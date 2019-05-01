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СпецпроектИстория

Пройти и Рим и Крым

Космо-Дамиановский монастырь на территории заповедника

Как Косма и Дамиан помогают полуострову

В официальном житии святых Космы и Дамиана Крым не упоминается, не упоминается он даже в соответствующем разделе вездесущей Википедии. Но народные предания связывают с этими святыми, жившими в Риме в III веке, источник с целебной водой, с незапамятных времен известный среди местного населения как Савлух-Су (здоровая вода). Якобы именно здесь, в той самой местности, где позже появился мужской Космо-Дамиановский монастырь, святители, прославившиеся врачеванием, прятались от гнева римского правителя.

Свято место

Сегодня Космо-Дамиановский монастырь находится на территории Крымского природного заповедника, поэтому попасть в него не так-то легко. В прошлом году верующие смогли попасть в монастырь на Пасху, и крымские ленты новостей тогда облетела новость, что «в монастыре впервые за восемь лет отпраздновали Великий праздник». В этом году с 27 на 28 апреля в обители тоже состоится Пасхальное Богослужение. Начнется оно в 20:00. А весь день 28 апреля будет проходить освящение куличей.

27 апреля, с 16:00 до 19:00, проезд в монастырь через территорию Крымского природного заповедника будет бесплатным, но только по разрешительному письму, которое можно оформить в Симферопольской и Крымской епархии, на подворье мужского монастыря святых Космы и Дамиана в пгт. Партенит и в храме Всех Крымских Святых и Феодора Стратилата в Алуште. В 19:00 27 апреля въезд в заповедник будет закрыт. Тех же, кто сможет обзавестись разрешением, убедительно просят иметь при себе теплые вещи.

Раньше попасть сюда было куда как проще. Ф. С. Рождественский в книге «Свв. Бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан и Космодамиановская киновия с целебным источником в Крыму», изданной в 1898 году в Одессе, свидетельствует: «К их целебному источнику, где они творили чудеса, находящемуся в восемнадцати верстах от Алушты, у подножия Яйлы и Чатырдага, стекалось и стекается множество народа, чающего исцеления от различных болезней. Сюда идут и старые, и малые, пробираются и больные, и здоровые, без различия исповеданий и религий: православные — русские и греки, католики, лютеране, татары, караимы, талмудисты евреи и др. Все идут к целебному источнику, с верою и надеждою получить исцеление от своих недугов, телесных и душевных...»

Надежда для всех

Косма и Дамиан действительно те святые, которых чтут представители самых различных исповеданий. В русской народной традиции с именами Космы и Дамиана связано немало особых народных верований, примет и почти языческих обрядов. Их почитали покровителями домашнего скота и хранителями кур, считали великими кузнецами, которые куют плуги и раздают их простым людям для возделывания земли, а еще — мудрецами, которые помогают прозрению разума к обучению грамоте. Но это все скорее о других Косме и Дамиане, не «наших», не тех, что пришли в далекую Таврику из Рима. И в этом стоит разобраться.

Оказывается, церковь почитает целых три пары одноименных святых, живших в совершенно разное время и разных местах: Косма и Дамиан Асийские (прославление 1/14 ноября); Косма и Дамиан Римские (1/14 июля) и Косма и Дамиан Аравийские (17/30 октября).

Отличались они не только эпизодами биографий, но и внешним видом. В древних документах среди особых примет бессребреников значатся: Косма и Дамиан Асийские «брадами оба средни равны, в правых руках держат перья, а в левых сосудцы открыты, на ногах сапоги вохра. Преподобная Феодотия матерь их аки Евдокея»; Римские «Косма млад, аки Димитрий Селунский... Дамиан млад, аки Георгий мученик, кудреват... в правых руках держат кресты, а в левых сосудцы»; Косма и Дамиан Аравийские «подобны Флору и Лавру».

Косма и Дамиан Асийские, те, о которых сложилось большинство русских поверий, скончались вполне мирно, остальные приняли мученическую смерть.

Приют для чистых сердцем странников

С Крымом связаны те Косма и Дамиан, что «родились от единого отца и матери и воспитывались в Древнем Риме в христианском благочестии», были они братьями по плоти, близнецами или скорее двойняшками (двоицей). Научившись врачеванию, жили они «в имении своих родителей, в пределах Римских, обходили Рим, соседние города и села для врачевания народа, платы за излечение никакой не брали». Но «злой дух идолопоклонничества не потерпел добродетельного жития угодников Божих» и «явились к царю клеветники со своими изветами». В итоге, братьям пришлось бежать.

Рождественский пишет: «В это тяжкое для них время укрывательства, как нужно полагать, и пришли Косма и Дамиан в крымские горы, где спасались в неприступных тогда горных трущобах, — и врачевали народ, когда представлялся тому случай». Потом они вернулись в Рим, чтобы принять мученическую смерть, но о Крыме не забыли даже после кончины...

Легенда гласит: «Один жестокий муж возненавидел свою жену, увел ее в горы, выколол глаза и оставил среди неизвестных мест, в лесу, вдалеке от жилищ. Несчастная умирала уже от голода, как явились к ней два брата — врачи Косма и Дамиан, подвели ее к горному источнику и велели умыться в нем. Лишь она исполнила это, внезапно возвратилось ей зрение, и она спокойно вернулась домой и рассказала о случившемся». И это был далеко не единственный случай, когда римские чудотворцы помогали крымчанам.

Материальное и духовное

То, что первый христианский храм появился близ источника еще в Средние века, тоже практически легенда, никаких научных доказательств тому нет. Зато известно, что в середине XIX века архиепископ Иннокентий дал указание обустроить возле Савлух-Су небольшую обитель. Тогда, правда, этому благому начинанию помешала начавшаяся Крымская война. Однако идея осталась живой, и по окончании войны, в 1857 г., монастырь таки начали возводить. Его первым настоятелем стал игумен Макарий. При нем обитель отстроилась, появилось два храма, часовня, притвор для гостей, хозяйственные здания. А 1 июля (по старому стилю) 1862 года, в день празднования святых бессребреников Космы и Дамиана, епископ Алексий прибыл к источнику и, как свидетельствуют современники, «торжественно внес частицы св. мощей, утвердив их в храмовой иконе свв. Космы и Дамиана на вечные времена, для благоговейного чествования и поклонения с верою притекающих сюда и молящихся об исцелении от болезней душевных и телесных».

В последний год XIX столетия церковные власти распустили мужскую братию. Но, поистине, свято место пусто не бывает — в начале века ХХ здесь открыли женский монастырь, который своим процветанием и щедрым финансированием был обязан самому Николаю II. Николай Александрович с семьей приезжал сюда в 1911 году и высказал надежду, что вода из источника исцелит от болезни его сына цесаревича Алексея. Тогда же было принято решение создать в окрестностях заповедные места для царской охоты. Они и стали основой нынешнего Крымского природного заповедника.

Монастырь значительно пострадал во время Великой Отечественной войны. Немцы, борясь с партизанами, уничтожили все здания, находящиеся на территории монастырского комплекса. От давних времен осталась только каменная часовня и вера людей в возможность чудесного исцеления.

Елена БОНДАРЮК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 526 от 26 апреля 2019 года

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Просмотров: 61 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:49

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