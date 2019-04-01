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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на молочной кухне цены как в магазине

Не пожелавшая представиться жительница крымской столицы возмущается: «Вот расскажите, для чего у нас молочная детская кухня, если цены как и в магазине и аптеке? А у меня по закону (малоимущая и потеря кормильца) бесплатно должно было быть. Но мне сказали «делов никаких не знают, для всех платно». Бред».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 526 от 26 апреля 2019 года

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Просмотров: 47 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:13

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