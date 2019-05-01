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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... из крана течет вода с червями

Пожелавший остаться неизвестным житель Симферопольского района рассказал нечто, сюжетом напоминающее произведения Стивена Кинга: «Посмотрите на фото. Вот такая «чистая вода» с червями идёт в посёлке Трудовое Симферопольского района. Причём они живые… Приятного всем чаепития!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 528 от 17 мая 2019 года

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Просмотров: 66 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:25

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