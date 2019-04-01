Их осталось восемь

Хроника весьма эмоционального сезона

Когда в конце июня прошлого года свыше двухсот команд Европы приняли старт в 27-м розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА и 64-м розыгрыше Кубка европейских чемпионов, а другие в 48-м европейском розыгрыше и 10-м турнире Лиги Европы УЕФА, то ряд из них в мечтах уже видели себя с почётными кубками в руках, совершая круг почёта по стадионам Мадрида и Баку. Увы, футбольная жизнь сурова, и к сегодняшнему дню таких счастливцев, пока дошагавших только до полуфинала, осталось восемь, по четыре в каждом турнире.

Путь на Мадрид

В турнире чемпионов продолжают сражаться уже по пять раз в своей истории владевшие Кубком чемпионов УЕФА голландский «Аякс» из Амстердама, английский «Ливерпуль», испанская «Барселона» и ещё никогда не взбиравшийся на такую высоту английский «Тоттенхэм Хотспурс» из Лондона. Но чтобы стать полуфиналистами, четвёрке предстояло, соответственно, сломить сопротивление итальянского «Ювентуса» из Турина, португальского «Порту», английских «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Вряд ли кто-нибудь, наверное кроме голландцев, мог предположить, что «Аякс», успехи которого были достигнуты в минувшем веке, сможет дать бой, как говорится, находящемуся сейчас в «соку» «Ювентусу», в котором ныне тон задаёт легендарный забивала Криштиану Роналду. Именно португалец в Амстердаме на последней минуте первого тайма чётким ударом головой открыл счёт. Но сразу же после перерыва хозяева поля рванулись в атаку, и Давид Нерес сравнял счёт, сохранившийся до конца поединка — 1:1. И в ответном матче в Турине Роналду в середине первого тайма с блестящего флангового прорыва Пьяничи головой приземлил мяч в ворота голландцев. Но спустя шесть минут Ван де Беек добился равенства. После чего стало ясно: кто забьёт следующий мяч, тот и станет полуфиналистом. И на 67-й минуте долгожданный подарок «Аяксу» преподнёс де Лихт — 2:1, выбив из турнира Роналду с его звёздной компанией.

Зато «Ливерпуль» на все сто процентов выполнил задание, встречаясь с «Порту». Уже на 5-й минуте матча у себя дома с паса Фирмино Кейта открывает счёт, а через двадцать минут уже сам Фирмино устанавливает окончательный результат поединка — 2:0. Ну, а в Порту англичане доминировали с первых минут. Уже на 20-й минуте Мане с подачи Салаха открывает счёт. После чего отличается сам Салах. Тут же Эдар Милитао несколько сокращает счёт, но Фирмино и ван Дейк доводят поединок до разгрома — 4:1.

«Барселона» с 2015 года была не в силах пробиться в полуфинал. Но в первом же поединке испанцам в Манчестере улыбнулось «счастье» в лице англичанина Шоу, который после удара Суареса срезал мяч в собственные ворота. Это случилось на 12-й минуте, и хотя игроки «Манчестер Юнайтед» из «шкуры лезли вон», чтобы сравнять результат, но этого сделать им не удалось — 0:1. В ответном поединке англичанин Рошфорд уже на первой минуте угодил в штангу «Барселоны», что раззадорило испанцев не на шутку. Их лидер Лионель Месси (дважды) и Коутиньо провели в «рамку» гостей три «сухих» мяча — 3:0.

И особо о матче, который должен был лишить Англию одного из четырёх претендентов на полуфинал, ведь встречались «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Матч в Лондоне принёс успех хозяевам поля. Правда, уже в начале поединка вратарь «Тоттенхэма» Льорис парировал пенальти от Агуэро, а вскоре поле из-за травмы покинул известный бомбардир «МанСити» Гарри Кейн. Ну, а затем южнокорейский легионер лондонцев Сон Хын Мин принёс победу хозяевам поля — 1:0. Миновала неделя, и в Манчестере хозяева поля забили в ворота гостей четыре мяча — Стерлинг (два), Бернарду Силва и Агуэро. Но в ответ получили три — от Сон Хын Мина (два) и Льоренте, что позволило проигравшим 3:4 лондонцам за счёт мячей, забитых в гостях, стать полуфиналистами, чтобы 30 апреля или 1 мая сыграть с «Аяксом», а во второй паре встретятся «Барселона» — «Ливерпуль».

