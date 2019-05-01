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Говорят, что... из крана течет вода с червями

Пожелавший остаться неизвестным житель Симферопольского района рассказал нечто, сюжетом напоминающее произведения Стивена Кинга: «Посмотрите на фото. Вот такая «чистая вода» с червями идёт в посёлке Трудовое Симферопольского района. Причём они живые… Приятного всем чаепития!»