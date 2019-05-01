Ольга Растригина: «В Крыму сейчас работают страховые представители трёх уровней»

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» пообщался с руководителем Территориального фонда обязательного медицинского страхования РК

Чем занимаются страховые представители и как с ними можно связаться? Какова динамика прохождения в Крыму профилактических мероприятий и какие заболевания по результатам их проведения удалось выявить на ранней стадии? Наконец, что важного сделано в системе ОМС за пять минувших лет? На эти и другие вопросы корреспонденту «Крымского Телеграфа» отвечала врио директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым Ольга Растригина.

Высокие технологии и страховые принципы

— Ольга Владимировна, в апреле крымскому территориальному фонду исполнилось 5 лет. Самое время подвести некоторые итоги. Например, какие новые виды медицинской помощи оказываются крымчанам бесплатно с введением системы ОМС?

— За 5-летний период Территориальный фонд ОМС провёл значительные преобразования в структуре здравоохранения республики. Особым событием стала замена сметного финансирования медицинских организаций (МО) на страховые принципы. На сегодняшний день МО в полной мере адаптированы к работе в новой системе. Что касается новых видов медицинской помощи — это развитие высокотехнологичной медицинской помощи (сейчас её оказывают в 9 крымских МО), проведение процедур экстракорпорального оплодотворения, оказание диализной помощи, проведение профилактических мероприятий, в том числе диспансеризации, с целью раннего выявления заболеваний. Вся медицинская помощь в рамках Территориальной программы ОМС оказывается для застрахованных граждан бесплатно.

Подводя итоги нашей деятельности, нельзя не сказать, что ежегодно растёт объём целевых финансовых ресурсов: в 2015 году сумма средств, направленная в медицинские организации на оплату оказанной медпомощи, составляла 16 миллиардов рублей, в 2019-м это уже 21 миллиард.

За три года 39 крымских МО закупили 166 единиц медицинского оборудования на сумму 296 млн рублей — за счёт средств нормированного страхового запаса Территориального фонда ОМС.

Кроме того, в Крыму успешно внедрён и функционирует институт страховых представителей трёх уровней.

— Вот о страховых представителях давайте поговорим подробнее. Каким образом они помогают населению?

— Отвечая на этот вопрос, нельзя не сказать, что сегодня Территориальный фонд ОМС — это не только структура по обеспечению финансирования здравоохранения, но и непосредственный участник всех процессов — таких, как повышение доступности и качества медицинской помощи. Именно работа страховых представителей приводит к росту удовлетворённости пациентов.

Как я уже упомянула, в Крыму на сегодняшний день работают страховые представители трёх уровней — их всего 104: из них 35 страховых представителей первого уровня (с июля 2016 года), 47 — второго (с января 2017-го), 22 — третьего уровня (с января 2018-го).

Страховые представители 1 уровня принимают и регистрируют обращения, поступающие через Контакт-центр, отвечают на вопросы граждан справочного и информационного характера — причём оперативно.

Работу со сложными обращениями осуществляют страховые представители 2 уровня. Также они проводят индивидуальное информирование граждан о прохождении диспансеризации (при личных встречах, по телефону, через смс-сообщения и электронную почту), контролируют этот процесс, выясняют причины отказов. Консультируют пациентов в больницах и поликлиниках. К слову, сейчас в 31 медицинской организации Крыма размещено 34 поста страховых представителей. В текущем году запланировано открытие ещё шести таких постов.

Экспертный контроль и сопровождение застрахованных лиц, подлежащих диспансерному наблюдению, информирование о важности выполнения назначенного лечения и рекомендаций врача проводят страховые представители 3 уровня.

— А по каким телефонам можно связаться со страховыми представителями?

— На данный момент в Республике Крым работают две страховые медицинские организации: это «Крыммедстрах» (телефон горячей линии — 8 800 100 77 03) и «Арсенал МС» (телефон горячей линии — 8 800 700 07 76). Вы можете смело звонить по этим номерам, если вам нужна консультация по вопросам получения медицинской помощи, если вы не удовлетворены качеством или сроками оказания медпомощи, если вам предлагают заплатить за услугу и т.д.

Надо сказать, что в шести медицинских организациях установлены телефоны прямой связи со страховыми представителями: в Республиканском онкодиспансере имени Ефетова, Симферопольской клинической больнице, Симферопольской поликлинике № 2, Республиканской детской инфекционной больнице, Керченской городской больнице № 1, Керченской городской детской больнице. До конца года планируется установить такие телефоны ещё в 13 медорганизациях.

Кроме того, позвонить можно на горячую линию Контакт-центра в сфере ОМС: 8 800 301 41 53. Этот номер позволяет выбрать: хотите вы связаться с горячей линией конкретной страховой медицинской организации либо с горячей линией Территориального фонда. Однако нужно помнить, что страховая медицинская организация — ваш главный защитник и помощник.

Волнует качество медпомощи

— Представляю, какое огромное количество обращений поступило за этот период... Интересно, с какими проблемами крымчане обращались чаще всего?

