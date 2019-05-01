Говорят, что... туристов вновь преследуют фотографы-живодеры

Каждый год начало курортного сезона в Крыму проходит под эгидой борьбы с фотографами, пытающимися заработать с помощью экзотических животных, которые ими содержатся отнюдь не в лучшем виде. И каждый год они в обход законов и моральных принципов умудряются появляться буквально на всех крымских набережных, близ памятников истории и объектов рекреации. Вот и в нынешнем мае, в первые же погожие деньки, подобные личности были замечены в Судаке около кафе «Ривьера». По свидетельству очевидцев, двое мужчин мучили орла и обезьянку. Люди теперь дружно возмущаются в соцсетях, мол, «орёл долго кричал, так, что не мог не привлечь внимание прохожих, его цевки совсем без перьев (а должны быть оперены!) из-за постоянных веревок на ногах». Сообщают также, что «такие же, а может, они и есть, на Генуэзской крепости «торговали» и обезьянкой, и орлами, и совами. Сова ведь – ночная птица, а они ее по жаре на цепи таскали! Прям лезли: подержите птичку... давайте сделаем фото».