Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Неизвестный особняк известного человека
Смертоносная «Таврида»
Беспредел в городе счастья
Устоит ли теперь «Куб»?
Говорят, что... открыли охоту на отечест ...
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектНеизвестный Крым

Несколько оттенков зеленого

Музей Грина в Феодосии

Как злой рок преследовал последнего романтика от литературы Александра Грина

Он был матросом, рыбаком, чернорабочим, трудился в железнодорожных мастерских, устроился лесорубом, потом золотоискателем на Урале, позже шахтером на железном руднике, затем — театральным переписчиком. По словам А. Н. Варламова, «в течение нескольких лет он пытался войти в жизнь, как в штормовое море; и каждый раз его, избитого о камни, выбрасывало на берег».

Мятежный дух

Начальное образование будущий отец неоромантизма Грин, а вернее Александр Гриневский, получил дома. Затем его отдали учиться в Александровское реальное училище, откуда впоследствии благополучно исключили за стихотворную сатиру на преподавателя, после чего поступил в Вятское городское училище, которое окончил в 1896 году. Александр симпатизировал эсерам. Эсеры, в свою очередь, симпатизировали ему. Его даже сравнивали с классическим бунтарем и страдальцем Оводом из одноименного романа Этель Лилиан Войнич. А член ЦК партии эсеров Н. Я. Быховский вспоминал: «Долговязый» (партийная кличка Грина. — Ред.) оказался неоценимым подпольным работником. Будучи сам когда-то матросом и совершив однажды дальнее плавание, он великолепно умел подходить к матросам. Он превосходно знал быт и психологию матросской массы и умел говорить с ней ее языком. В работе среди матросов Черноморской эскадры он использовал все это с большим успехом и сразу же приобрел здесь значительную популярность. Для матросов он был ведь совсем свой человек, а это исключительно важно. В этом отношении конкурировать с ним никто из нас не мог«. Грин, кстати, рассказывал позже, что именно Быховский как-то ему сказал: «Из тебя вышел бы писатель». За это Грин прозвал его «мой крестный отец в литературе».

Интерьер комнаты Грина в Старом Крыму

Тюрьма и сума

Кстати, о Черноморской эскадре, где, по мнению Быховского, так хорошо поработал «Долговязый»...

В Севастополь Александр Гриневский прибыл из Одессы. Эсеры снабдили его явочным паролем и фальшивым паспортом. «Мне казалось, что весь город знает о моем фальшивом паспорте», — констатировал Гриневский, уже став Грином, в «Автобиографической повести». И в качестве первой замеченной им городской достопримечательности упомянул тюрьму. Не зря, как покажут дальнейшие события. Его арестовали 11 ноября 1903 года. Так Гриневскому представилась возможность во всех подробностях оценить здание, с которого для него начался Севастополь. Первое впечатление от первой поездки в Крым.

«Корпус севастопольской тюрьмы состоит из четырех этажей и четырех коридоров-галерей с панелями по обе стороны; сверху донизу сквозь все этажи видны мостики, соединяющие панели, и винтовые железные лесенки, соединяющие этажи. В каждом коридоре-галерее дежурит суточно надзиратель», — вспоминал Александр Степанович. И заверял, что из него не могли добыть ничего, хотя «усердно грозили каторгой и даже виселицей». Послушать его, так это исключительно из-за него из Петербурга в Севастополь приехала военно-судебная комиссия с целью объявить город на военном положении, как минимум на месяц. Мол, все эти телодвижения делались для того, чтобы военно-полевой суд быстренько повесил его, Гриневского, и больше ни для чего.

На самом деле суд состоялся только летом 1905-го. Его осудили к бессрочной ссылке на поселение в отделенные районы Сибири. А потом... решили судить еще раз — гражданское следствие объединило дело Гриневского с общим процессом над эсерами со всего Крыма. Благодаря этому Александру Степановичу случилось впервые побывать в Феодосии.

