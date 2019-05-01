В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... туристов вновь преследуют фотографы-живодеры Каждый год начало курортного сезона в Крыму проходит под эгидой борьбы с фотографами, пытающимися заработать с помощью экзотических животных, которые ими содержатся отнюдь не в лучшем виде. И каждый год они в обход законов и моральных принципов умудряются появляться буквально на всех крымских набережных, близ памятников истории и объектов рекреации. Вот и в нынешнем мае, в первые же погожие деньки, подобные личности были замечены в Судаке около кафе «Ривьера». По свидетельству очевидцев, двое мужчин мучили орла и обезьянку. Люди теперь дружно возмущаются в соцсетях, мол, «орёл долго кричал, так, что не мог не привлечь внимание прохожих, его цевки совсем без перьев (а должны быть оперены!) из-за постоянных веревок на ногах». Сообщают также, что «такие же, а может, они и есть, на Генуэзской крепости «торговали» и обезьянкой, и орлами, и совами. Сова ведь – ночная птица, а они ее по жаре на цепи таскали! Прям лезли: подержите птичку... давайте сделаем фото». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 527 от 10 мая 2019 года Еще статьи: Говорят, что... предлагают фотографии с мутантами Вместо мартышек и крокодилов пляжные фотографы берут на работу голубей и ме ... Говорят что... уличные фотографы непобедимы Говорят, что... крымчане просят туристов уважать природу «Кадры» решают все