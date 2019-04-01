Что в закромах у депутатов?

Крымские народные избранники опубликовали декларации о доходах

Крымские депутаты опубликовали декларации о своих доходах за 2018 год. В текущем году истекает первый срок полномочий Госсовета РК, и можно теперь посмотреть, как изменились депутатские доходы с 2014 года. Кстати, если судить по декларациям, опубликованным на официальном сайте крымского парламента, один из депутатов заработал за прошлый год более 100 млн рублей, при этом доходы 17 из 75 избранников составили менее 1 млн рублей.

Самые богатые за год

Самым богатым депутатом стал президент ООО «Корпорация «ФМ» Фрунзе Мардоян — его доход за прошлый год составил 103,4 млн рублей. В собственности Мардояна — четыре земельных участка общей площадью 33 555 кв. м (еще 23 714 кв. м находится в пользовании), торговый комплекс площадью 32 823 кв. м (торгово-развлекательный центр FM в Симферополе), офисно-выставочный центр, четыре нежилых здания и жилой дом (еще один — в пользовании). В автопарке 65-летнего депутата — шесть машин, среди которых выделяется ГАЗ-14 «Чайка».

На втором месте по доходам за 2018 год депутат и директор ООО «Крымтурсервис 2004» Светлана Шабельникова — ее доход вырос на 24,5 млн рублей в сравнении с предыдущим годом и составил 94,8 млн рублей. В собственности находится 16 земельных участков общей площадью 11 428 кв. м, 20 нежилых помещений площадью 16 229,6 кв. м, дом и две с четвертью квартиры. Передвигается Шабельникова на единственном авто — Toyota Land Cruiser 200.

На третьем месте по размеру годового дохода среди крымских депутатов индивидуальный предприниматель Александр Котовский — он заработал 16,8 млн рублей. В собственности Котовского — две с четвертью квартиры и два отечественных автомобиля, включая грузовой. Ещё несколько земельных участков и основная недвижимость семьи Котовского принадлежит его жене.

Ещё трое заработали в 2018-м более десяти миллионов — директор ООО «Автодель» Михаил Смолянов (14,8 млн), главный бухгалтер ООО «Крымаквасервис» Ксения Дорофеева (12,5 млн), руководитель ялтинского отделения ООО «Интерстрой» Егор Дёмин (10,7 млн).

Убавили аппетиты

Доходы спикера Госсовета Владимира Константинова, судя по его декларации, снизились: с 22 млн рублей в 2017 году до 6 млн 955 тысяч в 2018-м. В собственности ничего не изменилось: всё та же квартира площадью 95 кв. метров, всё те же пять нежилых помещений площадью от 30 до 6 тысяч «квадратов», те же «легковушки» Range rover, джип WRANGLER, Mitsubisi pajero Sport плюс один прицеп. За пять минувших лет Константинов лишь в 1,5 раза расширил жилплощадь (в 2016 году, тогда же у него был самый высокий заработок — почти 84 млн руб.) плюс обновил автопарк, сменив в 2017 году BMW 750 и Chevrolet corvett на Mitsubisi.

Сократились доходы за минувший год и у председателя комитета по культуре и охране культурного наследия Нины Пермяковой. В 2014-15 гг. она была гендиректором Международного центра театрального искусства «Золотой ключик» и её годовой доход составлял 1 млн 243,5 тыс. рублей в 2014-м и 1 млн 406,5 тыс. в 2015-м. А в октябре 2016-го она становится председателем комитета, и годовой доход возрастает всего на 174 тысячи рублей — до 1 млн 574 тыс. Но уже в 2017 году в декларации указаны почти 5 млн 679 тыс. Правда из перечня собственности депутата исчезает квартира площадью 54 квадратных метра. В 2018 году скромнее: годовой доход 2,5 млн, состав собственности не изменился.

Снизились доходы и у заместителя председателя комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Василия Рогатина. В депутатах он с ноября 2016 года, и доходы за тот год, несмотря на должность заместителя гендиректора ГУП РК «Черноморнефтегаз», указал скромные — 300 тысяч 855 рублей. Заработок в 2017 году превысил 2 млн рублей, но в том же году из собственности исчез земельный участок в 436 кв. метров. А в 2018 году доходы Рогатина сократились до 1 млн 830 тыс. руб.

Деньги, квартиры, участки, машины

Председатель комитета по законодательству Сергей Трофимов в 2014 году не обладал никаким имуществом, кроме автомобиля KIA Sorento, заработал за год чуть больше 1 млн руб. В 2015 году доход депутата увеличился на треть — до 1,5 млн, но никакого имущества он не приобрел. В 2016 году доход Трофимова подрастает ещё на 1 млн рублей, он меняет автомобиль на Hyundai Santa Fe. Семья получила в пользование земельный участок 1300 кв. метров, но живут они по-прежнему в доме, который им не принадлежит. В 2017 году доход депутата сокращается до 2 млн 107 тысяч, но в пользовании появляется еще один земельный участок (1200 кв. метров) и еще один жилой дом (120 кв. метров). В 2018 году доход Трофимова снова вырос (на 10%), а к собственности добавляется квартира (87 кв. метров).

