«Крымские ужасы»

Украинские СМИ рассказали о бедах виноделов, о мотивах керченского убийцы, о торговле дельфиньим мясом и о совете экс-президента

На этой неделе сайты и издания за Перекопом, которые рассказывают о ситуации в Крыму, сообщали, в частности: о нехватке винных бутылок, о том, почему произошла бойня в Керчи, о судьбе погибших дельфинов и о скандальном высказывании бывшего президента Украины.

Без бутылки вина...

Сайт украинского телеканала смакует подробности неудачи, которая может постичь производителей вина в Крыму. Проблему несколько дней назад озвучил Алексей Липко, глава Ассоциации виноделов Крыма, сообщив, что ряд винодельческих компаний в Крыму может остановиться из-за нехватки стеклянной тары. Дескать, поставщики бутылок отказываются сотрудничать с полуостровом из-за санкций США и: «Прекращение производства грозит винным заводам „Золотая Балка“, „Бельбек“, „Массандра“, „Новый свет“, „Инкерман“ и Alma Valley. Так, одна из двух компаний, которая поставляла на полуостров стеклянные бутылки для вина, сменила собственника и получила американского акционера. Именно поэтому ее руководство объявило о полном прекращении сотрудничества с крымскими клиентами. Другая компания не способна производить необходимые объемы стеклотары». Также сообщается, что ряд крымских винодельческих компаний уже получил сообщение о прекращении поставок стеклотары.

«Хитрый план Кравчука»

Высказывание первого президента украинского государства Леонида Кравчука о снятии блокады с Крыма, вернее «совет», который он дал Владимиру Зеленскому по ситуации с «захваченным» Крымом, уже приписали на Украине к деятельности пресловутой «руки Кремля». «Высказывание носит явный пророссийский характер!» — кричат заголовки в украинских СМИ. Эксперты за Перекопом наперебой теперь обсуждают, почему «о снятии блокады с аннексированного полуострова и речи быть не может» и «насколько активно против снятия блокады выступят украинцы». Есть и мнение, что «совет первого президента Украины будущему главе государства — некий хитрый план»... Но о том, что это может быть просто разумное решение — полная тишина...

Ответил за шмот?

Украинский сайт на удивление корректно сообщил о результатах расследования трагедии в Керченском политехническом колледже, которые сообщил на этой неделе глава Следкома России Александр Бастрыкин. Устроивший бойню в колледже студент Росляков, по информации Следкома России, подвергался травле, потому что не мог позволить себе дорогую одежду известных брендов, и это могло побудить его пойти на преступление. «Унижение на основе разного имущественного положения», — назвал Бастрыкин причину стрельбы в колледже, выступая на лекции во Всероссийском государственном университете юстиции. «Этого мальчика постоянно унижали одноклассники. Он покупал на рынке где-то, у него мама одна была, его постоянно унижали на этой основе. Вот результат. Я не знал этого, оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не подделках под американские», — сказал глава Следкома России.

Балык из дельфинов прямо на пляже?

Украинский сайт подхватил информацию, которую распространили через журналистов некие жители Крыма. «В Крыму стало известно о незаконной продаже мяса дельфинов», — говорится в заметке. В частности, некие очевидцы сообщают, что «на прилавках рынков на полуострове появилось вяленое мясо дельфинов, выбросившихся на берег и погибших. Продают его незаконно за 600-800 рублей за килограмм (от 250 до 335 гривен соответственно)». Кроме этого, по словам собеседников российского издания, которое цитирует украинский сайт, «трупы дельфинов собирают, разделывают на балык и вялят тут же на берегу в ямах и после этого продают на местных рынках». В подтверждение этому они предоставили редакции фото и видео с пляжа, где лежат останки животных. В общем, конечно, ужас, что творится. Но вместе с этим не уточняется, в каких именно регионах, на каких именно рынках такое было замечено. Да и в правоохранительных органах происшествие пока не комментируют.