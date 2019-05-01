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Говорят, что... ситилайты ко Дню Победы латают скотчем
Говорят, в городе-герое Керчи ситилайты с портретами освободителей Крыма могут развалиться еще до праздника. Уже сейчас некоторые из них держатся на честном слове и скотче. «Почему их уже сейчас пришлось ремонтировать?» и «Почему ремонтировать пришлось таким примитивным способом?» – те вопросы, на которые в ближайшее время предстоит ответить городским властям.
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 526 от 26 апреля 2019 года
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