Спотыкаясь о знаковые объекты

Новый мост, Парк Победы и Матросский бульвар — как планируется менять внешний облик Севастополя

На минувшей неделе в СМИ активно обсуждались планы по реализации сразу трех архитектурных проектов в городе. Во-первых, Главгосэкспертиза России одобрила проект моста через Севастопольскую бухту, во-вторых, правительство России выделило более 200 миллионов рублей для завершения реконструкции севастопольского Парка Победы, ну и наконец, суд признал незаконной реконструкцию Матросского бульвара. А теперь обо всём по порядку.

Подвесной мост

Государственная экспертиза дала положительное заключение на строительство моста через Севастопольскую бухту. По проекту он должен связать Южную и Северную стороны города. Планируется, что мост будет связывать берега Севастопольской бухты в районе Аполлоновой и Инженерной балок с выходом на Брестскую улицу в южной части города и улицу Богданова на Северной стороне. При этом мост должен быть подвесным, а точнее вантовым, при котором дорожное полотно будет соединяться с высокими опорами стальными тросами (вантами). Также планируется, что по мосту пройдут четыре полосы движения, по две в каждом направлении, которые будет иметь шумозащитные экраны, а общая протяжённость подходов к нему составит четыре километра. Эксперты отметили, что строительство данного сооружения позволит сформировать удобную транспортную связь Северной стороны с центром города, улучшить транспортную доступность и повысить пропускную способность улично-дорожной сети.

Напомним, изначально власти Севастополя рассматривали несколько вариантов транспортной связи между Южной и Северной сторонами города. И одним из предложений было строительство тоннеля под бухтой. По предварительным данным стоимость этого проекта могла составить 5 миллиардов рублей. Также были разработаны планы по строительству метро в Севастополе. Это был проект заслуженного архитектора УССР Адольфа Шеффера, который в своё время спроектировал памятную триумфальную арку в честь 200-летия города, обелиск на мысе Хрустальный, занимался реконструкцией Памятника затопленным кораблям. По предварительным данным стоимость первого этапа строительства метрополитена была оценена в 15 млрд рублей. Планировалось, что именно метро сможет связать все районы города и поможет горожанам и гостям Севастополя беспрепятственно и максимально быстро добираться из одного конца города в другой. В соответствии с проектом основная ветка должна была проходить от Графской пристани до площади Захарова, при этом не в скале, а под бухтой. Но в итоге власти приняли иное решение. На сегодняшний день, общая стоимость двух проектов — по строительству моста и Гераклейской рокады — предварительно оценивается в 40 миллиардов рублей. Что же касается местных архитекторов, то им пока ничего неизвестно о насущных планах исполнительной власти.

Сергей Комаров, председатель Союза архитекторов Севастополя:

«Давайте я вас немножечко рассмешу. Ни наш союз архитекторов, ни архитекторы вообще, не знают, что за проект моста. Никому его не показывали, мы даже не знаем, где он конкретно запланирован. Если у вас есть проект и вы нам его вышлете, мы вам будем благодарны. У нас были свои предложения, которые нигде не публиковались. Мы сами многое узнаем из СМИ».

Прокомментировать ситуацию мы попросили бывшего советника губернатора Севастополя по вопросам архитектуры и градостроительства, члена Союза архитекторов России, члена Союза дизайнеров России Александра Измоденова: «Наверное, есть смысл посмотреть все представленные материалы в самом широком отображении с предоставлением итоговых предложений для сравнения, тогда наверное и можно будет говорить окончательно. А если сейчас уже решено и в соответствующих инстанциях утверждено сделать мост, то стоит только обсуждать его внешний вид. Хотя выскажу своё особое мнение — при таком уровне прогнозируемых капвложений — около 40 миллиардов рублей — это соразмерно с бюджетом на мост и позволит сэкономить время (на устройство тоннельного перехода под бухтой, в качестве „первой“ очереди сделав „шаттл“ для скорейшего перехода на Северную сторону». Надо сказать, что сам вариант «Легкого метро», который был предложен севастопольским архитектором Адольфом Шеффером, представлен широкой общественности, одобрен Законодательным собранием и Общественной палатой Севастополя. И конечно самым внимательным образом надо рассмотреть места «сопряжений» с уличной «сеткой» Севастополя и на одной стороне бухты и на другой.

Реконструкция Парка Победы

Правительство России выделило более 200 миллионов рублей для завершения реконструкции севастопольского Парка Победы. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев. При этом планируется, что после завершения реконструкции парка, будет меняться и его прибрежная полоса. Для этого в город уже приехали лучшие архитекторы страны.

