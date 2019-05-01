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Говорят, что... разрушается объект культурного наследия Говорят, в курортной Евпатории разрушается объект культурного наследия регионального значения. Речь идет об «Альпийской розе», даче, построенной на набережной города-курорта в 1910 году. Согласно сведениям из путеводителей, отличительной чертой «Альпийской розы» от других домов того периода является большое количество резных деревянных элементов во внешнем оформлении. Как сообщают местные жители, эти элементы отваливаются, и никто по этому поводу ничего предпринимать не хочет. Более того, неизвестные выламывают обветшавшую от недосмотра веранду, доски и целые секции валяются тут же, все оконные «карманы» цокольного этажа завалены мусором. Объект производит особо шокирующее впечатление на туристов. Клумба вся в сорняках, кусты роз все исчезли. Всё усыпано окурками, бутылками, битым стеклом, пластиком, а под террасой отходов человеческой жизнедеятельности хватит на целую машину. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 528 от 17 мая 2019 года Еще статьи: Говорят, что... в Феодосии разрушаются памятники Бесхозная башня Античное поселение отдано под застройку? Говорят, что... в Севастопольском регионе исчезает озеро Говорят, что... Живописное превращается в свалку