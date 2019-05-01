Общее дело

Участие женщин в боевых действиях приобрело характер социального явления в годы Великой Отечественной войны

И то, что в современной России более половины представительниц «слабого» пола считают себя пригодными к армейской службе, некоторые социологи вполне обоснованно считают «эхом той войны», своеобразной данью генетической памяти

Время быть сильными

С началом Великой Отечественной войны на основании указа Президиума Верховного Совета СССР началась мобилизация. С учетом чрезвычайных обстоятельств, было принято решение о массовом наборе женщин в Красную Армию. На основе распоряжений ГКО от 25 марта и 13 апреля 1942 года стартовал массовый призыв среди представительниц слабого пола. Только по призыву Комсомольской организации в строй встали свыше полумиллиона представительниц больше чем 100 национальностей СССР. Для фронта было подготовлено 300 тыс. медсестер, 300 тыс. санитарок, 222 тыс. снайперов, связисток и других специалистов.

Из женщин-добровольцев было сформировано 3 авиационных полка: 46-й гвардейский ночной бомбардировочный, 125-й гвардейский бомбардировочный, 586-й истребительный полк ПВО. Отдельная женская добровольческая стрелковая бригада, Отдельный женский запасной стрелковый полк, Центральная женская школа снайперов, Отдельная женская рота моряков.

В Великой Отечественной войне принимали участие почти 800 тыс. женщин-военнослужащих. За мужество и героизм свыше 150 тыс. женщин награждены боевыми орденами и медалями, 90 из них стали Героями Советского Союза.

Однако помимо этих громких и бесспорно грандиозных свершений женщины во время войны совершали и «маленькие» ежедневные подвиги в тылу и на оккупированных территориях. Так, в Крыму сельская учительница села Мазанка Анна Якимович организовывала рукодельниц для вязания теплых вещей будущим партизанам. Ольга Договор укомплектовывала походные аптечки. Клавдия Юрьева проводила сборы книг в маленькие походные библиотечки Зуйского партизанского отряда.

Всеобщая обязанность и личный выбор

Специалисты утверждают, что «совершенствование военного законодательства в послевоенный период характеризовалось развитием норм, касающихся прохождения военной службы женщинами». Говорят, это обусловлено целым рядом причин: развитием научно-технического прогресса, снизившего значение физических усилий, в связи с чем значительно сократилось число профессий, традиционно относившихся к «мужским»; расширением сферы участия женщин в социальной, политической и экономической жизни общества; влиянием «внешнего фактора», в частности опыта многих стран НАТО, где количество военнослужащих-женщин составляет значительный процент общей численности вооруженных сил. Относительно последней причины можно заметить, что здесь даже не процент интересен, сколько некоторые факты. К примеру, начало XXI века в Швеции было ознаменовано тем, что в первый раз за 477 лет жизни подразделения королевской стражи честь сторожить дворец в Стокгольме была вверена женщинам. В Канаде, Финляндии и Японии посты министров обороны в разное время занимали опять-таки дамы, причем, отнюдь не милые.

В России несколько лет назад, в 2013-м, депутат Законодательного собрания Петербурга Виталий Милонов предлагал перенять израильский опыт и принять закон в соответствие с которым, в случае, если женщина не успеет до 23 лет родить ребенка, то должна будет подлежать призыву в армию. Аргументы «за» приводились следующие: «Удел женщины — материнство. Если она сознательно пренебрегает тем даром, который ей дан природой и Господом, то почему она не должна идти служить? А то, что она «до сих пор не встретила большой любви — это отговорки в пользу бедных. Женщина либо хочет иметь детей, либо нет. И если хочет — то поиск супруга дело нехитрое, а если не хочет — то, может быть, в армии кого-то и встретит. А так — так хотя бы Родину защитит. Возможно, нет смысла направлять женщин в пехоту, но и в стрелковых, и в инженерных, и в летных войсках им найдется место. А то многие так называемые феминистки любят покричать про равные права. Вот вам, пожалуйста, и равные права. Равнее не бывает». Тогда российские парламентарии идею зампреда не поддержали.

Под ружье

Однако, как показали недавно проведенные социологические опросы, женщины действительно больше хотят служить, нежели рожать. Так, по итогам одного из опросов выяснилось, что 68% молодых респонденток искренне уверены, что их место в армии! Решающим мотивом выбора воинской профессии для них представляются, прежде всего, социально-экономические причины (достижение высокого статуса в обществе, получение высокого денежного довольствия, социальных условий) — 41%.

33% выдвигают на первое место перспективы профессионального роста (достижение высокого звания, должности).

25% ответивших считает, что во главе угла стоит патриотизм. И всего лишь 1% расценивает военную службу, как место для удовлетворения личных амбиций. В ответ на вопрос: «Может ли женщина занимать высокую должность в военной организации?» 87% женщин говорит: «Да».

Интересно, что есть мужчины, которые разделяют устремления современных россиянок — 24% респондентов считают, что в армии слабый пол просто необходим. Правда, 25% из этих положительно ответивших мужчин подозревают, что выбирая воинскую профессию, женщины руководствуются исключительно личными мотивами, попросту говоря, хотят удачно выскочить замуж за «настоящего» военного «правильного» пола.