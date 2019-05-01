В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... в столице не могут решить проблему с лифтами

Не представившийся житель Симферополя негодует: «Это просто крик души! На ул. 1 Конной Армии, дом 39, 2-й подъезд. Уже более двух месяцев не работает лифт, у дома 9 этажей, на верхних этажах живут пожилые люди, если есть возможность, прошу устранить эту проблему!»