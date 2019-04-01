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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... торгуют фальшивым отдыхом

Говорят, одними из первых в Крыму курортный сезон открыли мошенники. Схема такова: в Интернете создается подставной сайт существующего, вполне реального отеля, в нужный момент официальный сайт учреждения блокируется. Через подставной сайт аферисты берут с гостей 100% предоплату за забронированные номера, но в отель заявки, само собой, не поступают. Мошенники привлекают клиентов нереально низкими ценами (гораздо ниже рыночных) и большими скидками (до 30%) при условии полной предоплаты, также одно из возможных условий – минимальное количество прожитых дней – 7. Среди пострадавших уже: отель «Левант» (Ялта), пансионат «Волга» (Алушта), пансионат «Волна» (Алушта), пансионат «Искра» (Бахчисарай), пансионат «Лдзаа» (Абхазия, Пицунда). Кроме того, создаются сайты несуществующих пансионатов: пансионат «Каллисто» (Ялта), пансионат «Чайка» (Ялта), пансионат «Олимп» (Ялта). Туристов, намеревающихся посетить полуостров, через социальные сети просят быть бдительными и проверять тех, кому они отправляют свои деньги.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 526 от 26 апреля 2019 года

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Просмотров: 96 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:16

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