У депутата Сергея Шувайникова — зампредседателя комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления — в 2014 году было две квартиры (29,1 и 27,6 кв. м). В 2015 году он получил доход около 1,5 млн руб., а в 2016 году — 1 млн 730 тыс. руб. И в этом же году приобрел земельный участок площадью 788 кв. м и 31 участок площадью 1200 кв. метров каждый. Одновременно две его квартиры в два раза увеличиваются в площади. Плюс появился новый автомобиль. В последующие два года изменений не прослеживается. А в 2018 году Шувайников задекларировал 1 млн 818 тыс. рублей дохода.

Выросли доходы и у заместителя председателя комитета по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов Григория Грудницкого: до июня 2017 года он был просто депутатом-пенсионером, и его доходы не превышали 1 млн 200 тысяч в год. А после того, как он пересел в кресло зампреда комитета Госсовета — возросли более чем в 2 раза: почти 2,5 млн за 2017 год. В 2018 году уже 2 млн 880 тысяч. При этом состав имущества в 2017 году изменился незначительно — вместо автомобиля Skoda Octavia появилась Skoda Rapid, а в 2018 году вообще ничего не менялось.

Председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Валерий Коваленко пришел в Госсовет уже с солидным имуществом: 4 квартиры и участок площадью 750 кв. метров. В 2015 году из собственности Коваленко исчезла одна квартира, в 2016-м — вторая. И тогда же доходы выросли в 4 раза — с 1,5 до 6 млн рублей, а в декларации появляются 4 объекта долевого строительства, «приобретенные на доходы от продажи имущества и накопления за предыдущие годы». В 2017 и 2018 годах Коваленко получает примерно по 1 млн 700 тыс. в год, объекты долевого строительства из декларации исчезают, зато в 2018 году к двум оставшимся квартирам и земельному участку добавляются еще одна жилплощадь (132,9 кв. метра), садовый дом (46,9 кв. метра) и 4 нежилых помещения площадью от 9 до 20 кв. метров. Коваленко обладает и самым большим среди депутатов автопарком: в семье 4 легковых автомобиля и два мотоцикла.

Зампредседателя комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Ольга Виноградова пришла в депутаты собственницей земельного участка площадью 17 тысяч кв. метров и двух небольших квартир. В 2016 году к ее владениям добавилась 1 тысяча 550 кв. метров земли (доход составил 2 млн 165 тыс. рублей). В последующие два года доход был около 1 млн 650 тыс. Но в 2018 году земельных участков стало три — 14,5 тыс., 2,5 тыс. и 1 тыс. 550 кв. метров.

Дополнительный земельный участок появился и у зампредседателя комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Владимира Клычникова. Он стал депутатом, имея землю, дом, квартиру, гараж, автомобиль и катер. Доходы его за первый год депутатства выросли в 2 раза, но выглядели на фоне коллег весьма скромно — менее 740 тысяч в 2015 году и чуть больше 1 миллиона в 2016 году. Но был приобретён участок площадью 600 квадратных метров. В 2017 году Клычников стал заместителем председателя комитета, и доходы выросли вдвое. Тогда из собственности исчезла 72-метровая квартира, но появились 32-метровое нежилое здание и автоприцеп.

С минимальным доходом

Заместитель председателя комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Анна Рубель за пять лет депутатства, судя по декларации, не нажила ничего. В Госсовет она пришла собственницей одной пятой доли в квартире площадью 74 кв. метра и легкового автомобиля ЗАЗ-110307. В 2017 году ЗАЗ из декларации исчез. Все пять лет Рубель пользовалась квартирой площадью 67 метров, а самый большой ее доход был задекларирован в 2016 году — 2 миллиона 258 тысяч рублей. Последние два года она декларировала по 1 млн 700 с небольшим тысяч.

У депутата Ольги Сульниковой доход стабилен: с 2015-го по 2018-й примерно по 1 млн 700 тысяч рублей в год. В собственности у Сульниковой только земельный участок площадью около 4 тысяч квадратных метров, приобретенный еще до получения мандата. А зампредседателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Валерий Аксенов за 5 лет депутатства лишь сменил автомобиль ВАЗ-21140 на «Шкоду Рапид». Его заработки не превышали 2 млн рублей в год.

Сразу 17 крымских депутатов показали доход менее 1 млн рублей, совокупно заработав 12,2 млн рублей. Совсем немного до этой условной черты не хватило пенсионерам Наталье Яицкой (978 тыс.) и Ларисе Чулковой (974 тыс.), а также генеральному директору АО «Юждорстрой» Игорю Аржанцеву (942 тыс.).

Меньше всех в прошлом году заработали ныне безработный депутат Юрий Юрьев (399 тыс.) и замдиректора ООО «Дюн» Николай Юревич (335 тыс.). Замыкает список с заработком в 274,5 тыс. рублей заместитель гендиректора «СД «Новый Крым» Николай Высоцкий.