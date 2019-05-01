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СпецпроектНеизвестный Крым

Другая реальность убежденного баталиста

Член Ассоциации художников революционной России Митрофан Греков отдохнуть душой мог только в Евпатории

...В 1934 году ему пришлось ехать в Крым дважды. Первая поездка окрылила художника, вторая — подвела финальную черту под его славной и беспокойной биографией

Зов природы

Подходила к концу зима. Последняя зима в жизни Митрофана Борисовича Грекова. Больше он не вернется в это время года, не увидит его. Незаметно подкравшаяся весна 1934 года дала понять, что зимние мотивы — покрытая снегом и льдом задонская низменность, наполненные прозрачным морозным воздухом урбанистические пейзажи правого берега Дона, метель, заставшая в степи казачью повозку, — внезапно исчерпали себя. Этой весною хотелось чего-то совсем иного. Не монументально-назидательного, а душевно-интимного. И художник отправился к брату Терентию Борисовичу Грекову в Крым. Здесь, в уютной Евпатории, в доме брата, он отдыхал душою. Здесь, выезжая за город на этюды, он заимствовал яркие краски, жгучесть солнца, небесную синь, прозрачную емкость воздушной среды.

Атмосфера приморского города располагала к отдыху. И Митрофан Борисович не противился зову крымской природы — подолгу гулял по набережной, пристально всматриваясь в безбрежную голубую даль, вслушиваясь в рокот волн. Морских пейзажей он не писал. Вернее писал, но когда это было... Да и с ним ли... Ведь между юным студентом Митрофаном Мартыщенко, как его нарекли при рождении, и маститым художником Митрофаном Грековым пролегла целая жизнь...

Кстати, насчет пейзажей этих споры ведутся по сей день. Кое-кто из биографов М. Б. Грекова утверждает, что «известен только один грековский этюд моря». Мол, «в 1904 году студент Одесского художественного училища Митрофан Мартыщенко побывал в Севастополе и написал памятник затонувшим кораблям с видом на открытое море». Конечно, нам, крымчанам, очень хотелось бы согласиться с этой точкой зрения. Если бы не целых два «но». Во-первых, памятник затопленным кораблям (искусственная скала, над которой возвышается колонна, увенчанная двуглавым орлом) был сооружен в год пятидесятилетия первой обороны Севастополя, то есть в 1905 году. Во-вторых, еще в 1903 году Митрофан Мартыщенко окончил Одесское художественное училище и уехал в далекий Петербург. Надолго. Хотя, так или иначе, но верно то, что именно этюды позволили студенту Одесского художественного училища Митрофану Мартыщенко выделиться среди однокашников, предрешив будущий творческий успех скромного и трудолюбивого донского самородка.

Батальная живопись – потерянное искусство

Отдых без праздности

Конечно же, Греков приезжал в Евпаторию, чтобы отдохнуть. Но разве у художника может быть отдых от искусства? Для Грекова день без рисования и живописи был равносилен смерти. «Пойдем, Елена», — обращался Митрофан Борисович к племяннице. Лена принадлежала к числу посвященных — закончила Московский художественный техникум памяти 1905 года. И потому девушка никогда не задавала лишних вопросов, она молча следовала за маститым дядей. За город, или в залитые солнцем крымские степи, или... Одним словом, туда где художник мог беспрепятственно поработать над «подготовительным материалом» к великим полотнам, безоговорочно признанным художественными критиками и искусствоведами всех мастей высшим достижением советской батальной живописи...

Но Греков своими картинами не кичился. Был самокритичен и практичен. Да и работы руками не чурался. Так, однажды ему понадобился новый этюдник. Но вот беда — не удавалось найти чистую фанеру. И тогда, как вспоминала позже племянница, он распилил какую-то картину. «Дядя Митя! Жалко пилить, ведь хорошо написано!» — пыталась остановить дядю Лена. «Нет! Эта картина мне не удалась. А ты помнишь правило «не дрожать над каждым своим мазком»? — ответствовал Митрофан Борисович и весело заработал пилой. Этюдник получился большой и вместительный. А, главное, эксклюзивный.

Уйти, чтоб не вернуться

Еще перед отъездом из Евпатории Лена, знавшая, что дяде вскорости предстоит новая поездка в Крым, на этот раз «по делу», не удержалась от просьбы: «Мне так хочется поехать! Я ведь буду полезна. Обещаю выполнять все поручения!» Митрофан Борисович заколебался: «Я бы взял... Да ведь неудобно как-то... Скажут — Греков, наверное, плохо себя чувствует... А я ведь хорошо себя чувствую!..» Но это была неправда.

20 ноября 1934 года Митрофана Борисовича пригласили во «Всекохудожник» на переговоры и ознакомили с письмом, подписанным заместителем председателя Комиссии по охране исторических памятников гражданской войны и Красной Армии С. С. Каменевым. Ознакомившись с содержанием письма, Греков сделал вывод, что требования Комиссии, не столь уж категоричны и носят скорее ориентировочный характер. И потому авторитетный художник дал согласие взять на себя обязанности художника-композитора и ответственного руководителя работ по подготовке эскиза панорамы «Перекоп». В тот же день был подписан договор с дирекцией панорам истории гражданской войны и Красной Армии. 23 ноября 1934 года Греков получил удостоверение в том, что он командируется в Симферополь — Армянск — Чонгар для работы над панорамой «Бои за овладение Крымом».

В написанной им по прибытии в Крым краткой боевой статье, опубликованной в газете «Красная звезда» от 10 декабря 1934 года, Митрофан Борисович писал: «Нас волнует план предстоящих работ по созданию панорамы Перекопа. Здесь будут работать 20-25 лучших художников-баталистов. Каждый из них сможет выявить свое художественное „я“... Нужно сделать так, чтобы каждый зритель мог взволнованно сказать: „Да, это так было“».

27 ноября группа выехала в Севастополь, сделав по пути краткую остановку в Бахчисарае, чтобы воочию увидеть воспетый великим Пушкиным «гарема мраморный фонтан». Греков держался бодро и все торопил коллег, словно боялся не успеть куда-то.

А на подъезде к Севастополю Греков со всей ясностью понял, что врать племяннице не стоило. Евпатория давала ему отдохновение, Севастополь и его главный музей Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» заставляли испытывать слишком сильные эмоции (подробно об участии Грекова в создании Панорамы «Оборона» и его роли в ее последующей реставрации «КТ» писал в № 329 от 22 мая 2015 года). Этой бури чувств сердце художника, увы, выдержать уже не смогло.

Елена БОНДАРЮК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 527 от 10 мая 2019 года

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Просмотров: 142 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 11:59

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