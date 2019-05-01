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Говорят, что... собирают деньги на бесплатной парковке
Пожелавший остаться неизвестным житель курортной столицы Крыма обращает внимание на как минимум странную ситуацию: «Просьба к городским властям и полиции взять под контроль бесплатную парковку возле зоопарка! Ежедневно несколько ребят в спортивных костюмах обирают приезжающих туда людей! С каждой машины по 300 руб. На замечания отвечают угрозами! Впереди лето, их группировка усилит свои позиции! У нас будет порядок или нет? Сделайте что-нибудь!»
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 527 от 10 мая 2019 года
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