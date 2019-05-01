«Она умная, она вещает»

В Севастополе открыли первые станции электросамокатов

Одна из них находится у гостиницы «Севастополь», а вторая — на улице Хрусталева, 74А. Уже в июне разработчики планируют открыть в городе еще 3-5 станций, а к концу этого года в Севастополе должно появиться до 100 «умных» стоянок и самокатной инфраструктурой планируют покрыть весь город, включая окраины. Первыми на очереди — парк Ахматовой и Приморский бульвар, а потом — Учкуевка, площадь Захарова, проспект Победы, улица Горпищенко, проспекты Октябрьской революции, Генерала Острякова и даже Балаклава.

Нечто новое

О том, как внедряется этот проект, пользуется ли он популярностью и с какими проблемами приходится сталкиваться разработчикам, корреспонденту «КТ» рассказала менеджер проекта Ксения Александрова.

«Мы хотим сделать целую инфраструктуру, для того чтобы человек мог взять самокат в одном микрорайоне и, приехав, сдать его на станцию в другом. Наши станции полностью автоматизированы, никакого сотрудника возле них не стоит. Всё делается через мобильное приложение, которое можно скачать в App Store или на Play Market. Оплата только безналичная, с помощью банковской карты», — говорит Александрова. Менеджер пояснила, что в Крыму банк не поддерживает безакцептный платеж из-за санкций, поэтому для таких пользователей было придумано пополнение уникального номера. После регистрации в мобильном приложении человек видит свой уникальный номер, который он может пополнить через любой терминал, с помощью QIWI-карты, Яндекс-карты, банковской карты, т. е. внести на номер средства, которые будут списываться. Оплата же проката производится автоматически в конце аренды, в тот момент, когда пользователь вернул самокат на станцию и пристыковал его.

Ксения Александрова:

«У нас в самокатах стоят GPS-трекеры, и диспетчер может контролировать, в каком статусе находится самокат. При отстыковке, когда человек берет самокат в аренду, станция сообщает диспетчеру о том, что самокат, например № 023, в прокате. Также GPS-трекеры позволяют отслеживать местонахождение самоката».

Станции также укомплектованы сигнализацией и находятся под опекой охранного предприятия. Группа быстрого реагирования приезжает, если, например, видеонаблюдением будет зафиксирован какой-то акт вандализма. То есть, диспетчер видит, что происходит со станцией в реальном времени и на записи в архиве.

Ксения Александрова:

«За два года программисты сделали большую работу: была разработана диспетчерская программа и клиентское мобильное приложение. Станция укомплектована ядром, в ней стоит процессор, компьютер, который умеет распознавать и вещать. Станция — это не просто красивая железка: она умная, она вещает».

Для того чтобы воспользоваться услугой проката, необходимо пройти единоразовую регистрацию. Для этого потребуется паспорт, необходимо сделать фотографию основной его страницы, фото прописки и фото самого человека вместе с паспортом. К регистрации допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста. При этом, если учетная запись заведена на взрослого человека, а воспользовался прокатом несовершеннолетний ребенок, то именно взрослый несет ответственность за прокат.

Ксения Александрова:

«На данный момент станции работают с 9 утра до 21 часа, а к лету мы планируем запустить их в круглосуточном режиме. Пока же идет период отладки и тестирования. Мы пока станцию на ночь без присмотра не оставляем. После 21 часа станция засыпает и на выдачу не работает. К примеру, если человек взял самокат в прокат в 20:30 или в 20:55, он может кататься столько, сколько будет желания, средств и позволит заряд батареи. Пристыковать самокат у любой станции после 21 часа он сможет».

При этом людей, которые уехали надолго и далеко, показывают GPS-трекеры. Диспетчер отслеживает их выезды на проезжую часть и связывается с пользователями по телефону с просьбой уехать с дороги, а перед закрытием станции, в 20:50 или в 20:55, он же обзванивает всех пользователей и уведомляет их о том, что станция закрывается.

С верой в улучшение менталитета

В настоящее время на площади Лазарева (у гостиницы «Севастополь») в прокате работает 12 самокатов, а на Хрусталева — 5.

Ксения Александрова:

«Услуга спросом пользуется сумасшедшим, и мы даже пока не успеваем оказывать ее в таком объёме, в котором происходит спрос. Люди обращаются с самокатами довольно аккуратно. В Севастополе отзывчивые люди и в случае поломки сразу стараются звонить на наш дежурный номер телефона, который указан в инструкции, и сообщают диспетчеру о том, что, к примеру, прокололось колесо или произошла какая-то иная поломка. Мы работаем уже несколько недель, и пока никакого вандализма над самокатами или станцией не было зафиксировано».

И всё же неприятные случаи были. Например, однажды у мужчины с ребенком не получалось взять самокат самостоятельно, и тогда диспетчер нашел его по базе и объяснил, что нужно сделать. В итоге всё получилось.

Ксения Александрова:

«Был еще один молодой человек, которому, видно, было скучно, он стоял и вырывал самокат из порта. Диспетчер не смогла до него дозвониться, так как авторизирован в системе был не лично он, а его друг. Друг взял самокат на себя и на своего друга. У нас разрешено до трех самокатов брать на одну учетную запись. Друг взял и уехал кататься, а этот человек стоял и сильно дергал на себя самокат. Мы вызвали группу быстрого реагирования, которая приехала в течение 3-4 минут, посмотрела, что станции нанесен ущерб, что порт на станции поврежден... Но мы верим в то, что менталитет нашего населения будет стремиться к лучшему, и злоумышленника мы не стали наказывать штрафными санкциями и вызывать полицию».

Кнопка «Гражданин — полиция»

К летнему же сезону разработчики планируют на станциях также интегрировать первую в Севастополе кнопку «Гражданин — полиция».

Ксения Александрова:

«Пока ни у кого в городе такой продукт не запущен. Мы будем первопроходцами в Севастополе. Кнопка „Гражданин — полиция“ — это когда любой гражданин, который хочет вызвать полицию, скорую помощь, пожарных, любую службу МЧС, может подойти к станции, нажать кнопку и его в реальном времени соединят с диспетчером службы 112, это служба МЧС. Работает это примерно как в лифте связь с лифтером. Нажал кнопочку, и лифтер ответил. Примерно то же самое и здесь: гражданин может подойти, нажать кнопку и дежурный со службы 112 сможет вызвать службу, которая ему необходима. Мы планируем интегрировать ее уже в следующих наших станциях, то есть в июне».

Сегодня 15-минутная прогулка на электросамокате обойдется клиенту в 100 рублей, а один час — в 300. При этом одной зарядки батареи хватает на два часа езды со скоростью до 15 километров в час. Но менеджер сообщила, что в настоящее время разрабатывается программа лояльности, и, возможно, в будущем для постоянных пользователей появится льготный абонемент.

Кроме того, разработчики очень рассчитывают на то, что в городе всё же появятся обещанные велодорожки. Напомним, что еще год назад власти города обещали обустроить в Севастополе 40 км велодорожек, в том числе и на Камышовом шоссе, реконструкция которого должна была окончиться в середине этого года, но опять затянулась...