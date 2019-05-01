Наша полиция нас бережет

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Треть преступлений совершается в нетрезвом виде

Все убийства раскрыты, наркологического диспансера нет, а почта — главный наркокурьер в Севастополе

Начальник УМВД России по г. Севастополю Василий Павлов на днях рассказал о работе в прошлом году. Из отчёта следует, что в 2018 году количество зарегистрированных преступлений в городе снизилось на 16%. Число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 20%. В два раза снизилось число убийств и покушений на убийство, на треть сократилось число лиц, здоровью которых в результате совершенных преступлений причинен тяжкий вред, и число погибших. За прошедший год было совершено 12 убийств, и все они раскрыты. Разобщена деятельность четырех ОПГ, расследованы и направлены в суд уголовные дела по совершенным ими 36 тяжким и особо тяжким преступлениям. На треть снизилось число разбойных нападений, грабежей и краж.

Дистанционное мошенничество

Начальник УМВД РФ по г. Севастополю Василий Павлов, отчитываясь перед севастопольскими депутатами, рассказал, что за минувший год в городе возросло количество мошеннических действий удаленного характера, осуществляемых с помощью использования телефона и компьютера.

Василий Павлов:

«Раскрытие дистанционных мошеннических деяний вызывает определенные трудности, связанные с тем, что потерпевшие напрямую никогда не контактируют с мошенниками. Зачастую звонки поступают из других субъектов РФ. В данной ситуации мы не занимаем наблюдательную позицию, а постоянно совершенствуем формы и методы противодействия мошенничеству. Впервые в Управлении уголовного розыска создано подразделение по борьбе с мошенничеством».

Он пояснил, что основным направлением по предотвращению подобного рода преступлений является разъяснительная работа с горожанами, но, к сожалению, больших эффектов это пока не дает. Кроме того, исполнительная власть и СМИ не всегда идут навстречу и готовы к сотрудничеству.

«Почта — наркокурьер»

Также в прошлом году было раскрыто шесть преступлений на экстремистской почве, количество преступлений, совершенных с использованием оружия, сократилось в два раза, но при этом возросло количество преступлений, совершенных в сфере наркомании.

Василий Павлов:

«Почта Крыма» занималась поставкой наркотических средств из Китая и бесконтактным их сбытом жителям Севастополя. В ходе проведенных мероприятий ликвидировано более 100 закладок наркотических веществ. Всего в истекшем году из незаконного оборота изъято свыше шести килограммов наркотических средств. За совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ задержано 151 подозреваемое лицо«.

Начальник управления заметил, что всё больше в бизнес, связанный с наркотической деятельностью, вовлекается молодежь, что свидетельствует об имеющихся в городе проблемах социального характера и о необходимости организации более эффективной профилактической работы среди молодёжи, учащихся и студентов.

Василий Павлов:

«Проблемным остается вопрос создания в Севастополе наркологического диспансера. Севастополь единственный в стране регион, где нет такого заведения. По данным Правительства Севастополя, строительство объекта возможно не раньше 2020 года.

А тем временем в городе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершается треть всех зарегистрированных преступлений. Также в минувшем году было расследовано 72 преступления коррупционной направленности, из которых 10 — взяточничество. Общая сумма взяток превышает 35 миллионов рублей».

Безнадзорные дети и рухнувший потолок

Еще одной проблемой остаются безнадзорные дети. В прошлом году сотрудники полиции зарегистрировали 240 обращений о самовольном уходе ребенка, из которых более чем две трети, 159 детей, ушли из семьи, а 81 — из госучреждения. При этом за минувший год несовершеннолетними подростками совершено 47 преступлений, из которых семь тяжких и 26 средней тяжести, а также более чем на две трети увеличилось количество преступлений, в которых несовершеннолетние стали жертвами и были признаны потерпевшими.

Отвечая на вопросы севастопольских депутатов, начальник управления рассказал, что на Северной стороне города в старом здании отделения полиции № 1 обрушился потолок, личный состав вывести успели и теперь он размещается в пяти вагончиках.

Василий Павлов:

«С Правительством Севастополя найдено понимание: оно нам выделило недалеко земельный участок, который уже передан в собственность МВД. Нам поступило 84 млн рублей для строительства модульного городка ОП „Северная“, со стоянками, всё как положено. Мы его начинаем строить в июне текущего года и надеемся, что 1 октября разрежем ленточки и переедем в современное помещение».

Что же касается вопросов по работе с несовершеннолетними и такого большого количества их побегов, то начальник управления предложил возложить личную ответственность на сотрудников госструктур.

Василий Павлов:

«Если бы мы хотя бы внесли в должностные обязанности директоров, воспитателей детских домов персональную ответственность за уход каждого ребенка, то ситуация глобально бы изменилась. Сегодня у них это в должностные инструкции не внесено, и они открыто говорят, что не отвечают за них. Пришли они, ушли, самая главная их задача накормить, одеть, обуть... и всё. А где дети в это время находятся, они за это ответственности не несут. Мы с этим вопросом обращались в Правительство, чтобы они внесли изменения, но, насколько мне известно, на сегодняшний день таких изменений нет».

Начальник управления рассказал также, что в настоящий момент в Севастополе зарегистрировано более 150 неблагополучных семей. Причиной, прежде всего, является низкий уровень жизни, и он попросил депутатов оказать финансовую помощь неполным семьям.

Анна ЧУДАКОВА
Фото rosgvard.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 527 от 10 мая 2019 года

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Просмотров: 256 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 07:47

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