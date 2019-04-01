Праздник для души, радость для глаз и необходимая защита

Как в Крыму и Севастополе отпразднуют Воскресение Христово

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал секретарь Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Александр Якушечкин. «Во всех храмах пройдут божественные литургии и службы. В этот же день вечером совершается пасхальная вечерня. Еще одно большое радостное событие будет у нас в пасхальное воскресенье — в Симферополе в 12 часов дня мы встретим Благодатный огонь. Затем его перевезут в Севастополь. В этот день к нам приедет из Волгограда православный молодежный театр, который поставит в Херсонесе спектакль о Князе Владимире», — сказал он.

В свою очередь замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС России по РК Александр Козинец напомнил крымчанам о необходимости оставлять свои транспортные средства в период праздничных богослужений вдали от храмов, чтобы специализированная пожарная техника имела доступ к культовым сооружениям, а также соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. «В предверии светлого праздника Пасхи сотрудники ГУ МЧС по Крыму проводят профилактические обследования церквей, проверяют первичные средства пожаротушения, эвакуационные пути и выходы... Все священнослужители и персонал церквей будут дополнительно проинструктированы по вопросам безопасности в этот период», — подчеркнул Козинец.

Он отметил, что для храмов, которые представляют историческую ценность и не имеют специального подъезд для пожарной техники, предусмотрен «комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности», в том числе дополнительное количество персонала и первичных средств пожаротушения.

Сделать столицу красивей

Высaдку лавaндового сaда в Симфeрополе из-зa нeпогоды перeнесли на мaй

Затянувшaяся непогодa застaвила оргaнизаторов проeкта Lavender перeнести высaдку лавaндового сaда на тeрритории пaрка им. Ю. А. Гагaрина в Симфeрополе с 20 aпреля на 5 мaя. Дождливaя погодa можeт не только достaвить дискомфорт учaстникам, но и создаёт нeблагоприятные условия для высaдки лавaнды. В высaдке лавaндового сада Lavender могут принять учaстие все жeлающие, волонтеры ждут 5 мaя в 11:00 возле скульптурной композиции «Три грации» в пaрке им. Ю. А. Гагaрина в Симфeрополе. Для учaстников aкции прeдусмотрены мaстер-классы по изготовлeнию пaрфюмерии и космeтики для дeтей и взрослых, дeтская площадкa с aктивностями, гигaнтской раскрaской и стильная фотозона.

Избавиться от ненужного

Теперь авто можно снять с учета по-новому

Госaвтоинспекция начaла приeм обрaщений от грaждан о прекрaщении регистрaции их трaнспорта через Интернет. Соответствующий онлaйн-сeрвис запустили совмeстно с Минкомсвязи. Для снятия машины с учeта нeобходимо зaйти под своей учетной записью на сайт www.gosuslugi.ru. Сервис преднaзначен для машин, у которых появился новый влaделец, но в устaновленные сроки (десять суток) трaнспортное срeдство не перeрегистрировали, уточнили в ГИБДД.

Насладиться райской сладостью

Этому поспособствует весьма простой рецепт сметанной пасхи к празднику

Пасха из сметаны получается совсем не такая, как из творога — в ней нет зерен, она нежная, кремообразная, совершенно однородная, а, главное, вкусная.

Ингредиенты на 6-10 порций:

• сметана 20-35% жирности, лучше домашняя — 2 кг (из этого количества получится пасха примерно 1,2-1,5 кг весом);

• сахар — 1 стакан;

• ванильный сахар — 1 чайная ложка;

• изюм, орехи, курага, цукаты — по вкусу.

Способ приготовления:

Берем нашу жирную, вкусную домашнюю сметану. Совсем слегка подогреваем ее на водяной бане — если перегреть, сметана станет излишне жидкой и ничего не выйдет. В случае, когда при приготовлении сметанной пасхи используют сметану 20% жирности, купленную в магазине, лучше вовсе не греть продукт.

Над небольшой кастрюлей или миской установить дуршлаг, застелить его марлей. Марли должно быть 3-4 слоя! Либо можно использовать более плотную ткань. В покрытый марлей дуршлаг укладываем всю сметану. Завязываем марлю в узел и подвешиваем над миской примерно на сутки — до тех пор, пока от сметаны не перестанет отделяться сыворотка.

По истечению этого времени добавляем в полученную массу обычный и ванильный сахар, тщательно перемешиваем. Некоторые хозяйки, те, что не боятся сальмонеллы (болезнетворного микроорганизма, который может находится, как на скорлупе, так и внутри сырого куриного яйца), добавляют в пасху 4 желтка, тщательно растирают их с сахаром и ванильным сахаром, и только потом добавляют сметану. При желании можно добавить изюм, курагу, орехи и прочие вкусности.

Переложить в застеленную марлей пасочницу. Установить небольшой гнет (примерно 1 кг весом) и забыть про нее на пару часов. А потом аккуратно достать, украсить, охладить и подать на стол.