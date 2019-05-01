За чей счёт живёт Судак?

Не так давно глава Крыма Сергей Аксёнов пригрозил чиновникам Судака «административным террором». Его возмутило тотальное невыполнение муниципальными властями поручений крымского правительства. Возможно, местным столоначальникам действительно виднее, над чем работать в первую очередь, но результат почему-то в этом не убеждает.

Ошибки, конечно, есть

Для начала о «просроченных» поручениях премьер-министра. Среди таковых вопрос проектирования газопровода в сёлах Грушевка, Переваловка и Холодовка — провести его местным властям было поручено ещё в январе прошлого года. Кроме того, не было восстановлено отопление и не обновлён стоматологический кабинет в грушевской амбулатории, не разработана проектно-сметная документация по ремонту фасада школы и реконструкции местного дома культуры. Не решён даже элементарный вопрос обустройства пешеходных переходов. Исходя из такого положения дел, Сергей Аксёнов сделал вывод, что практически никто из судакских чиновников не руководствуется в своих действиях данными им поручениями.

Андрей Некрасов, глава администрации Судака:

«Ошибки, конечно, есть. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. В целом город живёт. Что-то пытаемся изменить к лучшему. Иногда получается, иногда нет, но мы стараемся в любом случае».

Традиционно все проблемы и недоработки курортных городов становятся особенно заметны в пору высокого сезона. Например, вопрос организации дорожного движения. Ежегодно с наступлением лета городское движение намертво парализуется пробками, что не удивительно, ведь численность населения в эту пору вырастает в разы. В прошлом году, чтобы хоть как-то оживить трафик, городская администрация в режиме ручного управления регулировала работу светофоров. Подход, прямо скажем, новаторский, но и он, увы, не решил проблему. В итоге появилось решение построить новые дороги, которые могли бы оттянуть из центральной части города часть транспортных потоков. Уже разработаны проекты двух дополнительных направлений, и муниципалитет ждёт, что ему выделят деньги из федерального бюджета на дорожное строительство. Правда, перспектива поданной заявки пока туманна.

Специфика города-курорта

Дорожные заторы — не единственная проблема, возникающая в Судаке с наступлением лета. Ещё одна — мусорный коллапс. Как и в других муниципалитетах, граждане здесь не спешат заключать договора на вывоз коммунальных отходов, не желая оплачивать данную услугу. Но не это самое страшное. Сейчас плата взимается в соответствии с числом прописанных в квартире или доме жильцов. Но летом количество реально проживающих в домовладении граждан увеличивается в разы, как и объём вырабатываемого ими мусора, а на размере оплаты это никак не отражается. В итоге местный оператор вынужден перерабатывать, не получая за это материальной компенсации. Как следствие: нарушение графика вывоза отходов и мусорный коллапс. Что с этим делать, местные власти пока не придумали.

Аналогичная ситуация с очистными сооружениями. Они и так уже много лет работают сверх своих возможностей и сильно устарели, а тут ещё нагрузка с каждым годом становится всё больше — по мере роста популярности Судака у курортников. Муниципальным властям приходится признать: очистные сооружения больше не могут обеспечивать потребности города. Соответственно, все нечистоты стекают прямиком в море. К счастью, в рамках федеральной целевой программы предусмотрено строительство новых очистителей. Проект уже готов и проходит экспертизу. Городские власти надеются завершить строительство объектов до 2022 года. После этого сброс сточных вод будет выполняться уже не в море, а в озеро Бугаз. Его, по всей видимости, не жалко.

Ещё один бич высокого сезона — появление фотографов-живодёров, зарабатывающих на эксплуатации животных и птиц. Мы уже неоднократно писали об этой проблеме, но почему-то острее всего она стоит именно в Судаке, изрядно «подмачивая» репутацию курорта.

Андрей Некрасов:

«Бороться с этими фотографами довольно тяжело, поскольку административная мера воздействия представляет собой всего-навсего штраф, причём достаточно небольшой — около 500 рублей. Для негодяя-самовольщика это небольшой ущерб, а чтобы привлечь его к ответственности, нужно провести сложную и кропотливую работу с участием представителей МВД. В этом году будем привлекать для борьбы с фотографами-живодёрами не только полицию, но также казачество, Росгвадию и общественность. Чтобы победить, надо навалиться всем миром».

Кстати, в этом году в целях решения проблемы городской совет Судака принял решение о запрете на территории набережной в период курортного сезона вообще каких бы то ни было животных. Это должно дать дополнительные рычаги воздействия муниципальным властям и правоохранительным органам для привлечения нарушителей к ответственности.

Спасибо дотациям!

Вообще, достаточно пикантен тот факт, что курортный сезон приносит Судаку больше проблем, чем прибыли: большинство местных предпринимателей по-прежнему предпочитает работать «в тени», так что никаких вливаний в местную и республиканскую казну от них не поступает. По данным городских властей, в «теневом» бизнесе так или иначе занята почти половина населения городского округа. И легализовать их деятельность, увы, не представляется возможным.

Сергей Новиков, глава муниципального образования — председатель городского совета Судака:

«Масштабы проблемы настолько велики, что никакого административного ресурса не хватит, чтобы охватить эти объёмы. Обсуждая данный вопрос с силовиками и налоговой службой, мы выявили интересный факт. На сегодняшний день от человека не требуется подтверждения доходов, поэтому, какую бы большую сумму он ни заработал, никто не спросит, откуда у него эти деньги. Когда учитель в школе платит больше налогов, чем предприниматель, работающий „в тени“, речь идёт о серьёзной проблеме, которую нужно решать на федеральном уровне».

Поскольку местный бюджет наполняется ни шатко, ни валко, городской округ благоустраивается в основном за счёт федеральных дотаций. Сейчас в рамках ФЦП здесь строятся три новых детских сада: два в Судаке и ещё один в посёлке Дачное. Ещё один начат в Морском. Дошкольные учреждения региону очень нужны: очередь в детские садики уже перевалила за 1300 человек. Кроме того, в этом году должна быть сдана в эксплуатацию новенькая школа на 800 мест, также построенная за дотационный счёт, разумеется.