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Говорят, что... из крана течет вода с червями
Пожелавший остаться неизвестным житель Симферопольского района рассказал нечто, сюжетом напоминающее произведения Стивена Кинга: «Посмотрите на фото. Вот такая «чистая вода» с червями идёт в посёлке Трудовое Симферопольского района. Причём они живые… Приятного всем чаепития!»
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 528 от 17 мая 2019 года
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