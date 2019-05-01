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В ритме мая

Спортивно и с перспективой на отдых

Бегом за здоровьем

В Симферополе пройдут соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут»

В последнее время на полуострове, в рамках общероссийской традиции, проводится всё больше массовых спортивных мероприятий и состязаний. На любой вкус, как говорится, и на любые личные спортивные способности. На этот раз мы решили обратить внимание на соревнования, которые состоятся в середине месяца и могут быть интересны многим крымчанам.

«Российский азимут» — традиционные всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию, которые проводятся во многих городах нашей страны. Организаторы рассказывают, что этот «настоящий праздник для любителей спорта и активного отдыха в прошлом году собрал около 500 участников в Симферополе». И приглашают всех желающих принять участие в соревнованиях: «Приходите, а самое главное приводите друзей. Мы рады всем желающим и поможем сделать первые шаги в ориентировании!»

Основная информация:

Место проведения: г. Симферополь, ул. Ялтинское шоссе, 26, «Водохранилище»

Дата: 19 мая 2019г.

Подробнее на сайте orient-simf.ru

Отдыхали хорошо, отдохнем еще лучше

Минтруд предложил график праздничных дней в 2020 году

Минтруд России подготовило предложения по переносу в 2020 году нескольких нерабочих праздничных дней зимой на майские каникулы. Проект соответствующего постановления правительства РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Перенести в 2020 году следующие выходные дни: с субботы 4 января на понедельник 4 мая; с воскресенья 5 января на вторник 5 мая», — говорится в документе.

Таким образом, в 2020 году предлагаются следующие дни отдыха: с 1 по 8 января (Новый год), с 22 по 24 февраля (День защитника Отечества), с 7 по 9 марта (Международный женский день), с 1 по 5 мая (День весны и труда), с 9 по 11 мая (День Победы), 12 по 14 июня (День России), 4 ноября (День народного единства).

Отмечается, что такая норма учтена статьей 112 Трудового кодекса, а перенос дней позволит создать условия «для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенне-летний период».

Евгения ПРИЙМАК
Фото crimea-eparhia.ru, Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 528 от 17 мая 2019 года

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Просмотров: 151 |   Комментарии (0) Дата публикации: 17-05-2019

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