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В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Севастопольском регионе исчезает озеро

Пользователи соцсетей бьют тревогу: в Севастопольском регионе, близ села Орлиное, исчезает озеро. Видимо, речь идет об одном из байдарских озер, в которых, согласно сведениям из путеводителей, «можно купаться» и они «богаты рыбой». Фото, сделанное совсем недавно, действительно заставляет задуматься. Вода явно куда-то исчезает, и ни рыбы, ни возможности освежиться в той луже, что осталась от озера, увы, уже нет. Некоторые говорят о том, что «общественный водоем» кто-то умышленно «сливает».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 527 от 10 мая 2019 года

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Просмотров: 247 |   Комментарии (0) Дата публикации: 16-05-2019

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