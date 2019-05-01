Кто ответит за смерть тигра?

В гибели животного в симферопольском зооуголке винят частных ветеринаров

Новость о том, что в симферопольском зооуголке внезапно скончался молодой амурский тигр, появилась около месяца назад. Тогда смерть животного возмутила и симферопольцев, и крымских общественников, и бывшего владельца тигра — бизнесмена Олега Зубкова, организатора сафари-парка «Тайган» под Белогорском. Позже появилась информация, что животное погибло из-за передозировки снотворным во время перемещения в другой вольер, а теперь расследование этого случая близится к завершению.

Не вышел из наркоза

Тигр по кличке Амур родился в Крыму, в парке «Тайган», в 2017 году. Как рассказывает его бывший владелец, крымский бизнесмен Олег Зубков, в августе 2017 года тигренка отправляли в Сочи, но республиканская ветеринарная служба изъяла животное и передала в симферопольский зооуголок «во временное пользование» (по решению суда животное являлось собственностью республики). Бизнесмен пытался отстоять права на тигрёнка, но тщетно. А потом заявил, что Амур некоторое время после изъятия «жил в подвалах ветдепартамента». И неизвестно сколько продолжилось бы это «временное пользование», но в апреле этого года тигр (уже будучи в возрасте год и семь месяцев) внезапно умер. Когда отсутствие на вид здорового и полного сил животного в вольере стало невозможно скрывать, руководство зооуголка объяснило ситуацию. «Имеет место быть трагедия. Тигр умер. Для нас это большое потрясение», — сказал тогда директор парка Антон Якулевич. И пояснил, что смерть произошла во время переезда хищника в новый вольер. «Мы решили расширить жилплощадь для наших животных и перевести львов, леопарда и тигра единовременно по разным вольерам», — рассказал Якулевич. Поэтому, по его словам, животные были введены в состояние сна. «Ветеринары, с которыми мы сотрудничаем, ввели наркоз четырем животным и благополучно перевезли трех и даже амурского тигра перевезли в вольер, но, к сожалению, он из наркоза не вышел», — добавил директор парка.

И началось расследование...

Точку ставить рано

Уже прошло несколько недель с момента смерти Амура, но этот случай привлекает всё больше внимания общественности. Предварительные причины гибели животного, озвученные директором Детского парка Симферополя (где находится зооуголок), подтвердил на днях и главный ветеринарный врач Крыма. Основная версия остаётся прежней: Алтай умер от передозировки снотворным.

Также стало известно, что за эти недели завершилась экспертиза и по факту гибели животного в симферопольском зооуголке было возбуждено административное расследование, которое близится к завершению. А виноватыми, скорее всего, сделают сотрудников симферопольской частной ветеринарной клиники. Они, мол, просчитались с дозировкой снотворного, когда вводили его тигру, чтобы переместить в другой вольер. «Относительно симферопольского зооуголка проводится административное расследование, и оно уже находится на финальной стадии. В ближайшее время расследование будет окончено. По результатам будут применены штрафные санкции, и дело будет передано в суд», — сообщают в республиканской ветеринарной службе.

Кстати, стали выясняться и другие любопытные детали. Например, ни глава ветдепартамента, ни сотрудники зооуголка не смогли внятно объяснить журналистам, почему тигру поменяли кличку — оказалось, что Алтая в зооуголке переименовали в Буса. Также «на второй круг» зашёл вопрос об изъятии животного у прежнего владельца. И зашёл с неожиданной стороны. «Давайте так поступим: для того, чтобы крымчане и гости, которые к нам приезжают и те, кто планирует к нам приезжать, четко знали, что ответа на вопрос об изъятии тигра Алтая, кто и когда это сделал, до сих пор нет. Если это известно, давайте обратимся в правоохранительные органы. Мне лично не известно. Следственный комитет, прокуратура, все изучали эти вопросы, и никто не нашел ответа», — сообщил журналистам главный ветеринарный врач Крыма...

Похоже, точку в ситуации ставить пока рано, если даже на днях официально назовут виновных в смерти тигра.