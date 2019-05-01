СМЕРШ по-крымски

ФСБ рассекретила документы о работе разведки и контрразведки на полуострове

Накануне Дня Победы в Симферополе, в Центральном музее Тавриды, открылась прелюбопытная выставка. Выставка свидетельств работы Управления контрразведки СМЕРШ по отдельной Приморской армии и 4-му Украинскому фронту в период освобождения Крыма от немецко-фашистских войск. В экспозиции — документы за январь-май 1944 года, рассекреченные УФСБ по Республике Крым и Севастополю вместе с Центральным архивом Федеральной службы безопасности при поддержке военных контрразведчиков. Кстати, выставка продлится до конца лета, так что времени, чтобы поинтересоваться такими страницами нашей истории — предостаточно.

1500 совершенно секретных страниц

Несколько дней назад в Симферополе ФСБ представила рассекреченные документы о работе органов госбезопасности СССР во время немецкой оккупации полуострова и в период освобождения Крыма в 1944 году. Экспозиция «Чекисты в третьем сталинском ударе» открылась в Центральном музее Тавриды. Документы, которые там можно увидеть, содержат сведения об организации агентурно-оперативной работы по борьбе с германо-румынскими разведывательными, контрразведывательными и полицейскими органами в ходе подготовки и проведения Крымской наступательной операции. Кроме того, информация и аналитика о состоянии Крыма периода немецкой оккупации. И, как отметил доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Василий Христофоров, составившие экспозицию выставки в Центральном музее Тавриды бумаги в большинстве своем впервые вводятся в научный оборот. Всего рассекречено порядка 1,5 тысяч страниц совершенно секретных документов, которые ранее нигде и никогда не демонстрировались.

«Они действительно представляют огромнейшую ценность. 156 документов, и это не просто сводки: „Советская Красная армия освободила такой-то город“. Каждый документ — судьба человека, результат какой-то секретной операции», — рассказал крымским журналистам на открытии выставки представитель УФСБ по Республике Крым Сергей Терехов.

Также на выставке обнародованы фото участников событий весны 1944 года (как чекистов — сотрудников особого отдела Черноморского флота, управления НКГБ по Крымской АССР — так и задержанных на полуострове оккупантов и их пособников) и личные вещи работавших тогда в Крыму сотрудников органов госбезопасности, предметы военной формы и оружие. «Часть вещей попала в музей в ходе нашей обычной собирательской работы. Мы их не особенно широко экспонировали... Здесь будет возможность увидеть некоторые элементы обмундирования сотрудников органов безопасности тогда: знаменитый нож разведчика, аппарат для подрыва рельсов и так далее. И личные вещи такого человека, как капитан-лейтенант Волончук, один из руководителей разведгруппы, которая была заброшена в партизанский лес в 1943 году», — рассказал журналистам директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Сведения от «Дочурки»

Некоторые из представленных на выставке документов — факты о конкретных подвигах, которые ранее не обнародовались, фамилии и имена героев засекречены до сих пор, не раскрываются также и механизмы передачи информации. Например, одним из самых ценных эксперты называют доклад зафронтового агента с псевдонимом «Дочурка». В августе 1943 года в тыл немцев, в Крым, была заброшена группа отдела контрразведки СМЕРШ Отдельной Приморской армии. Две девушки — двадцати и двадцати двух лет. Резидент и радистка. Одной из них удалось внедриться в немецкую разведшколу в Симферополе и передать советскому командованию 65 установочных данных на агентуру немцев, которая готова была к заброске в тыл Красной армии и на «оседание» в Крыму, «если полуостров возьмёт Красная армия».

«Об этом подвиге мы говорим впервые. Фамилию её из соображений секретности мы не можем пока назвать. Она четыре раза забрасывалась в оккупированные Краснодар и Крым, была ранена. Осталась жива, так же, как и ее напарница. Обе они были награждены сразу после освобождения Крыма в мае 1944 года», — сообщил представитель УФСБ Сергей Терехов. По его словам, после войны обе девушки вернулись к мирной жизни. Одна из них проживала под Волгоградом, воспитывала двоих детей.

«Эти материалы абсолютно не исследованы, они только появились и попали в руки историков, чтобы можно было на основании этого давать более реальную картину того, что происходило в Крыму. Мы знаем о партизанском движении, но мы мало что знаем о деятельности органов госбезопасности различных видов», — добавляют историки.