Вот как прокомментировал нынешнею ситуацию с пляжем Никита Явейн, руководитель архитектурного бюро «Студия 44», лауреат государственной премии РФ. «Впечатления такие, не очень приятные. Всё-таки ларьки, как я понимаю, остановили. Но всё равно прорывы между ними зарастают, это становится непрерывным Шанхаем. Отойдешь метров на 20 от моря, и моря не видно. Такое ощущение наживы, реализованной и материализованной», — рассказал Явейн.

При этом планируется, что в итоге набережная и пляж должны стать логическим продолжением зеленой зоны.

Михаил Мамошин, заслуженный архитектор РФ, вице-президент Союза архитекторов Санкт-Петербурга:

«Сделать что-то такое, как в Осло, театр с выходом. Как в Барселоне видовые рекреационные зоны. Здесь идеальная площадка для современного сюжета».

Напомним, что завершение работ по реконструкции парка и его официальное открытие намечено на 9 мая.

Александр Измоденов:

«Здесь у меня возникают вопросы к жителям: насколько удалось остановить сокращение (разрушение) парка, за период с его существования, особенно с 2014 по 2019 года, а также уменьшение его территории? Уменьшилась ли площадь озеленения? Улучшилась ли площадь покрытия? Изменилось ли качество благоустройства? Будете ли вы довольны завершением работ, которое мы увидим уже 9 Мая на открытии и выдерживание сроков особенно? Будете ли вы приводить с собой туда гостей, приехавших к вам из других городов? Будете ли вы гордится «Парком Победы» впредь? По-моему, здесь стоит сделать выводы и выработать алгоритм для всех, по которому должны рождаться технические задания на подобные зоны «общего пользования», при этом не надо думать, что будем делать работу за профессионалов. Надо просто очень четко излагать свои предложения, которые войдут в раздел «особые» и «дополнительные».

Архитектор отметил, что после завершения всех работ, так сказать «финализации» реконструкции парка уже к 9 Мая, надо спокойно и взвешенно с включением всех уровней власти обсудить и сделать выводы, как финансовые, инженерные, так и организационные. Сейчас это можно сделать в интернете, то есть не раздувать затратную часть на этот анализ.

Александр Измоденов:

«Такого рода работы должны стать предваряющими во всех случаях освоения и реконструкции территорий общего пользования особенно, надо привыкать стоить цепочку обсуждения, как предварительного, так и итогового и проводить его максимально корректно и эффективно».

Матросский бульвар

На минувшей неделе Арбитражным судом города было вынесено решение о том, чтобы прекратить работы по реконструкции на Матросском бульваре и освободить его от техники. При этом юрист фонда «35 береговая батарея» попросил суд учесть то, что правительство Севастополя было в курсе работ, которые там проводились и в качестве доказательства попросил приобщить к делу репортажи местных СМИ с комментариями представителей исполнительной власти. Но представители организации «Парки и скверы» смогли доказать, что в проект реконструкции уже во время работ вносились изменения. В итоге суд принял решение иск благотворительного фонда историко-культурного развития города «35 береговая батарея» оставить без удовлетворения. Иск правительства Севастополя удовлетворить и обязать благотворительный фонд и ООО «АКРА», которая проводила там работы, устранить препятствование пользования земельными участками, которые находятся в собственности города. Данное решение суда должно вступить в силу уже через месяц, однако фонд, намерен подать на апелляцию.

Александр Измоденов:

«Сам идейный проект должен был рождаться в среде Союза архитекторов Севастополя, и при участии архитекторов в самую первую очередь. А там уже с подключением ландшафтников, историков, музейщиков и других не менее важных смежных специалистов. На концептуальной стадии обсуждая „варианты, имеющие право на жизнь“ должен быть утверждён финальный вариант, а потом уже окончательный с учётом финансового итога. Иначе вся эта „суета“ вокруг бульвара, привела к большим потерям времени и средств. И очень много недовольных в процессе его реконструкции, а должно быть ровно наоборот. По этому, пока ещё не совсем поздно, надо подключить Союз Архитекторов и дать возможность организовать всю проектную работу на базе этой общественной структуры. Вспомним результат неудачно организованной работы над якобы новым генпланом города? Надо помнить — основным „выгодоприобретателем“ и подлинным „заказчиком“ должны быть жители Севастополя! Поэтому стоит считать это главной темой всех реконструкций, помня, что основой был и остаётся тот бульвар, который нам достался от наших предков...»