Увольнять не разбираясь!

Дежавю: Крым на пороге очередного «административного террора»

О федеральной целевой программе, действующей в республике с 2015 года, знает любой крымчанин. Как и о миллиардах бюджетных рублей, предусмотренных по ней нашему региону. А вот о так называемых национальных проектах мало кто имеет представление. Между тем на их реализацию Крым потратит почти 87 миллиардов рублей. Каким образом успеть освоить такую сумму в назначенный срок, обсуждали на очередном заседании крымского правительства.

Задача по плечу

Итак, почему об одной программе знают все, а о другой — единицы? Дело в том, что суть ФЦП ясна и предельно понятна: федеральный центр ежегодно выдаёт республике деньги на развитие. А что ещё за нацпроекты — поди разбери.

В мае прошлого года Президент РФ Владимир Путин подписал указ, определяющий основные направления развития страны на ближайшие пять лет. Масштабные преобразования затронут многие сферы — от здравоохранения и образования до экологии и культуры. В числе прочего глава государства поручил до 2024 года вдвое снизить уровень бедности и обеспечить повышение средней продолжительности жизни до 78 лет. Для реализации всех грандиозных задач были разработаны 12 национальных проектов. А на их выполнение, в свою очередь, выделены колоссальные суммы денег. Только в этом году республика получит на реализацию нацпроектов около 15 млрд руб. А до 2024 года финансирование составит 87,5 млрд. Из них 50,7 млрд руб. поступят из федерального бюджета, 32,4 млрд — из бюджета республики, 4,2 млрд — из внебюджетных источников, 600 млн — из государственных и внебюджетных фондов.

Сергей Аксёнов, глава республики:

«За выполнением национальных проектов будет очень жёсткий контроль. Если произойдёт срыв сроков по вине должностных лиц, даже разбираться не стану — выговор, второй выговор и увольнение. Не обижайтесь, это и моя персональная ответственность. Реализация нацпроектов в Крыму предполагает строительство около двух десятков объектов. Для нас с вами это должно быть очень простое испытание, ведь 87 млрд руб. — это всего 10% от федеральной целевой программы. Поэтому считаю, что ничего нового для нас быть не должно, все силы и средства для реализации имеются».

Глава Крыма подчеркнул, что уже разработана схема контроля за ходом реализации нацпроектов. Будем надеяться, она лучше той, что используется для мониторинга ФЦП...

Опять не готовы

Тем временем увольнения грозят не только тем чиновникам, что провалят реализацию нацпроектов. Согласно решению Сергея Аксёнова, должностные лица, ответственные за соблюдение порядка на пляжах, будут освобождены от занимаемых должностей в случае недобросовестного исполнения своих обязанностей. Кстати, до этого заявления премьер-министра общественность даже не знала, что в Крыму есть чиновники, несущие персональную ответственность за чистоту побережий.

Сергей Аксёнов:

«Будет зона ответственности каждого должностного лица, кто как следит за ситуацией и смотрит за порядком на пляжах. Критерий оценки простой — по результативности. Если стоят водные мотоциклы, „бананы“ без документов, ответственному за пляж сразу наказание. После второго выговора будет увольнение. Разбираться в причинах не буду, потому что они и так понятны — это „слепота“, неожиданно нападающая на должностных лиц».

По данным министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, в этом году отдыхающих должны принять 460 пляжей. На 431 из них проведено водолазное обследование, заключено 427 договоров на получение экспертных заключений в центре гигиены и эпидемиологии (правда, выдано пока всего 45). Принято 238 заявлений на техническое освидетельствование пляжей, но выдано всего 56 актов. По словам Волченко, в зоне риска находится около 10-12% пляжей — они могут не открыться к старту курортного сезона в связи с неготовностью.

Между тем вице-премьер республики Игорь Михайличенко придерживается несколько иного мнения. Сейчас полностью готовы к эксплуатации всего 47 пляжей. Это около 11% от общего количества. Примерно 52% — 238 пляжей — находятся на проверке и не факт, что получат положительные заключения и смогут работать. В этом случае Сергей Аксёнов призвал не идти на поводу у недобросовестных пользователей и в случае срыва сроков подготовки пляжей инициировать разрыв контрактов с арендаторами. При этом прибрежный участок следует сразу же передать в управление какому-нибудь муниципальному предприятию и открыть для посещения: отдыхающие не должны страдать от бестолковости должностных лиц.

Кстати, в ходе заседания Совет министров установил новые правила размещения платных шезлонгов на территории пляжей общего пользования. Согласно принятому распоряжению, лежаки могут занимать не более 60% площади пляжа.

Вадим Волченко, министр курортов и туризма РК:

«Ежегодная ситуация, связанная с размещением на некоторых пляжах чрезмерного количества шезлонгов, приводит к многочисленным жалобам. Целью принятия данного решения является установление требований к размерам территории пляжей, на которых допускается размещение платного инвентаря. Распоряжение утверждает объём платных услуг на каждом пляже — не более 60% территории. Везде должен быть обеспечен доступ к воде. Соответствующие рекомендации для включения в правила благоустройства пляжей уже действуют в Алуште и Евпатории. За невыполнение правил нарушители будут привлекаться к административной ответственности».

Дорогое удовольствие

Первого июня правительство республики подведёт итоги работы Министерства транспорта и муниципалитетов в сфере пассажирских перевозок. Хотя и без официальных выкладок очевидно, что никаких перемен к лучшему, несмотря на повышение стоимости проезда, не происходит. Перевозчики по-прежнему возят пассажиров на старых, изношенных, грязных автобусах. Подвижной состав не обновляется. Кондиционеров нет. Большинство водителей имеют неопрятный внешний вид и упорно хамят пассажирам.

Чтобы как-то переломить ситуацию, власти Крыма приняли решение компенсировать перевозчикам до 25% затрат на обновление подвижного состава — пускай, дескать, хоть одной проблемой станет меньше.

Сергей Аксёнов:

«Мы приняли решение, и в мае будем принимать меры поддержки для обновления подвижного состава перевозчиков, которые работают в рамках федерального законодательства. В данном случае мы выделим до 100 млн руб. на приобретение нового транспорта. Перевозчикам будет компенсироваться от 20 до 25% стоимости».

Получается следующая ситуация. С пассажиров было решено взимать повышенную плату за проезд, чтобы у перевозчика появились средства на покупку новых автобусов. Плюс компенсация из бюджета, то есть опять-таки за счёт граждан. Как-то очень уж дорого обходятся крымчанам услуги общественного транспорта.

Правда, премьер-министр также заявил о том, что стоимость проезда может быть снова пересмотрена этим летом — на сей раз в сторону уменьшения. Такая мера будет принята в случае, если перевозчики не выполнят взятые на себя обязательства по приведению подвижного состава в соответствие установленным нормам и не повысят качество обслуживания. И это было бы справедливо!