— В 2015-2018 гг. в Территориальный фонд и страховые медицинские организации (СМО) поступило 836 676 обращений, из них 703 605 — письменных и 133 071 — устное. Ни одно обращение не осталось без ответа.

В первые годы становления системы ОМС в Крыму от граждан поступали в основном обращения, касающиеся выдачи полисов, порядка выбора СМО и прикрепления к медицинской организации. С 2017 года возросло количество обращений по поводу видов и качества оказания медицинской помощи, условий её получения.

Отмечу, что в досудебном порядке за период 2015-2018 гг. с материальным возмещением было удовлетворено 548 обращений граждан на общую сумму 2,5 млн рублей. В судебном порядке удовлетворено 18 исков на общую сумму 6,1 млн рублей, включая 3,3 млн рублей морального вреда.

— Ольга Владимировна, в нашей беседе упоминалось слово «диспансеризация». Ей сейчас уделяется большое внимание. Я читала, что в 2019 году охватить профмероприятиями планируется почти 300 тысяч застрахованных. А сколько жителей республики прошли диспансеризацию за минувшие годы? Какие заболевания удалось выявить?

— Начну с того, что в Крыму до вступления в состав России диспансеризация не проводилась. Профилактические мероприятия для застрахованных у нас проходят со второй половины 2015 года. Динамика растёт с каждым годом.

Если в 2015 году диспансеризацию и профилактические медосмотры взрослого населения прошли всего 12 988 человек, то в 2018-м — уже 188 991 человек. По плановым показателям на 2019 год, диспансеризации подлежат 283 тысячи крымчан.

В 2018 году признаны здоровыми 26% осмотренных (более 34 тыс.) У 49% выявлены заболевания системы кровообращения (это свыше 64 тыс. крымчан). У 7% (9 тыс.) обнаружились болезни эндокринной системы, в том числе сахарный диабет — у 3 тысяч человек.

По результатам проведения диспансеризации в 1038 случаях впервые выявлены новообразования. Из них 605 — злокачественные.

Кроме того, ежегодно профилактические медицинские осмотры проходят дети — с рождения и до 18 лет. Так, если в 2015 году профосмотры прошли 14 107 несовершеннолетних, то в 2018-м — 186 940. По планам на 2019 год, должны быть осмотрены 362 500 юных крымчан.

Обращаю внимание читателей, что со всеми вопросами, возникающими при прохождении диспансеризации и профосмотров, следует звонить на горячие линии страховых медицинских организаций.

Больше денег на борьбу с онкологией

— Нельзя обойти ещё одну животрепещущую тему — онкология. Какие изменения по этому профилю были внесены в Территориальную программу обязательного медстрахования в 2019 году?

— С 2019 года во всех субъектах РФ, в том числе в Республике Крым, реализуется федеральная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Так, в рамках Территориальной программы ОМС Крыма увеличены объёмы денежных средств на оплату онкологической помощи, в том числе с применением дорогостоящих химиотерапевтических препаратов. По сравнению с 2018 годом размер финансирования увеличился на 900 млн рублей — и в текущем году составил 1,9 млрд рублей.

Сократились также сроки ожидания медицинской помощи (МП). Если раньше на оказание специализированной МП отводилось не более 30 дней с момента установления диагноза, то с нынешнего года — не более 14 календарных дней.

Территориальный фонд и страховые медицинские организации осуществляют ежемесячный контроль качества оказания медпомощи онкопациентам.

— Одним из важных достижений системы ОМС вы назвали проведение экстракорпорального оплодотворения. Сколько женщин прошло эту процедуру и сколько малышей, зачатых таким образом, появилось на свет?

— В первую очередь хочу пояснить, что показанием для проведения экстракорпорального оплодотворения в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования (ТПОМС) служит установленный диагноз «бесплодие» — как у женщин, так и у мужчин.

Если в 2016 году для крымчанок было предусмотрено всего 250 квот на процедуру ЭКО, то в 2017-м — 363 квоты, в 2018-м — уже 549 квот (всего 1162 случая, или 1113 крымчанкам).

В 2019 году количество процедур ЭКО в ТПОМС увеличено на 150 случаев и составило 701 случай. На реализацию этой программы запланировано 95,5 млн рублей.

В период с 2016 года в крымских медицинских организациях, работающих в системе ОМС, родилось 182 малыша, которые были зачаты посредством ЭКО.

На 1 мая численность застрахованных в Крыму составляет 1 863 751 человек.

В реализации Территориальной программы ОМС в 2019 г. участвуют 97 медицинских организаций, 5790 врачей и 13 222 представителя среднего медицинского персонала (государственных медорганизаций).

Сегодня в Крыму работают 20 пунктов выдачи полисов ОМС.

У Фонда ОМС Республики Крым — 3 филиала: в Евпатории, Ялте, Феодосии.

Первый полис ОМС в Крыму был выдан 30 мая 2014 года.