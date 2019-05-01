Не дают работать!

Орджоникидзе рискует остаться без рынка

В одном из прошлых номеров (№ 525 от 19 апреля) мы писали о проблемах ялтинских предпринимателей. Городские власти устроили тотальный передел местного рынка и не дают малому бизнесу нормально работать и развиваться. Разумеется, эта проблема характерна не только для южнобережья: по всему Крыму находятся чиновники, которые, вопреки закону, пытаются навязывать предпринимателям свои правила игры.

Годы работы

В редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ» обратился постоянный читатель из пгт Орджоникидзе городского округа Феодосия Константин Шапошников. Он уже более двадцати лет занимается предпринимательской деятельностью. Всё началось с того, что руководство посёлка само предложило ему организовать рынок. Как-никак место курортное, а отдыхающим и продуктов купить толком было негде. Поселковые власти предоставили в аренду предпринимателю земельный участок, он оформил все необходимые документы. Постепенно на собственные средства построил на участке торговые места, магазины, создал всю необходимую для ведения цивилизованной торговли инфраструктуру. При рынке оборудована ветеринарная лаборатория: ведётся должный контроль качества и безопасности реализуемой продукции. За двадцать лет предприниматель организовал 90 рабочих мест для односельчан — совсем неплохо для посёлка с населением в 2,5 тысячи человек.

За многие годы работы Константин Шапошников успел зарекомендовать себя в качестве добросовестного налогоплательщика. Замечаний и претензий ни у властей, ни у покупателей к нему нет. Арендованный участок внесён в реестр рынков республики. То есть вся работа ведётся «в белую» — официальней и прозрачней некуда. Казалось бы, пример образцового бизнесмена. Таких чиновники должны всячески поощрять и поддерживать. Однако местные власти предпочли другую позицию.

Сначала — да, теперь — нет

В последний раз договор с муниципалитетом об аренде земельного участка под рынком был заключён на срок до 31 декабря 2018 года. Разумеется, Константин Шапошников заведомо направил в Феодосийскую горадминистрацию заявление с просьбой о продлении соглашения. В августе прошлого года предприниматель подал все необходимые для этого документы и вскоре получил ответ за подписью заместителя главы администрации, в котором сообщалось: бумаги приняты в полном объёме, замечаний нет, договор аренды будет продлён. Однако когда подошло время получения документов, предоставляющих право работать на занятой территории, Константину Шапошникову пришло письмо из муниципалитета с сообщением об отказе в предоставлении в аренду земельного участка без проведения торгов. В постановлении, подписанном ещё прежним главой Феодосийской городской администрации Сергеем Фомичем, была указана следующая причина принятого городскими властями решения: «Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Константина Шапошникова, администрация постановляет отказать в предоставлении в аренду без торгов рассматриваемого земельного участка на том основании, что разрешённое использование участка не соответствует целям его использования, указанным в заявлении».

«Согласно кадастровой карте, разрешённое использование данного участка — рынок, что соответствует целям, указанным в моём заявлении о предоставлении участка. Да и что ещё я мог бы там написать? — рассказывает Константин Шапошников. — Поэтому я считаю постановление администрации незаконным и существенно нарушающим мои права как предпринимателя. В связи с этим мне пришлось обратиться в административно-хозяйственный суд. На сегодняшний день сужусь с администрацией Феодосии вот уже пять месяцев. Законных оснований для того, чтобы не продлевать со мной договор аренды, у муниципальных властей нет, и они тянут время. Чиновники давят предпринимателей — не дают работать! Считаю, что Орджоникидзевский поселковый совет пытается незаконным способом завладеть территорией рынка».

В поисках справедливости предприниматель из Орджоникидзе обращался к депутату Государственной Думы Наталье Поклонской и к уполномоченной по защите прав предпринимателей в Крыму Светлане Лужецкой. Вникнув в суть конфронтации между предпринимателем и муниципальными властями, они подтвердили правоту бизнесмена. Обещали помочь в рамках своих полномочий, но дело пока не движется. Константин Шапошников обращался также в прокуратуру. Там ответили, что, пока не будет решения суда, повлиять на ситуацию никак нельзя.

Борьба продолжается

Что же теперь? Судебная тяжба продолжается и может затянуться надолго. Работа рынка приостановлена, а земельный участок под ним хотят выставить на торги и изменить кадастровый статус на ярмарку.

«По закону ярмарки и нестационарные торговые объекты должны располагаться вне территорий розничных рынков, — заявляет Константин Шапошников. — Кроме того, было объявлено, что торговля на этой ярмарке предусматривает оплату за один квадратный метр земли в размере 1750 рублей в месяц. Одно торговое место занимает 5 квадратных метров, следовательно, каждый предприниматель вынужден будет платить от 8750 рублей. То есть расценки будут подняты во много раз: сейчас место стоит 1500 рублей. К тому же индивидуальным предпринимателям уже объявили, что они обязаны внести арендную плату за три-четыре месяца вперёд — получается немалая сумма для единоразовой выплаты. Конечно, торгующие заложат возросшие расходы на аренду мест в конечную цену товаров, что приведёт к их резкому подорожанию. Но городские власти это не волнует».

Решение феодосийских чиновников выставить участок на торги уже само по себе вызывает недоумение. Дело в том, что в своё время городская администрация уведомляла предпринимателя о следующем: согласно Гражданскому кодексу РФ арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет при прочих равных условиях преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок. А в итоге не тут-то было...

Как обычно, «Крымский телеграфъ» будет следить за развитием событий и дальнейшими манипуляциями чиновников. Будем надеяться, что суд будет объективным и примет решение, прежде всего, в пользу людей — жителей и гостей Орджоникидзе, которые на сегодняшний день остались без рынка. В любом случае Константин Шапошников настроен решительно: в случае, если нынешняя тяжба будет проиграна, он намерен подавать апелляцию и бороться за своё право работать.