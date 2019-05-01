→ Байки, сонеты Крымский мост и экономия На этой неделе появились новые цифры статистики, касающиеся Крымского моста. И снова – рекордные. Оказывается, за год с момента его открытия по мосту проехало уже пять миллионов машин, среди которых 500 тыс. грузовиков. При этом, как сообщает инфоцентр «Крымский мост», воспользовавшиеся мостом автовладельцы сэкономили за год более 16 млрд рублей. Экономия рассчитывалась из тех соображений, что движение по мосту является бесплатным, а стоимость одного рейса на пароме варьируется от 1,5 до 19,5 тысячи рублей в зависимости от типа и габаритов автомобиля. «Этот круглосуточный поток машин, конечно, радует нашу команду строителей. Мы видим, как востребован Крымский мост, как он влился в транспортную систему юга России и стал ее ключевым звеном. Это то, ради чего команда много работала: 27 месяцев сложнейшего строительства. Качество выполненной работы подтверждает регулярный мониторинг несущих конструкций: мост в отличном состоянии», – сообщил заместитель генерального директора компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин. Также примечательно то, что первый год функционирования моста прошел в штатном режиме – связь между Крымом и материковой частью России не прерывалась, несмотря на штормы в Керченском проливе. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 528 от 17 мая 2019 года Еще статьи: Все на мост! Тут – мост, там – очереди Говорят, что... мост оказался никому не нужным Первая колонна События первой значимости Просмотров: 463 | Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 15:19