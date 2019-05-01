В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... ситилайты ко Дню Победы латают скотчем

Говорят, в городе-герое Керчи ситилайты с портретами освободителей Крыма могут развалиться еще до праздника. Уже сейчас некоторые из них держатся на честном слове и скотче. «Почему их уже сейчас пришлось ремонтировать?» и «Почему ремонтировать пришлось таким примитивным способом?» – те вопросы, на которые в ближайшее время предстоит ответить городским властям.