Его освободило 17 октября 1905 года, когда свет увидел Высочайший Манифест об усовершенствовании гражданского порядка. Манифест провозглашал и предоставлял политические права и свободы, такие как: свобода совести, свобода слова, свобода собраний, свобода союзов и неприкосновенность личности. Впереди у Гриневского были почти нищенское существование и дальнейшие поиски себя.

Долг платежом красен

В начале 1920-х годов Гриневский, к тому времени уже окончательно ставший Грином, решился наконец приступить к своему первому роману, который назвал «Блистающий мир». Главный герой этого сложного символистского произведения — летающий сверхчеловек Друд, убеждающий людей выбрать вместо ценностей «мира сего» высшие ценности Блистающего мира. В 1924 году роман должен был увидеть свет в Ленинграде. Но, видимо, издатели заранее прониклись идеей романа, и Грин, решившийся в то время по настоянию жены переехать в Крым насовсем, испытал весьма ощутимые денежные затруднения.

Так, редактор журнала «Россия» И. Лежнев писал Грину в Крым 17 июля 1924 года: «Вашу телеграмму получил. Немедленно пошел в „Землю и фабрику“. Там мне разъяснили, что денег Вам с них никаких не причитается. „Алые паруса“ и „Серый автомобиль“ издательством отклонены. Выходит в издании „Земли и фабрики“ „Блистающий мир“, и Вам будут высланы 25 авторских экземпляров... Говорил с Бочаровым. Он нажал на заведующего финансовой частью некоего Кузменко. Говорил я и с Кузменко. Он жаловался на плохие дела, но после настояния моего и Бочарова деньги Вам обещал выслать. „У меня, — говорит, — уже значится в списке неотложных платежей. Сколько сумею, на днях вышлю“. Вот Вам все результаты моих хлопот. Как видите, жидко».

Осенью 1924 года Грин с супругой Ниной все-таки купили жилье в Крыму в Феодосии, на ул. Галерейной, 8 (в настоящее время там расположен Литературно-мемориальный музей А. С. Грина. — Ред.). Для этого им пришлось продать квартиру в Ленинграде. Нина боялась, что иным способом спасти творческого мужа от пьяных питерских кутежей не удастся. Издатели, кстати, благотворное влияние Крыма тоже отмечали, правда, делали это «из эксплуататорских побуждений». Мол, и климат на полуострове благодатен, и вино настолько дешево, что семейного бюджета не подрывает (значит, супруга уже должна быть счастлива), а бодрое настроение, выказываемое писателем в письмах, должно свидетельствовать, что он готов трудиться «во имя будущих перспектив» (то бишь, не особо зацикливаясь на своевременности оплаты своих литературных трудов).

Смерть лучше слепоты

В 1927 году частный издатель Л. В. Вольфсон начал издавать 15-томное собрание сочинений Грина. Однако вышли только 8 томов, после чего Вольфсона арестовало ГПУ. Попытки Грина настоять на выполнении контракта с издательством приводили только к огромным судебным издержкам и, как следствие, разорению. У Грина снова стали повторяться запои. В конце концов семье Грина все же удалось выиграть судебный процесс, но с квартирой в Феодосии пришлось расстаться. И переехать туда, где жизнь была подешевле, в Старый Крым.

Нина Николаевна Грин вспоминала: «В 1930 году, глубокой осенью, мы переезжали в Старый Крым. Александр Степанович пошел пешком с подводами, нагруженными нашим хозяйством. И Кук с ним...» Кук — это собака, которую Александр Степанович еще щенком подобрал в книжной лавке, назвал в честь известного путешественника и очень любил. А потом, в 1931-м, Грин слег, а пес ослеп. И тогда Александр Степанович сделал для любимца то, что не мог сделать для себя — решительно прекратил его мучения...

Ефимия СКИДЕЛЬСКАЯ
Фото feomag.ru, feo.travel
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 526 от 26 апреля 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 34 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:58

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Май 2019 (2)
Апрель 2019 (87)
Март 2019 (92)
Февраль 2019 (79)
Январь 2019 (46)
Декабрь 2018 (88)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru