У одних всё, у других – ничего!

Нынешние чемпионы будут претендовать на олимпийские медали и в Токио

Сегодня мы переключаемся на освещение важнейших международных и всероссийских турниров летнего сезона нынешнего года, последнего сезона перед Играми XXXII Олимпиады в Токио-2020.

И опять китайцы

Если можно утверждать, что синхронное (теперь оно стало величаться артистичным) плавание и художественная гимнастика являются меккой российского спорта, то настольный теннис — вотчина китайского спорта. И в очередной раз китайские мастера маленькой ракетки и белого шарика доказали своё преимущество над всем миром. К сожалению, какой уже чемпионат (нынешний в Будапеште — 55-й по счёту) россияне демонстрируют свою заметную слабость в этом олимпийском виде спорта, где разыгрывается пять комплектов наград. За них сейчас у чёрных столов в Венгрии боролись свыше 600 мастеров из 109 стран мира, но ни один из наших соотечественников не пробился на пьедестал почёта за медалью. К слову, такой чести удостоились теннисисты лишь восьми стран.

Ну, и как мы писали выше, вне конкуренции были китайцы. У мужчин в финальном поединке Ма Лун взял верх над шведом Маттиасом Фальком, а затем вместе с Ван Чуцинем выиграл состязания в парном разряде, став, как и его землячка Лю Шивэнь, двухкратным чемпионом мира — 2019. Лю, в свою очередь, блестяще провела турнир одиночниц, где опередила занявших весь пьедестал почёта своих подруг по команде — Чэнь Мэн, Дин Нин, Вань Маньюй. О силе и мастерстве дам из Китая свидетельствует и тот факт, что в парном разряде чемпионками стали Сунь Инша и Вань Маньюй, которые в этой дисциплине у себя в стране не считаются сильнейшими. Поэтому свой второй чемпионский титул Лю Шивэнь добыла в смешанной паре, вместе с Сюй Синем.

Отметим и тот факт, что ряд китайцев, обзаведясь вторым гражданством, выступали в Будапеште за сборные других стран. Ну, а имена нынешних чемпионов мира следует запомнить, ведь в Токио они обязательно будут претендовать на олимпийские медали.

Возрождение!

Ветераны нашего спорта хорошо помнят, как такой же авторитет, как сейчас китайцы в настольном теннисе, имели в 50-60-е годы наши мастера гимнастики, которые триумфальным маршем проходили Олимпийские игры и чемпионаты мира. Но вот значительно стали прибавлять в мастерстве японцы, китайцы, американцы, румынки, чешки, и наши парни и девушки стали терять победные высоты. Да так, что дело начало доходить до того, что даже с чемпионатов Европы они стали возвращаться с несколькими наградами. Ведь если в почёте раньше были многоборцы, которые ровно могли выступать на всех снарядах, то теперь появилась плеяда чемпионов, которые всё своё внимание сосредотачивали на одном-двух снарядах, где демонстрировали супермастерство. По всей видимости, и в нашей гимнастике в этом плане произошла перестройка, что позволит поднять на прежний победный уровень любимый в стране вид спорта. И этого мы вправе ждать уже на будущий год на Играх в Токио. Надежду вселил проходивший в польском Щецине чемпионат Европы-2019 в индивидуальных дисциплинах по спортивной гимнастике, завершившийся блестящей победой россиян в общекомандном зачёте (7 золотых + 2 серебряные + 6 бронзовых = 15 медалей), намного опередивших соперников из Франции, Великобритании, Нидерландов, Израиля, Италии.

Значительно обновлённые мужской и женский составы сборной России из двенадцати золотых медалей (семь разыгрывались у мужчин и пять — у женщин) уступили соперникам лишь пять. У сильного пола они достались: в упражнениях на коне британцу Максу Уитлоку и в упражнениях на перекладине голландцу Эпке Зондерланду, а у прекрасного пола: в многоборье и вольных упражнениях француженке Мелани де Хесус дос Сантос и в упражнениях на бревне британке Элис Кинселле.

Зато в нашей сборной двукратными чемпионами континента возвратились домой: в многоборье и в упражнениях на брусьях Никита Нагорный, в упражнениях на кольцах и в опорном прыжке Денис Аблязин. Артур Далалоян стал чемпионом Европы в вольных упражнения, завоевал «серебро» в многоборье и «бронзу» в опорном прыжке и на перекладине. Медали такого же достоинства были вручены: в вольных упражнениях Дмитрию Ланкину и в упражнениях на коне Владимиру Поляшову. Стремились не отстать от наших парней и девчата. Чемпионками Европы стали: в опорном прыжке Мария Пасека и в упражнениях на брусьях Анастасия Ильянкова. Солидную коллекцию наград завоевала молодая Ангелина Мельникова. Она стала «серебряной» в упражнениях на брусьях и «бронзовой» — в многоборье и в вольных упражнениях. А если учесть, что из-за травм не поехали в Польшу ещё четверо наших претендентов на медали, то на европейском уровне сейчас наши гимнасты выглядят весьма и весьма круто!

ANA против Европы

Антироссийское руководство Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не прекращает вести свои враждебные действия против Всероссийской федерации лёгкой атлетики, придумывая разные поводы, чтобы наша сборная не стартовала на международной арене. Хотя, скорее всего, втайне и отдаёт себе отчёт, что без россиян любой чемпионат будет в определённой степени пресным, а коль так, то и не столь популярным, как хотелось бы его организаторам. Поэтому и допускает к участию в соревнованиях лишь несколько наших спортсменов, причём в статусе нейтральных атлетов (ANA), без флага и гимна. При этом заранее будучи уверенными, что больше трети из них не будут претендовать на награды. Вот и теперь в шотландском Глазго, где проходил 35-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении, на который прибыло 637 бегунов, прыгунов, толкателей ядра, многоборцев из 49 стран, россиян было лишь одиннадцать человек, и тем не менее наша ANA в общекомандном зачёте уступила лишь Польше, Великобритании, Испании, Норвегии, выступавшим полными составами. Ну, а «непризнанную» команду на высоту подняли всего-то трое атлетов. Чемпионами Европы стали: прыгунья в высоту Мария Ласицкене — 2 м 01 см и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова — 4 м 85 см, а многоборец Илья Шкуренёв, стартуя в семиборье, стал бронзовым призёром (6145 очков). Недаром же народная пословица гласит, что против лома нет приёма...