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Говорят, что... на молочной кухне цены как в магазине
Не пожелавшая представиться жительница крымской столицы возмущается: «Вот расскажите, для чего у нас молочная детская кухня, если цены как и в магазине и аптеке? А у меня по закону (малоимущая и потеря кормильца) бесплатно должно было быть. Но мне сказали «делов никаких не знают, для всех платно». Бред».
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 526 от 26 апреля 2019 года
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