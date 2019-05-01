Священная тайна Феодоро

Легендарный Грааль затерялся в Крыму? Большинство историков отметают эту версию...

Эта странная и будоражащая воображение история периодически появляется в поле зрения краеведов. Речь — о легендарной Чаше Грааля, которая, якобы, могла находиться в Крыму в средневековье. Судите сами...

Как вверху, так и внизу

Согласно легенде, возможное появление в Крыму священного Грааля связано с именем правителя княжества Феодоро Константина Гавраса.

«Царица Картли и Кахетии Тамара возвела на трапезундский престол императорский грузино-византийский род Комнинов, объявивший себя независимым от константинопольских императоров, — рассказывает краевед Андрей Осташко. — Однако в горной провинции Халдия, в ее столице Атрании, наряду с Комнинами был не менее знатный армяно-византийский род — Гаврасы, также имевший императорскую кровь и право на трон. У Гаврасов был даже свой святой патрон — Феодор Гаврас Стратилат. Его сын Григорий Гаврас, женившись на Марии Комниной, укрепил династические связи и права на престол Трапезунда. Несмотря на организованный им мятеж в Константинополе против императора и заключение, все же был освобожден, восстановлен в должностях и званиях и вернулся в Халдию. Сын Григория, Константин, после смены императора в Константинополе поднял мятеж против имперской власти в Трапезунде и правил в Халдии 14 лет как независимый правитель».

Обретение Чаши

О «личном» святом Гаврасов стоит упомянуть подробнее, поскольку именно благодаря ему, вернее его мощам, в Крыму заговорили об обретении Грааля.

Мученик Феодор Гаврас родился около 1050 года. В многочисленных войнах того времени проявил себя как храбрый воин. Затем некоторое время он вел отшельническую жизнь в горах. После женился на некоей Ирине из армянского рода Таронитов. В 1075 году император Алексей Комнин удалил Феодора из Константинополя и назначил дукой Трапезунда. Правил он фемой (провинцией) Халдия практически самостоятельно. А имперские власти были вынуждены терпеть сепаратизм Феодора Гавраса, поскольку для них власть в Трапезунде местного феодала была предпочтительнее захвату этого важного города турками-сельджуками. Однако во время очередного нашествия сельджуков Феодор Гаврас проиграл сражение и был захвачен воинами эмира Ахмет Мелика Амурали. За отказ перейти на их сторону и отречься от христианской веры Феодор был предан мученической смерти. А позже причислен к лику святых — воителей за веру. Его стали почитать как святого мученика Феодора Гавраса Трапезундского, Халдийского и Атранского (память 15 октября).

Любопытно то, что после смерти Феодора Амурали превратил его череп в чашу, покрыв ее золотом, в знак удивления перед храбростью мученика и чтобы вкушать из нее нечто, что называл «эликсиром познания». Предания гласят, что эта священная реликвия совершила немало чудес. Однако для самого Амурали она стала настоящим проклятьем — он стал хиреть, члены его парализовало, волосы и зубы выпали. И Амурали избавился от черепа-чаши. После она попала в руки некоего праведника, в руках которого эта чаша заслужила славу «живоносного источника». Говорилось, что, лишь раз испив из нее, больные вставали на ноги, бесноватые приходили в себя. Но, что самое интересное, мощи благочестивого родственника и его останки, ставшие чашей, в конце концов вернулись в семью, благодаря все тому же Константину Гаврасу.

Но была и другая Чаша. Она была обретена чудесным образом еще в июле 628 года от Рождества Христова, в церкви Феодора Тирона в Иерусалиме. И на тот момент, когда прибывший в Таврику Константин Гаврас на том основании, что у него имеется Священная Чаша, провозгласил себя избранником Божиим, хранилась в церкви Фаросской Божьей матери — домовом императорском храме во дворце в Константинополе. 3 июля все православные праздновали День обретения Чаши.

Так какая из этих двух Священных Чаш могла оказаться в Крыму? Есть мнение, что на полуостров вполне могли попасть обе.

«Козырная карта»

Само собой, то, как развивались события в дальнейшем, лежит в области предположений и домыслов. Однако фактом остается то обстоятельство, что потомок Константина Гавраса Феодор согласился на добровольное изгнание на задворки империи, а потом странным образом стал правителем одного из княжеств средневековой Таврики. Речь, конечно же, идет о Феодоро.

Вполне логично предположить, что Феодор I Ласкарис, император Никейской империи, наследовавшей Византии после захвата Константинополя крестоносцами, и, ко всему прочему, главный сюзерен Таврики, был не на шутку раздосадован экстремистскими действиями Феодора Гавраса. И досада его лишь распалялась из-за того, что он сам отчасти был виноват в происходящем. Все три года войны Ласкариса с Трапезундом Гаврас сидел тихо в своем пограничном Амисе и ни во что не вмешивался. Но когда войска Никейской империи захватили город, Гаврас не пошел на службу к победителям, а убыл в Трапезунд и тут же «отправился в изгнание» в Таврику. И вдруг обрел небывалый авторитет. Какую козырную карту он разыграл для этого? Скорее всего, Феодор Гаврас провозгласил себя избранным наследником и избранником Божиим на том основании, что у него имелась Священная чаша, ну и, конечно, хорошо вооруженные войска.

Ласкарис был вынужден вступить в игру против тезки. И начал с тех же козырей. Единственным, что могло разоблачить «подлого Гавраса», была подлинная Священная чаща, потому следовало явить ее народу Таврики в доказательство права на власть никейских преемников византийских императоров.

«Задача отряда, посланного никейским императором, — высадиться в Таврике и взять над ней управление от его имени, — рассказывает Андрей Осташко. — Для придания легитимности император передал отряду главную святыню — Чашу апостольского причастия. Но отряд опоздал — в Таврике к тому времени уже прочно утвердились Гаврасы со своим войском. По-видимому, дальше стороны смогли прийти к некоему соглашению. Часть отряда, передав Гаврасам византийскую чашу, перешла к ним на службу, став пограничными дозорами по реке Кабарта, а часть влилась в воинский орден, призванный оберегать реликвию — Орден Святого Георгия».

Какова же дальнейшая судьба Грааля? Говорят, одно время он пребывал в Храме Донаторов, который существует в Бахчисарайском районе и поныне. А дальше? Дальше якобы Чаша отбыла в Московию. Правда, скорей всего, это был тот самый золоченый череп Феодора Стратилата.