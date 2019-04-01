Говорят, что... больных держат в черном теле

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Пожелавшая сохранить анонимность жительница Симферополя сетует: «Вчера моей мамочке делали операцию в 6-й городской. Лежать ей еще 6 дней. Приехала проведать. Ремонт новый, всё хорошо… а душа нет. Закрыт. Больные неделями не принимают душ. Медсестра предложила пластиковую бутылку, чтоб, извините за такие подробности, обмывать себя. И это учитывая то, что мама ходит на ходунках. А половина отделения вообще не ходят. И санитарки не помогают им помыться и умыться. Это делают родственники. А люди, у которых родственников здесь нет, - так и лежат. Вытираются салфетками, если могут. Это кошмар!»