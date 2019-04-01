В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... на молочной кухне цены как в магазине

Не пожелавшая представиться жительница крымской столицы возмущается: «Вот расскажите, для чего у нас молочная детская кухня, если цены как и в магазине и аптеке? А у меня по закону (малоимущая и потеря кормильца) бесплатно должно было быть. Но мне сказали «делов никаких не знают, для всех платно». Бред».