Заговор против власти? Несколько дней назад в Ялте появились расклеенные по стенам объявления о том, что один из исторических домов (№ 5 на улице Набережной им. Ленина) будет расселён. И подпись – администрация города. При этом гражданам предлагалось «привести в соответствии правоустанавливающие документы» и уточнялось, что «переселение запланировано не позднее 31.01.2020 г.». Граждане, соответственно, не на шутку взволновались. И через пару дней с опровержением этой информации выступил сам глава администрации Ялты Алексей Челпанов, назвав расклейку объявлений провокацией. «Информация о срочном расселении дома № 5 на набережной Ялты не соответствует действительности, – заверил он. – Прошу ялтинцев не поддаваться на провокации и сообщать о подобных случаях в администрацию. К данным объявлениям и призывам администрация Ялты не имеет никакого отношения». По его словам, целью появления объявлений, которые распространяют неизвестные, является дестабилизация политической и социальной обстановки в городе. Однако, подобных способов бросить тень на власти прежде не было замечено и вся эта ситуация выглядит теперь, по мнению крымчан, очень странно... Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 527 от 10 мая 2019 года Еще статьи: В ожидании 4 сентября Боярчук не прочь побороться за кресло мэра Ялты, но окончательное решение п ... Не без позитива Не хочешь платить — заставят Треть года – праздники