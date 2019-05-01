Последнее слово за хоккеистами

Какими будут итоги первого постолимпийского сезона?

10 мая в Словакии стартует чемпионат мира-2019 по хоккею с шайбой среди мужчин, который призван подвести итоги первого послеолимпийского сезона 2018/19 годов по 14-ти зимним видам спорта. А калькой для сравнения служат выступления спортсменов на чемпионатах мира, но только по олимпийским дисциплинам, в которых на зимних Играх в Пекине-2022 будет разыграно 104 комплекта медалей. И последняя из них по традиции вручается мужским сборным по хоккею с шайбой. Поэтому за «ледовыми бойцами» остаётся последнее слово в общекомандном олимпийском зачёте.

Горький привкус Пхёнчхана

Прошлогодняя зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхёнчхане по независящим от наших мастеров причинам (сказалась геополитическая борьба) оставила горький привкус у наших «зимников», которые всегда входили в число лучших. Тогда выхолощенная МОК и ВАДА, как говорится, выше всяких допустимых пределов, сборная России в Южной Корее смогла в общекомандном зачёте из 95 сборных, участвовавших в Играх, занять лишь тринадцатое место. Прежде всего потому, что «моковцы» закрыли дорогу на Игры прежде всего всем нашим парням и девушкам, которые обязательно могли вести борьбу за титулы олимпийских чемпионов. А без «золота» нынче трудно рассчитывать получить прописку в десятке сильнейших в любом комплексном зачёте. И хотя россияне в Пхёнчхане завоевали 6 серебряных и 9 бронзовых наград и по общему количеству медалей (всего 17) обошли итальянцев, японцев, австрийцев, французов, швейцарцев, набрали такое же количество наград, как южные корейцы и шведы, но уступили им всем из-за «золотого урожая». Ведь на Родину наши олимпийцы вернулись только с двумя медалями высшего достоинства, которые достались юной фигуристке Алине Загитовой и мужской сборной по хоккею с шайбой.

Разумеется, эта горечь заставила наших «зимников» ныне приложить все силы на чемпионатах мира, чтобы продемонстрировать всему миру, что новому поколению нашего спорта по силам будет в Пекине, как это было раньше, самым активным образом участвовать в общекомандной борьбе. Правда, организаторам мировых первенств не удалось ныне провести состязания по пяти дисциплинам, которые будут через три года на Играх в Китае. Соревнования в смешанной эстафете у шорт-трекистов и у бобслеистов на «бобах-одиночках» для женщин не были пока включены в программу ЧМ, а биг-эйр у мужчин и женщин сноубордистов, как и слоуп-стайл у женщин-фристайлисток, так и не смогли провести из-за капризов погоды в Северной Америке.

Но на сегодняшний день уже даже успехи хоккеистов на ледовых аренах Братиславы и Кошице не смогут внести существенных изменений в общекомандный зачёт «зимников» в первый послеолимпийский сезон. Вот кто сейчас входит в десятку сильнейших: Норвегия (20 золотых + 13 серебряных + 8 бронзовых = 41 медаль), Германия (14 + 10 + 8 = 32), США (11 + 2 + 12 = 25), Нидерланды (8 + 6 + 3 = 17), Россия (6 + 13 + 18 = 37), Южная Корея (6 + 3 + 4 = 13), Швеция (5 + 6 + 1 = 12), Швейцария (5 + 2 + 6 = 13), Франция (4 + 3 + 8 = 15), Италия (2 + 1 + 5 = 8).

Даёшь «золото»!

Итак, россияне минувшей зимой смогли совершить заметный рывок вверх в табеле о рангах, перепрыгнув с 13-го на пятое место. И опять наших мастеров подвело количество «золотого запаса». Ведь по общему числу наград (37) они уступили только норвежцам (41), которые, это уже не секрет, активно пользуются терапевтическими разрешениями для лечения различных болезней. А эти «лекарства» зачастую содержат те препараты, которые в обычной «здоровой» спортивной жизни считаются самым настоящим допингом.

