить в том, что с озером всё в порядке. Мы надеемся, что после очередной нашей публикации республиканские власти всё-таки обратят более пристальное внимание на проблему и предотвратят уничтожение уникальных природных богатств полуострова.