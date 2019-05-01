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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... реконструкция превратилась в долгострой

В феврале 2019 года в Севастополе была начата реконструкция лестницы на ул. Адм. Октябрьского. Согласно информационному плакату объекта работы должны были быть завершены в апреле 2019 года. Однако, как говорят местные жители, на сегодняшний день работы не производятся. Поскольку лестница перекрыта, а ближайший пешеходный переход расположен в районе улице Очаковцев, людям приходится двигаться вдоль дороги по узкому тротуару, а также переходить дорогу в неположенном месте. На участке тротуара в районе дома № 17 наиболее тяжелая ситуация. Согласно указанным на плакате данным ответственным за проведение работ назначен некто Рябов С. В. Севастополцы говорят, что в телефонном разговоре он ответил, мол, деньги на проведение работ не предоставляются. Ситуация заставила людей объединиться в инициативную группу, которая занимается сбором подписей на заявлении в прокуратуру, чтобы «наконец разрешить сей бардак».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 528 от 17 мая 2019 года

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Просмотров: 163 |   Комментарии (1) Дата публикации: Вчера, 19:28

:: Комментарий #1 написал: Ух   |   Сегодня, 07:29   |  



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Комментариев: 0
Как Севастополем, скажу так почти всегда так было, ещё при союзе. С дорогами и дураками у нас всегда беда! Только раньше не так запали, сейчас дурак жадный пошел, Хохлов слишком много. Воруют безбожно, Ющенко их завезу в 2004, так и осталась, твари.

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