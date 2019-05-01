83-й принял старт

Кто станет чемпионом в последнем зимнем виде спорта сезона 2018/19?

В двух городах Словакии — Братиславе (на Зимнем стадионе им. Ондрея Непелы, вмещающем 10 055 зрителей) и Кошице (на Стил Арене, 8340 зрителей) — принял старт 83-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужчин. Он продлится до 26 мая. И, разумеется, поклонников хоккея интересует, кто станет чемпионом в последнем зимнем виде спорта сезона 2018/19.

Следующий — юбилейный

Знают ли читатели «Крымского Телеграфа», что первый чемпионат мира по хоккею с шайбой, который ранее носил название «канадский», стартовал в 1920 году на зимних Олимпийских играх в Антверпене и фактически в следующем году будет отмечать столетний юбилей? Но после первого чемпиона второй был определён только через четыре года на летних Олимпийских играх в Париже, а третий — ещё через четырёхлетие, на зимних Олимпийских играх в Санкт-Морице. После этого было принято решение: чемпионаты мира проводить ежегодно, причем, вне зависимости от Олимпиад. Но дважды еще пришлось прерывать эту традицию: из-за Второй мировой войны, а затем кому-то опять пришло в голову, что на зимних Олимпийских играх 1980, 1984, 1988 годов нет смысла сразу разыгрывать два высоких титула, хватит и одного — олимпийского чемпиона. Но, к счастью, это нововведение не прижилось. В олимпийский год титул чемпиона мира разыгрывается, но отдельно от олимпийского. Например, в минувшем году олимпийскими чемпионами в южнокорейском Пхёнчхане стали российские хоккеисты, а чемпионами мира — шведские мастера.

За годы проведения чемпионатов мира в решающей части турнира за золотые медали боролись свыше тридцати сборных Европы, Азии, Северной Америки, но сильнейшими в мире становились лишь хоккеисты восьми стран: СССР/России — 27, Канады — 26, Чехословакии/Чехии — 12, Швеции — 11, США и Финляндии — по 2, Великобритании и Словакии — по 1 разу. Прибавьте к ним Швейцарию, Германию/ФРГ, Австрию, которые поднимались на «серебряную» или «бронзовую» ступеньку пьедестала почёта этих чемпионатов, и перед вами будет вся элита мирового хоккея, почти за столетие его существования. Причём, обратите внимание, что россияне (в их активе пять побед) являются правопреемниками хоккеистов СССР, а чехи (шесть побед) — Чехословакии. Интересен и тот факт, что в состоявшихся 82-х чемпионатах мира по 77 раз стартовали чехи и шведы, 72 — канадцы, 69 — американцы, 66 — финны, 63 — немцы и только 61 раз — россияне.

Впервые за восемьдесят лет

И вот теперь в Братиславе и Кошице, особо отметим, что впервые за минувшие 80 лет, собрались все восемь сборных, становившихся чемпионами мира. Словакии это право гарантировано, как хозяину чемпионата, а Великобритании, кстати вместе с Италией, — как победителям первого дивизиона чемпионата мира — 2018. Именно британцы в 1936 году стали дважды олимпийскими и мировыми чемпионами: в первый и последний раз. Они укомплектовали свою сборную исключительно хоккеистами Канады, которые в те годы могли выставить четыре-пять сборных, и все бы они боролись за призовые места.

Итак, 16 сборных, собравшихся в Словакии, согласно жребию, исходя из своих предыдущих выступлений в 2018-м, были распределены на две группы A и B, где играют по круговой системе. Сборные, занявшие в группах первые четыре места, продолжают борьбу за награды, а остальные прекращают борьбу. А вот команды, финиширующие последними (восьмыми) в круговых турнирах, выбывают из высшего дивизиона в первый на сезон 2019/20 года.

