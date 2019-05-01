Жить не тужить

Договор аренды жилья и его регистрация в Росреестре

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о договоре аренды жилья и его регистрации в Росреестре. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Разные случаи

Оформляя договорные отношения, сторонам необходимо знать, в каких случаях договор аренды или найма (квартиры, дома и т.п.) подлежит государственной регистрации.

Объектом договора аренды или найма жилого помещения может быть изолированное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания: квартира, жилой дом, часть квартиры или жилого дома. Пригодность жилого помещения для проживания определяется в порядке, предусмотренном жилищным законодательством.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, договор аренды недвижимого имущества, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регистрации. Это означает, что договор аренды, заключенный, к примеру, на 11 месяцев, государственной регистрации не требует.

В отличие от договора аренды жилья не требуется регистрировать договор найма жилого помещения. Однако все же регистрации подлежит ограничение (обременение) права собственности на жилое помещение, возникающее на основании договора найма, заключенного на срок не менее года. В соответствии со статьей 671 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору найма жилого помещения одна сторона (собственник жилого помещения) обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем. Статья 674 Гражданского кодекса РФ устанавливает правило, в соответствии с которым договор найма жилого помещения заключается в письменной форме. Ограничение (обременение) права собственности на жилое помещение, возникающее на основании договора найма такого жилого помещения, заключенного на срок не менее года, подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. На государственную регистрацию найма жилого помещения необходимо представить документы, подтверждающие права наймодателя на заключение указанного договора, если наймодателем не является собственник такого жилого помещения. На государственную регистрацию найма жилого помещения, возникающего на основании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования представляются документы, подтверждающие права наймодателя на заключение указанного договора, если наймодателем не является орган государственной власти или орган местного самоуправления, а также документы, подтверждающие право нанимателя на заключение указанного договора.

Какие документы?

Рассмотрим, какие необходимы предоставить документы для регистрации договора аренды. В случае, если договор аренды заключается на срок один год и более, то для регистрации договора в Росреестре (на территории Республики Крым — Госкомрегистр Республики Крым), в соответствии с ч. 1, 2 ст. 14 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ потребуется:

1) три экземпляра договора ( по одному для сторон и один для Госкомрегистра);

2) заявление правообладателя, сторон договора или уполномоченного им (ими) на то лица при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности;

3) свидетельство (выписка из ЕГРН), подтверждающее право собственности арендодателя;

4) правоустанавливающие документы, указанные в свидетельстве или выписке из ЕГРН (договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на наследство, решение суда и т.п.);

5) техническая документация на жилое помещение (технический паспорт либо экспликация и технический щплан);

6) паспорт физлица (арендатора);

7) паспорт физлица (собственника);

8) согласие супруга (супруги) собственника, в случае если жилое помещение приобретено в период брака и является совместно нажитым имуществом;

10) доверенность (если документы подаются по доверенности);

11) квитанция об уплате госпошлины.

Согласно ч. 1 ст. 51 Закона № 218-ФЗ, с заявлением о регистрации договора аренды может обратиться одна из сторон договора аренды недвижимого имущества.

Договор считается зарегистрированным со дня внесения записи о сделке или праве в Единый государственный реестр недвижимости.

Срок государственной регистрации не должен превышать семи рабочих дней со дня поступления в Госкомрегистр заявления и необходимых документов, а в случае подачи документов через МФЦ — девяти рабочих дней с момента приема.

Проведенная государственная регистрация договора удостоверяется специальной регистрационной надписью на документе, выражающем содержание данной сделки.

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