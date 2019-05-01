Говорят, что... собирают деньги на бесплатной парковке

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А что мешает их задержать? Хотя может кто! Очевидно крыша ого-го! Хотя в принципе, если это так снимите видео, отправьте по разным адресам, Аксенова, МВД, прокуратуру и ждите ответа. А потом покажите результат, а так блабла.