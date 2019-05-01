Бешенство на смену чуме

Над полуостровом нависла новая эпизоотическая угроза

В апреле Крыму наконец был возвращён статус региона, благополучного по африканской чуме свиней. До этого республика за три года успела пережить две серьёзные эпидемии. Сумма ущерба, нанесённого местной экономике, исчислялась миллионами. И только сейчас геном чумы удалось полностью ликвидировать. По крайней мере, на какое-то время.

Сплошные убытки

Для человека и домашних животных кроме свиней африканская чума не опасна: от вируса погибают только свиньи. Тем не менее, за последние несколько лет Крым сильно пострадал от этой болезни. Ни лечения, ни вакцины для её профилактики до сих пор не разработано, так что борьба с чумой сводится к практически средневековым методам: уничтожение свиней в зоне карантина с последующим сжиганием трупов. Истреблению подлежит всё поголовье, независимо от категории хозяйства, в котором содержатся животные. Безусловно, правительство республики не оставило пострадавших фермеров без поддержки: они получили государственную компенсацию за всех убитых свиней из местного бюджета. В итоге не страшное, казалось бы, заболевание обернулось колоссальными непредвиденными убытками для крымской казны.

Как же случилось, что республика несколько лет не могла справиться с заразой? Передача возбудителя происходит путём непосредственного контакта здорового животного с больным или павшим, при контакте с заражёнными кормами, одеждой, почвой, водой. В общем, если вирус появился на подворье, его тут же подхватит всё поголовье свиней — очень уж легко он распространяется. Единственная мера профилактики — соблюдение ветеринарных правил ухода за животными. Но далеко не все крымские фермеры обременяют себя подобными хлопотами. Так и получается, что один недобросовестный свиновод порождает проблему не только для нескольких окрестных сёл, но для всей республики. А потом ещё и получает компенсацию из государственной казны.

Валерий Иванов, председатель Государственного комитета ветеринарии РК:

«Могу сказать, что сейчас граждане стали содержать домашний скот в более цивилизованных условиях. Существенно улучшена ситуация с дезинфекцией как на предприятиях, так и в частных подсобных хозяйствах. Установившееся благополучие региона даёт новые возможности для развития бизнеса. Крымские предприятия вновь получили право продавать продукцию из свинины в другие субъекты РФ. Особенную ценность для республики представляет Севастополь. Из-за того, что торговля мясопродуктами с соседним субъектом была фактически остановлена на время расцвета африканской чумы свиней, крымский бизнес понёс немалые убытки».

Новая беда

Не успел Крым совладать с одной опасной заразой, как появилась новая проблема — по полуострову динамично распространяется бешенство. В отличие от чумы свиней, оно чрезвычайно опасно для человека: в случае проявления симптомов практически неизбежен летальный исход. Для предотвращения развития заболевания в срочном порядке проводится вакцинация.

Число выявленных случаев бешенства стало расти после того, как в 2015 году по замёрзшей глади Сиваша в Крым пришли волки из Херсонской области. Поначалу их появлению не придали значения. Однако когда популяция хищников перевалила за 200 голов, правительство республики приняло решение о необходимости регулировать их численность. Сейчас в этих целях проводится так называемый мониторинговый отстрел.

Валерий Иванов:

«Кроме того, мы достаточно серьёзно занялись вопросом вакцинации лис. Дважды в год, весной и осенью, раскладываем по норам и разбрасываем по технологии 20 приманок на гектар 100 тысяч вакцин. Это даёт возможность уменьшить количество животных, попадающих под мониторинговый отстрел. С волками такая система не работает — они не поддаются вакцинации. В отличие от лис, которые раскусывают приманку и таким образом получают лекарство, крупные хищники попросту заглатывают её, а это не даёт нужного эффекта».

Уличная угроза

Из лесов бешенство довольно быстро перекочевало не только на сельские подворья, но и на городские улицы благодаря переходному звену — бродячим животным. Кстати, это не единственное заболевание, которое они распространяют. 75% инфекций, которым подвержен человек, передаётся именно через беспризорных кошек и собак.

Анастасия Лисовская-Чудинович, первый зампредседателя Госкомветеринарии РК:

«Регулирование численности безнадзорных животных — один из способов профилактики распространения бешенства и других заболеваний. Одним из самых гуманных методов, принятых в том числе в Европе, является ОСВ — система, включающая отлов, стерилизацию и возврат животного. За два прошедших года нам удалось стерилизовать более 15 тысяч безнадзорных животных на территории республики. Помимо стерилизации, проводится вакцинация всех отловленных особей. Всё это финансируется из бюджета республики».

Опознать обработанное животное можно по бирочке в ухе. Это значит, что оно стерилизовано и вакцинировано от бешенства, а потому не представляет угрозы для человека (по крайней мере, с точки зрения эпидемиологии). С остальными нужно быть предельно осторожными. Напомним, что заражение бешенством происходит при укусе или ослюнении больным животным.

Кстати, метод ОСВ уже даёт первые плоды: популяция беспризорных собак в городах перестала увеличиваться. Правда, в сторону уменьшения она пока тоже не движется. Однако нужно учитывать, что применяемый метод подразумевает именно постепенное урегулирование численности бродячих животных. Более радикальный вариант, предполагающий убийство, является не только негуманным и кощунственным, но и незаконным. Кроме того, природа, как известно, не терпит пустоты: истории о том, что вместо истреблённых бродячих собак города быстро заполняются крысами и другими вредителями — не миф, а объективная реальность. Так что спешка в столь деликатном деле явно неуместна.