Когда доказательства необходимы...

Установление отцовства в суде

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем, как происходит установление отцовства в суде. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Что нужно для обращения в суд

В соответствии с пунктом 3 статьи 48 Семейного кодекса Российской Федерации установление отцовства требуется, если родители ребенка не состоят в зарегистрированном браке на момент его рождения.

Если отец не признает ребенка добровольно, отказывается подать совместное заявление об установлении отцовства или не подает заявление от своего имени, когда это возможно, а также если мать ребенка (или орган опеки и попечительства) не дает согласия на установление отцовства для ребенка, то установление отцовства возможно только в суде.

Для обращения в суд необходимо подготовить иск. Истцом в случае установления отцовства может быть один из родителей, опекун (попечитель) ребенка, лицо, на иждивении которого находится ребенок, а также сам ребенок по достижении совершеннолетия. Вам также понадобится копия свидетельства о рождении ребенка, квитанция об уплате государственной пошлины в размере 300 рублей и подтверждение родства ребенка и его отца.

Первым шагом является сбор доказательств, подтверждающих родство ребенка и его отца. При этом, согласно статье 55 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица. Такие доказательства могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. Так, например, проведение молекулярно-генетической экспертизы позволяет установить отцовство с высокой степенью точности. При проведении экспертизы могут исследоваться также медицинские документы, например индивидуальная карта беременной, история родов, индивидуальная карта новорожденного.

Необходимо также учитывать, что установление отцовства в отношении совершеннолетнего допускается только с его согласия, а если он признан недееспособным — с согласия его опекуна или органа опеки и попечительства. Отсутствие согласия является основанием для отказа в удовлетворении иска.

Иск о признании отцовства подается в районный суд по месту жительства ответчика или истца. Ходатайства (заявления) о назначении экспертизы, допуск дополнительных доказательств суд удовлетворяет в ходе заседания.

Если сторона уклоняется

Если сторона уклоняется от участия в экспертизе, не предоставляет экспертам необходимые материалы и документы для исследования и в других случаях, если невозможно провести экспертизу в соответствии с обстоятельствами дела, суд принимает решение на основании всех ранее предоставленных доказательств. При этом суд, в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы и какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым.

Если иск об отцовстве удовлетворен, суд принимает соответствующее решение, после чего отцовство регистрируется в загсе.

С заявлением о регистрации вправе обратиться мать или отец ребенка, его опекун (попечитель), лицо, на иждивении которого находится ребенок, или сам совершеннолетний ребенок.

За государственную регистрацию установления отцовства, в том числе за выдачу свидетельства об установлении отцовства, уплачивается государственная пошлина в размере 350 рублей. Сведения об отце ребенка вносятся в запись акта об установлении отцовства в соответствии с данными, указанными в решении суда.

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