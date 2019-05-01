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Говорят, что... в Севастопольском регионе исчезает озеро Пользователи соцсетей бьют тревогу: в Севастопольском регионе, близ села Орлиное, исчезает озеро. Видимо, речь идет об одном из байдарских озер, в которых, согласно сведениям из путеводителей, «можно купаться» и они «богаты рыбой». Фото, сделанное совсем недавно, действительно заставляет задуматься. Вода явно куда-то исчезает, и ни рыбы, ни возможности освежиться в той луже, что осталась от озера, увы, уже нет. Некоторые говорят о том, что «общественный водоем» кто-то умышленно «сливает». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 527 от 10 мая 2019 года Еще статьи: Говорят, что... украли пляж Немцам предложат озеро Говорят, что... на косе Беляус массово мрут утки Говорят, что... в озеро сливают «детскую неожиданность» Виноградный фантом