В группе A в Кошице играют сборные Канады, Финляндии, США, Словакии, Германии, Дании, Франции и Великобритании, а в группе B в Братиславе — сборные Швеции, России, Чехии, Швейцарии, Австрии, Латвии, Норвегии и Италии. Все сборные на этот раз в своём большинстве укомплектованы сильными игроками из НХЛ, КХЛ, национальных лиг, которые готовы дать бой в том числе и фаворитам, что подтвердили матчи первых туров, которые «вписались» в нынешний наш обзор. Разумеется, пока главное наше внимание сосредоточено на группе B, где выступает под руководством Ильи Воробьёва сборная России, которой, по мнению специалистов, удалось на этот раз сформировать весьма сильную сборную. Во всяком случае в стартовой игре против сборной Норвегии в протоколе матча мы увидели имена: вратарей Андрея Василевского и Александра Георгиева, три игровые пятёрки с условными обозначениями. Первая: защитники Михаил Сергачёв — Никита Нестеров, нападающие Михаил Григоренко — Евгений Малкин — Евгений Дадонов; вторая: Дмитрий Орлов — Никита Зайцев, Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Кирилл Капризов; третья: Динар Хафизуллин — Владислав Гавриков, Никита Гусев — Артём Анисимов — Никита Кучеров. А вот четвёртая пятёрка пока состоит только из четырёх форвардов — капитана команды Ильи Ковальчука, Сергея Андронова, Сергея Плотникова и Александра Барабанова.

Дело в том, что в сборную был заявлен лишь 21 хоккеист, а ещё трёх тренерский штаб собирался заявлять по ходу турнира. Например, из-за океана прилетел молодой защитник из «Колорадо» Никита Задоров и был заявлен форвард ЦСКА Иван Телегин, которые уже приняли участие в матче с австрийцами. Во всяком случае, линия обороны сейчас ещё продолжает волновать Илью Воробьёва, поэтому, прежде всего, сборную пополнит ещё один оборонец.

Не обошлось без сенсаций

В группе В они, к счастью, пока обошли россиян. Наши парни демонстрировали явное преимущество над норвежцами в двух первых периодах, когда Василевский отражал все атаки соперников, а Дадонов (дважды), Анисимов, Кузнецов довели счёт до 4:0. В начале заключительного периода Гусев провёл пятую шайбу, и, к сожалению, наши парни резко сбросили обороты, решив, как говорится, довести поединок до конца «без крови». Но не получилось, норвежцы Олсен и Холос сумели провести две шайбы, что в определенной степени «смазало» первую победу наших парней — 5:2. Игра тщательно была проанализирована, и команда намного внимательнее сыграла в обороне с австрийцами. А в нападении отменно «зажигали» забившие шайбы Дадонов (дважды), Кучеров, Телегин и Ковальчук — 5:0. А вот в поединке с чехами вновь первые два периода наши парни провели мастерски. Андронов и Гусев сделали счёт 2:0. Но опять третий период провели вяло, и только блистательная игра вратаря Василевского уберегла команду от неприятностей. Но к концу поединка россияне вновь перехватили инициативу, и Зайцев смог отправить шайбу в пустые ворота соперника — 3:0.

А вот как завершились другие матчи в этой группе: Чехия — Швеция— 5:2 (первая сенсация), Швейцария — Италия — 9:0, Латвия — Австрия — 5:2, Чехия — Норвегия — 7:2, Швеция — Италия — 8:0, Швейцария — Латвия — 3:1, Швейцария — Норвегия — 9:1.

Зато в группе A уже в первом туре были зафиксированы две сенсации: Финляндия — Канада — 3:1 и Словакия — США — 4:1. Но затем всё покатилось по привычным рельсам: Дания — Франция — 5:4, Германия — Великобритания — 3:1, Финляндия — Словакия — 4:2, США — Франция — 7:1, Германия — Дания — 2:1, Канада — Великобритания — 8:0, США — Финляндия — 3:2, Канада — Словакия — 6:5.