Ну, и разумеется, не может не интересовать вопрос, а кого УЕФА по результатам этих четвертьфинальных матчей включил в символическую сборную тура? Место в воротах было предоставлено Марку-Андре Тер Штегену («Барселона»), в защите — Жорди Альбе («Барселона»), Вирджилу ван Дейку, Тронту Александер-Арнольду (оба — «Ливерпуль»), в полузащите — Кевину де Брейне, Рахиму Стерленгу (оба — «Манчестер Сити»), Садио Мане, Мохамеду Салаху (оба — «Ливерпуль»), Сон Хын Мину («Тоттенхэм Хотспурс»), в нападении — Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Лионелю Месси («Барселона»).

А нас поджидает Баку

Только самый солидный из нынешних полуфиналистов розыгрыша Кубка Лиги Европы УЕФА — лондонский «Арсенал», имея в своём активе победы в Лиге чемпионов, между тем, в отличие от немецкого «Айнтрахта» из Франкфурта, испанской «Валенсии» и своих земляков из «Челси», ещё никогда не побеждал во втором по рангу европейском турнире для клубов. Да и соперники лондонцев лишь по одному разу становились сильнейшими, соответственно, в 1980, 2004, 2013 годах.

И вот теперь 2 и 9 мая за право сыграть 29 мая в финале кубка в Баку на стадионе «Олимпийский» встретятся: «Арсенал» — «Валенсия» и «Айнтрахт» — «Челси».

В четвертьфинале «Арсенал» без особых переживаний расправился с итальянским «Наполи» из Неаполя — 2:0 и 1:0. Два мяча в ворота итальянцев забили англичане Рэмзи и Торрейра, а третий умудрился срезать в собственные ворота итальянец Кулибаба.

Жребий свёл в четвертьфинале два испанских клуба, которые в 1/8 финала плей-офф выпихнули на кубковую колею лидеров нынешнего чемпионата России. «Вильярреал» взял верх над санкт-петербургским «Зенитом», а «Валенсия» — над нашими соседями «Чёрными буйволами» из Краснодара. Но острой дуэли между ними не произошло. Валенсийцы, в их рядах играет футболист сборной России Денис Черышев, дважды продемонстрировали своё преимущество в мастерстве — 3:1 и 2:0. У валенсийцев авторами голов стали Гегеш Гоген, Васс, Гонсалу Гегеш, Лато, Парехо, а у их соперников с пенальти отличился Касторла.

В свою очередь лондонскому «Челси» пришлось приложить немало усилий, чтобы дважды заставить капитулировать чемпиона Чехии пражскую «Славию» — в гостях (1:0) и дома (4:3). У лондонцев два мяча в свой актив записал Педро Родригес, по мячу — Алонсо и Жиру (это был для него уже десятый мяч в нынешнем турнире) и автоголом отличился Дели. У чехов блеснули Соучек и Шевчик (дважды).

Вничью сыграли по сумме двух поединков «Айнтрахт» и «Бенфика». Португальцы были сильнее дома (4:2). Хет-трика у них добился Жоау Фелиш, а ещё отличился голевым пасом Рубену Диасу. Важными мячами ответили на выпады Жоау Фелиша «немцы» Йович и воспитанник «Бенфики», а теперь игрок «Франкфурта» Гонсалу Пасвенсия. Ну, а дома «Айнтрахт» взял реванш — 2:0 (Костич и Роде). Исходя из правила голов, забитых на выезде, немцы вышли в полуфинал, отцепив «Бенфику», чем очень помогли россиянам, которые ведут упорную борьбу с португальцами за право в сезоне 2019/2020 годов выставить в «зону УЕФА» шесть, а не пять клубов.