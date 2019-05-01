Не праздничное напряжение

Украинские СМИ рассказали о судьбе недвижимости Зеленского, о состоянии пляжа в Керчи и о массовом отбытии их сограждан в Крым

На этот раз украинские издания и сайты, рассказывающие о ситуации на полуострове, обратили внимание на увеличившийся в несколько раз поток украинцев в Крым, о «мёртвом активе» нового украинского президента, о состоянии популярного керченского пляжа и снова о деньгах, которые Украина тщетно пытается получить.

Поток украинцев растёт

Перед пасхальными и майскими праздниками на полуостров началось массовое «паломничество» украинцев. В частности, как сообщают СМИ, и российские, и украинские, в Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины. «В целях создания благоприятных условий, предотвращения скоплений транспорта и очередей подразделения пограничного контроля осуществляли пропуск лиц и транспортных средств в усиленном составе смен пограничных нарядов», — сообщает украинский сайт со ссылкой на крымское погрануправление ФСБ. Отмечается, что «на фоне пасхальных и майских праздников» рост пассажирского и транспортного потоков в два-три раза был зафиксирован в пунктах пропуска «Армянск» и «Джанкой». И это при том, что поток украинцев в Крым вырос в два раза уже в конце апреля. То ли украинцы потянулись на полуостров в ожидании «политической оттепели» в своей стране, то ли затяжные выходные спровоцировали наплыв приезжих из-за Перекопа — гадают о причинах увеличения потока в несколько раз комментаторы на Украине. Также гадают и о том, сохранится ли данная тенденция в последующие месяцы.

Минус Аршинцево?

Украинский сайт со ссылкой на соцсети крымчан сообщает о том, что «в Керчи разрушен один из старейших пляжей в черте города, расположенный в районе Аршинцево». Местные жители сообщают о том, что «коммунальные службы пока даже не начали подготовку побережья в этом районе к курортному сезону». И это притом, что «пляж, расположенный на остановке „Институт“, традиционно пользуется популярностью у керчан и гостей города», однако в этом году территория не приспособлена для отдыха. «Опорная стена из местного ракушечника, которая защищала береговую линию от сползания грунта, полностью разрушена. Каменная кладка рухнула на пляж, кучи камней до сих пор лежат на песке», — говорится в сообщении. И тут же «шпилька в бок» крымскому правительству, которое «обещало к курортному сезону-2019 установить на пляжах Wi-Fi и камеры видеонаблюдения, а Министерство курортов и туризма Крыма обещало открыть 460 пляжей на полуострове к высокому курортному сезону». Дескать, это всё было «не про пляж на Аршинцево»...

Миллиарды «Укрзализныци»

Украинский сайт со ссылкой на годовой финансовый отчёт компании «Укрзализныця» за 2018 год сообщает, что «стоимость утраченных активов Укрзализныци выросла почти на 3 млрд гривен из-за пересчета стоимости основных средств». Вышеупомянутый отчёт, как говорится в заметке, был опубликован на сайте компании. Как сообщалось ранее, «стоимость активов Укрзализныци на территории Крыма составляет 2,16 млрд гривен (большая часть утраченных активов — это основные средства: здания, техника, локомотивы и т. д.), и теперь, после перерасчёта, стоимость активов увеличилась. Вероятно, в дальнейшем пересчёты активов будут проходить регулярно и сумма будет постоянно увеличиваться. Вот только сможет ли «Укрзализныця» получить деньги с России? Вопрос этот, как говорят эксперты, чисто риторический.

«Мёртвый актив» Зеленского

Похоже, скандальная крымская недвижимость, обнаружившаяся не так давно у нового (ещё не инаугурированного) главы Украины — точнее у его жены — станет так называемым «мёртвым активом» Владимира Зеленского. Крымские депутаты уже делают заявления, что Зеленский не сможет пользоваться своей квартирой на полуострове, в Ливадии. «Владимир Зеленский не сможет использовать свою квартиру до того момента, пока он не признает, что Крымский полуостров принадлежит России», — говорится в статье на сайте, со ссылкой на комментарии представителей крымской власти. И невозможность пользоваться квартирой в будущем вроде как подтверждается соответствующим заявлением из штаба самого Зеленского, где сообщили, что он: «намерен пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину», чего по понятным причинам не будет. «Вот и получается, что если Зеленский таким образом ставит вопрос, то он никогда не воспользуется этой квартирой. Так она и останется подвисшей в воздухе», — говорят в Крыму.