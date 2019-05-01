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Говорят, что... реконструкция превратилась в долгострой В феврале 2019 года в Севастополе была начата реконструкция лестницы на ул. Адм. Октябрьского. Согласно информационному плакату объекта работы должны были быть завершены в апреле 2019 года. Однако, как говорят местные жители, на сегодняшний день работы не производятся. Поскольку лестница перекрыта, а ближайший пешеходный переход расположен в районе улице Очаковцев, людям приходится двигаться вдоль дороги по узкому тротуару, а также переходить дорогу в неположенном месте. На участке тротуара в районе дома № 17 наиболее тяжелая ситуация. Согласно указанным на плакате данным ответственным за проведение работ назначен некто Рябов С. В. Севастополцы говорят, что в телефонном разговоре он ответил, мол, деньги на проведение работ не предоставляются. Ситуация заставила людей объединиться в инициативную группу, которая занимается сбором подписей на заявлении в прокуратуру, чтобы «наконец разрешить сей бардак». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 528 от 17 мая 2019 года Еще статьи: Говорят, что... переход смертельно опасен Говорят, что... детскую площадку поставили посреди грязи Говорят, что... дороги латают кирпичами и грязью Говорят, что... Севастополь стал городом гнилых электроопор Говорят, что... ремонт назвали «посмешищем»