Подвиг на Херсонесе

По мнению ученых, особую ценность представляют также материалы, связанные с операцией по вывозу документов особого отдела Черноморского флота в 1942 году. Когда летом 1942 года было объявлено о завершении обороны Севастополя и падении города, с базы Новороссийска были направлены пять торпедных катеров для вывоза архива особого отдела НКВД и сорока сотрудников, которые остались на берегу, в Херсонесе, и заняли круговую оборону. Тогда руководитель спасательной экспедиции поменял свое место на торпедном катере на жизнь беременного доктора госпиталя. В результате мужчина принял последний бой, а женщину вывезли на материк, в Новороссийск.

Специально для Сталина

Среди материалов выставки в Центральном музее Тавриды есть и документы, которые информировали руководителя советского государства Иосифа Сталина о том, что думали офицеры и командование Отдельной Приморской армии, освобождающей Крым со стороны Керчи, о смене командующего перед наступлением. Есть и уникальные рассекреченные сведения об аварии, произошедшей на Керченской канатной переправе (переправе через Керченский пролив).

Кроме этого, впервые демонстрируются документы по прочесыванию Севера Крыма и по очистке тыла 4-го Украинского фронта после освобождения полуострова от оккупантов.

Коллаборанты и лжепартизаны

Отдельное внимание привлекают документы, связанные с вопросами сотрудничества населения с оккупантами, а также материалы по истории так называемых национальных комитетов — коллаборационистских организаций на территории Крыма.

«Мне запомнилось, что до конца 1944 года было выявлено членов национальных комитетов — 151 человек, — рассказывает доктор исторических наук, профессор Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Олег Романько. — Много это или мало? Кажется, что не много, но нужно учитывать, что значительная часть из них ушла с отступавшими немцами на запад, а выявленные — это люди, которые не успели, или не смогли, или были специально оставлены оккупантами в советском тылу в надежде на возвращение гитлеровских войск, возвращение оккупационного режима, для диверсионной, разведывательной, пропагандистской работы. Некоторые думали, что получится спрятаться. Или что им ничего не будет за сотрудничество с оккупантами. Ну, работал, например, человек секретарём в комитете... Но, с другой стороны, нужно понимать, что это были за организации. Что они не были многочисленными, что это были, скажем так, наиболее квалифицированные кадры предателей. А ведь были ещё те, кто в полиции служил, в воинских частях. Таких довольно много было в Крыму. За годы войны таких 50 тысяч человек было, разных национальностей».

Также, говорит историк, Крым был просто нашпигован немецкими спецслужбами. «Тут было несколько школ по подготовке агентов, — продолжает Олег Романько. — Например, в Симеизе, Евпатории, Тавеле (нынешнее Краснолесье в Симферопольском районе). Причём все эти школы принадлежали совершенно самостоятельным немецким спецслужбам. Например, Тавель — военно-морская разведка, Абвер. А Симеиз и Евпатория — СД, там готовили агентов для заброски на Кавказ. Также они принимали активное участие в борьбе с партизанским движением. Внедряли агентуру в партизанские отряды, создавали лжепартизанские отряды. Что за лжепартизанские отряды, зачем они? Ну, к примеру, создаётся такой отряд, приходит в деревню и говорит: мы — партизаны, помогите нам. А потом тех жителей, кто помогает, „берут на карандаш“ и за помогавшими приходит отряд карателей». Вместе с этим, говорят эксперты, советские органы госбезопасности предпринимали значительные действия, чтобы внедриться в такие школы и выявить тех, кто через них прошёл. И порой это делалось довольно успешно (скажем, вышеуказанная операция, задокументированная агентом «Дочуркой»).

Как пытались «осесть» националисты

Есть на выставке в Центральном музее Тавриды и документы по агентурно-оперативной работе советских спецслужб на территории Крыма в последние месяцы оккупации (январь-март 1944 года) и далее, до конца 1945 года. «Рассказывается, сколько выявлено пособников врага за это время, которые прятались от возмездия, как проходило следствие по делам этих людей и к чему это следствие привело в итоге, — рассказывает доктор исторических наук Олег Романько. — Есть и интересные служебные записки о каких-то конкретных интересных случаях. Например, о человеке, который до войны считался полностью советским человеком, даже без намёка на какую-то оппозиционность, а потом пошёл служить к немцам и стал палачом на службе у оккупантов».

Также представлены рассекреченные ФСБ документы, свидетельствующие о том, как пытались проникнуть в Крым украинские националисты. «Ведь они тогда уже считали, что Крым должен принадлежать Украине, и некоторые немецкие нацистские деятели, такие как Альфред Розенберг, их поддерживали в этих планах, — комментирует Олег Романько. — И бандеровцы, мельниковцы — крылья разных организаций националистов — они пытались проникнуть в Крым, остаться. Но их органы советской госбезопасности выявляли довольно успешно».