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СоциумКультура, наука

«Первые раритетные предметы истории»

Мост возле музея хотят расширить с семи до 12-ти метров

Балаклавский военно-исторический музей фортификационных сооружений ждет реконструкция

«Крымский ТелеграфЪ» в предыдущих выпусках уже рассказывал о том, как работает уникальный для полуострова Балаклавский военно-исторический музей фортификационных сооружений, который попросту называют музеем подводных лодок. В преддверии нового туристического сезона, грамотная работа и адекватное содержание подобных объектов важны для позитивного имиджа региона, да и всего Крыма в целом. На минувшей неделе в правительстве Севастополя обсуждались планы по реконструкции этого музея. В частности, планируется, что перед входом в музей будет построен новый наплавной мост, а прежний мост ввиду его исторического значения станет музейным экспонатом. Кроме того, в планах также видоизменить вход в музейный комплекс и снести парковку над арсенальным двориком.

Картинки неплохие, но...

Как стало известно газете «Крымский ТелеграфЪ», Министерством обороны уже утверждена концепция развития музея в Балаклаве, предусматривающая до 2025 года проведение масштабных работ по его видоизменению и расширению экспозиций.

Заместитель директора музея Юрий Тимофеев:

«Утвержденная концепция развития музея до 2025 года предполагает развитие следующих направлений: история и боевой путь подводных сил Черноморского флота с 1906 года по настоящее время, история и создание ядерных арсеналов на основе создания нашего объекта».

О том, как проект разрабатывался, как проходила встреча и что может ждать музей в дальнейшем, «КТ» рассказал Валерий Иванов, заместитель директора музея, полковник, ученый, писатель: «В течение полутора лет по указанию президента разрабатывается проект создания морской марины в Балаклаве. Этот проект был поручен одной из компаний, которая выиграла тендер. Они сделали виртуальную разработку данного проекта, не привязанную к местности, и представили этот проект на Санкт-Петербургском экономическом форуме и показали его президенту. Но когда стали разбираться, оказалось, что картинки неплохие, но под ними достаточно много разных нерешенных проблем».

На встрече с президентом в Севастополе руководитель приоритетного проекта развития Балаклавы Мария Литовко подняла вопрос о более детальной доработке данного проекта. После чего началась новая волна в разработке, к которой подключилась новая проектная организация.

Территория вокруг скоро изменится

Валерий Иванов:

«Когда встал вопрос по западному берегу, где находится наш музей, то у нас возник ряд вопросов исходя из того ТЗ, которое было опубликовано на сайте правительства Севастополя. Мы обратились к разработчикам с просьбой дать нам ответы на ряд вопросов. Может, они не получили наши письма, но они так и не ответили на наши вопросы. И буквально спустя месяц к нам пришло письмо с просьбой допустить двенадцать человек разработчиков для изучения технических возможностей подземного комплекса. Но разработчики — это гражданские люди, а наш музей военный. Поэтому мы сказали, что мы не возражаем, но с разрешения командующего флотом, и повторно написали им те же вопросы».

В результате разработчики инициировали встречу командующего флотом и губернатора и организовали совещание в правительстве города, для согласования целого ряда возникших нюансов.

Валерий Иванов:

«Первый вопрос, который встал, — это внешний вид входа в подземный комплекс. На сегодняшний день он представляет собой железобетонный козырек, который мы отремонтировали год назад и который закрывает вход от камнепада, снега, дождя и помогает людям укрыться в случае непогоды. В планах же разработчиков предусмотрено сделать нечто типа армейской звезды по проекту парка „Патриот“. Но тогда, во-первых, нарушается целостность комплекса, во-вторых, этот козырек не мы придумали, он был разработан еще в 1954 году, по специальному проекту ленинградского института».

Заместитель директора рассказал, что раньше над козырьком размещались два камуфляжных дома и свисала сеть, для того чтобы скрыть вход в подземный комплекс. Когда входила лодка, сеть раздвигалась, а мост, который расположен рядом, отводился в сторону.

Валерий Иванов:

«Это первые раритетные предметы истории российского государства, где создавались первые элементы инженерно-технического творчества, связанные с подземным строительством. В итоге мы предложили разработчикам, если у них есть иные варианты, то пусть они их нам покажут, а мы их одобрим или не одобрим. Пока это было записано в протоколе».

Губернатор пообещал согласовать

Еще один вопрос касался наплавного моста, который представляет собой инженерное сооружение, находящееся на двух надувных металлических опорах-цистернах. Когда туда запускается воздух, мост отводится в сторону.

Мария Литовко, руководитель приоритетного проекта развития Балаклавы:

«Перед входом в музей будет широкий наплавной мост, так как в дальнейшем в штольню планируется заход настоящей подводной лодки, кроме того туда и сейчас заходят плавсредства музея. Если мы говорим о выходе из штольни, то здесь техническим решением предусмотрена реконструкция и расширение существующего балочного моста».

Сотрудники музея согласны с тем, что нынешний мост не обеспечивает необходимого доступа на западный берег. Его ширина составляет всего семь метров, и по нему может пройти только одна машина. Новый же мост планируется расширить до двенадцати метров, а нынешний разместить внутри комплекса, в качестве экспозиции. Также на совещании обсуждался вопрос о сносе недостроенной стоянки для автомобилей, расположенной над арсенальным двориком. На это уже имеется решение суда. В заключение губернатор города Дмитрий Овсянников пообещал согласовать данные изменения с Министерством обороны.

Дмитрий Овсянников:

«Давайте проработаем вопрос проектирования и строительства за счет средств ФЦП полноценной входной группы в музей, которая украсит Таврическую набережную. Мы обязательно согласуем с Министерством обороны этот проект».

Анна ЧУДАКОВА
Фото А. Чудакова
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 526 от 26 апреля 2019 года

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Просмотров: 84 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:20

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