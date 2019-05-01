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Спорт

Кубки, кубки, кубки...

«Армейцы» забрали Кубок Гагарина до 2020 года

Перипетии борьбы на футбольных полях и ледовых аренах

Май, как правило, проходит в спорте под эгидой розыгрышей различных кубков по игровым видам спорта, в которых победителями становятся только клубы, сумевшие выбросить на обочину турнира всех (особо подчёркиваем) своих соперников, попавшихся на пути по дороге к вершине. И сегодня мы останавливаемся на самых популярных из них — хоккее с шайбой и футболе.

«Тоттенхэм» выиграл у «Аякса» (3:2) в гостевом ответном матче

Впервые в истории

Наверное, нет у нас в стране поклонника спорта, не слышавшего о подвигах на ледовых аренах легендарного московского ЦСКА, имя которого гремело в СССР и Европе много лет. Но вот играя в Континентальной хоккейной лиге, прославленный коллектив ещё никогда не выигрывал Кубок имени Юрия Гагарина, а с ним и титул чемпиона Российской Федерации по хоккею с шайбой. А ведь горячим и верным поклонником клуба всегда был сам Гагарин.

И вот свершилось, наконец-то «армейцы» не только сумели выиграть регулярный чемпионат КХЛ — 2018/19 гг., но и одолели всех соперников в розыгрыше Кубка Гагарина. Они, как говорится, всухую разгромили в четырёх матчах омский «Авангард» (4-0) и впервые забрали почётный приз до мая 2020 года в «Зал спортивной славы» родного клуба, а игроки и руководители команды удостоились звания чемпионов Российской Федерации.

В это же время за океаном началась борьба за Кубки Запада и Востока, победители которых встретятся в финале самого престижного турнира, и не только в Северной Америке, Кубка Стэнли. Пожалуй, давненько уже за этот приз не разгоралась такая борьба, ведь в числе потерпевших неудачу оказались все элитные клубы НХЛ, во главе теперь уже с бывшим владельцем кубка, «Вашингтоном». Ну, а в финалы своих конференций вышли абсолютно никем не ожидаемые на Западе — «Сент-Луис» и «Сан-Хосе». Первый в полуфинале одолел «Даллас», на что потребовались все семь запланированных поединков (3:2, 2:4, 4:3, 2:4, 1:2, 4:1, 2:1), и вторым из финалистов во встречах с «Колорадо» для победы (4-3) тоже пришлось провести семь матчей (5:2, 3:4, 4:2, 0:3, 2:1, 3:4, 3:2).

На Востоке всё решалось проще. «Каролина» всухую разобралась с «Айлендерсом» (1:0, 2:1, 5:0, 5:2), а «Бостону» пришлось потруднее с «Коламбусом» (3:2, 2:3, 1:2, 4:1, 4:3, 3:0). Итак, наряду с чемпионатом мира в Словакии, теперь будем следить за событиями в полуфиналах Кубка Стэнли между «Сент-Луисом» — «Сан-Хосе» и «Каролиной» — «Бостоном».

«Ливерпуль» всё-таки держит марку

И тут «не на жизнь...»

На футбольных полях подходят к концу финальные кубковые поединки во всех европейских странах. Например, определился уже новый владелец Кубка Франции — 2018/19. Им стал «Ренн», сумевший в решающей игре взять верх над фаворитом своего чемпионата парижским «ПСЖ». Основное и добавочное время завершилось вничью — 2:2, а серия пенальти принесла успех «Ренну» (6:5), кстати не очень заметному в чемпионате Франции.

Когда уже завершилась подготовка к выходу в свет этого номера еженедельника, был назван обладатель Кубка Италии, за который боролись римская «Лация» и «Аталанта». 18 мая будет проведен финал Кубка Англии, за который сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Уотфорд», 20 мая мы узнаем имя обладателя Кубка Испании, которым могут стать «Барселона» или «Валенсия», а 25 мая — Кубка Германии, за него поборются «Лейпциг» и мюнхенская «Бавария».

В розыгрыше Кубка России уже сыграны первые полуфинальные матчи: московский «Локомотив» — «Ростов» — 2:2 и екатеринбургский «Урал» — тульский «Арсенал» — 1:0. 15 мая состоялись ответные поединки. В отличие от читателей, мы не знали ещё их результатов. Но кто-то из прежних владельцев почётного приза, москвичи или ростовчане, если проиграли, то выбыли из конкуренции за право сыграть в финале. Зато уральцы или туляки, разумеется, если выиграют, смогут выступить в решающем поединке, назначенном на 22 мая на волжской «Самара Арене». Ну, а если в предстоящем финале победу отпразднует «Локо», то «железнодорожники» в восьмой раз станут обладателями Кубка России и обойдут нынешнего рекордсмена — земляков из ЦСКА.

Ну, а новый рекорд в европейских кубковых турнирах — розыгрышах Кубка чемпионов и Кубка Лиги Европы УЕФА — установили английские клубы. Причём это достижение нельзя будет побить, а можно только повторить. Ведь 1 июня на мадридском стадионе «Метрополитано» в сражение за Кубок чемпионов вступят лондонский «Тоттенхэм Хотспурс» и «Ливерпуль», а 29 мая на бакинском стадионе «Олимпийский» разыграют Кубок лиги Европы УЕФА лондонские клубы «Арсенал» и «Челси».

Отметим тот факт, что только «Арсенал» прорвался из полуфинала в финал, дважды переиграв испанскую «Валенсию» — 3:1 и 4:2, а вот его сопернику по финалу, игравшему с немецким «Айнтрахтом» из Франкфурта, дважды завершившему встречи с одинаковым счётом по 1:1, помогла лишь серия пенальти, в которой отличились англичане (4:3).

Ну, а английским финалистам Кубка чемпионов, чтобы стать участниками решающей игры, предстояло прыгнуть, как говорится, выше головы. В первом матче «Ливерпуль», играя в гостях с испанской «Барселоной», был бит по всем статьям — 0:3, а «Тоттенхэм» на своём поле не устоял против голландского «Аякса» из Амстердама — 0:1. И вот в ответном матче в гостях лондонцы схлопотали в свои ворота ещё два мяча от «оранжевых», и общий счёт стал критическим для гостей (0:3). Но тут в них словно вселился «бес», и они смогли забить три мяча подряд в ворота хозяев поля, выиграли поединок — 3:2 и, благодаря большему количеству забитых на чужом поле мячей, впервые получили право выступить в финале. А вот «Ливерпуль», пятикратный владелец Кубка чемпионов, на родном стадионе вволю поиздевался над легендарным Месси и его друзьями, разделав их, как любят говорить в спорте, под «орех» — 4:0.

И последнее. После того как в полуфинале Кубка Крымского футбольного союза симферопольская «ТСК-Таврия» уступила аутсайдеру чемпионата «Гвардейцу» из Скворцово, который стал в финале соперником лидера первенства «Севастополя», никто не сомневался, что футболисты из города-героя впервые выиграют почётный приз. Так и произошло. Хотя хозяева поля, защитник Дмитрий Матвиенко и форвард Редван Османов, смогли установить победный счёт (2:0) лишь за полчаса до конца основного времени.

Гарик ОРЛОВ
Фото prostoprosport.ru, sport-express.ru, twitter.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 528 от 17 мая 2019 года

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Просмотров: 224 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 07:52

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