Итак, выступая в 14-ти видах спорта на чемпионатах мира, россияне в девяти из них завоевали медали. Наши спортсмены заняли первое место в фигурном катании (2 + 2 + 2), вторые места в сноуборде (1 + 1 + 0) и в санном спорте (1 + 0 + 1), третьи места в скелетоне (0 + 1 + 0) и в лыжных гонках (0 + 5 + 3), пятые места во фристайле (1 + 1 + 1) и шорт-треке (0 + 1 + 2), седьмые места в конькобежном спорте (1 + 0 + 8) и в биатлоне (0 + 2 + 1). Без медалей вернулись с мировых смотрин наши бобслеисты, горнолыжники, прыгуны с трамплина, лыжные двоеборцы, кёрлингисты и пока остаются без наград хоккеисты.

На кого равняться?

Чемпионами мира среди россиян стали зимой 2018/19 годов: сноубордист Дмитрий Логинов (параллельный гигантский слалом), фристайлист Максим Буров (лыжная акробатика), фигуристка Алина Загитова (одиночница), конькобежец Руслан Мурашов (500 м), саночники Татьяна Иванова, Семён Павличенко, Владислав Южаков/Юрий Прохоров (эстафета). Шестая медаль была присуждена за общекомандную победу фигуристам.

Самыми успешными добытчиками «серебра» оказались лыжные гонщики во главе со своей молодой «звездой» Александром Большуновым. Он был вторым в скиатлоне на 30 км, марафоне на 50 км, в спринте в паре с Глебом Ретивых и в эстафете 4×10 км вместе с Андреем Ларьковым, Александром Бессмертных, Сергеем Усюговым, а Саша Бессмертных добыл награду и в индивидуальной гонке на 15 км. С такими же медалями завершили выступления на чемпионатах мира: сноубордистка Наталья Соболева (параллельный гигантский слалом), фристайлистка Любовь Никитина (лыжная акробатика), шорт-трекисты Екатерина Еременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, София Просвирина (эстафета 3000 м), фигуристы — Евгения Тарасова/ Владимир Морозов (спортивные пары) и Виктория Синицина/Никита Кацалапов (танцы на льду), скелетонист Никита Трегубов, биатлонисты — Александр Логинов (спринт) и Екатерина Юрлова-Перхт (масс-старт).

Поистине «бронзовыми» стали прежде всего конькобежцы: Виктор Муштаков (500 м), Денис Юсков (1500 м), Данила Семериков (10000 м), Наталья Воронина (3000 и 5000 м), Елизавета Казелина (масс-старт), Анатолий Румянцев, Данила Семериков, Сергей Трофимов (мужская командная гонка), Наталья Воронина, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина (женская командная гонка). Обладателями бронзовых медалей также стали: саночник Семён Павличенко (одноместные), фристайлисты Любовь Никитина, Станислав Никитин, Максим Буров (команда лыжной акробатики), фигуристы — Евгения Медведева (одиночница) и Наталья Забияка/Александр Энберт (спортивная пара), биатлонисты Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов (эстафета 4×7,5 км), шорт-трекисты — Семён Елистратов (1000 м) и Софья Просвирина (1500 м), лыжники — Глеб Ретивых (спринт), Натлья Непряева (скиатлон, 15 км), а вместе с Юлией Белоруковой, Анастасией Седовой, Анной Нечаевской (эстафета 4×6 км).

Все эти мастера стали первыми кандидатами в олимпийскую сборную России призыва 2022 года. Теперь их задача в оставшееся время до старта в Пекине не только закрепиться в её рядах, но и прибавить в своём мастерстве. Ведь конкуренция на олимпийской волне будет отчаянной! И, конечно же, мы надеемся, что в этих списках к концу месяца появятся и имена наших хоккеистов. Ведь давненько российская сборная не собиралась в таком сильном составе.