Что это было?..

«Крымский ТелеграфЪ» побывал на открытии реконструированного и многострадального севастопольского парка Победы

Кому-то новый парк понравился. Что ж, праздник есть праздник. Но ожидание завершения его реконструкции (хотя бы части!) длилось так долго и было сопряжено с такими скандалами и неудобствами для горожан, что критический взгляд теперь напрашивается сам собой. К тому же торжественное открытие объекта больше походило на открытие выставки строительной техники, оборудования и приезжей рабсилы. Еще на подходе к парку бросалась в глаза кипящая работа. Но одно дело, если бы просто перед приездом руководства города наводился последний марафет, а совсем другое — видеть экскаваторы, грузовики и кучу людей с лопатами и иным инструментом.

«Вперёд, к новым свершениям!»

В общем, ощущение было, что попала на стройку. Конечно, понятно желание властей города открыть парк к 9 Мая, но сдача его в том виде, в котором она произошла, напоминала скорее попытку предъявить горожанам хоть что-нибудь, взамен упущенных сроков и федеральных средств. «Крымский ТелеграфЪ» уже ни раз писал о напастях, обрушившихся на парк Победы: при реконструкции уже сменился третий подрядчик, энное количество раз менялись сроки завершения реконструкции, в неизвестность канули огромные средства... И вот наконец первая очередь строительства завершилась... Но не тут-то было. Выступая на открытии парка, вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев заметил, что нынешняя реконструкция — это только начало.

Илья Пономарев:

«Еще очень много предстоит сделать. Сегодня мы говорим о том, что выполнены работы первого этапа первой очереди. Нас ожидает не только завершение работ в рамках первого этапа реконструкции, еще будет продолжена работа по второй очереди — это расширение территории парка Победы и есть третья очередь — набережная парка, концепция которой будет подготовлена в ближайшее время. Сегодня, в канун великого для всех нас дня, мы приглашаем всех севастопольцев оценить ту работу, которая проведена на сегодняшний день. Конечно, еще очень многое предстоит доделать, мы все это видим. И сегодня та общественная приемка, которая организована, должна указать нашим строителям и заказчикам на те недостатки, те недоработки, которые мы обязательно доделаем в самое ближайшее время. Но важно то, что сегодня, в канун 9 Мая, парк открыт для всех севастопольцев и все могут посмотреть на те результаты, которых нам удалось добиться в этом безусловно сложном, большом, крупном парковом пространстве города».

Согласно новому контракту, завершение первой очереди реконструкции парка должно состояться в сентябре этого года. Но доделать здесь действительно предстоит многое, например, у входа в парк нет регулируемого пешеходного перехода, вдоль аллеи, вымощенной плиткой, отсутствует бордюр, отчего эта самая плитка оказывается в земле. На территории отсутствуют уборные, нет прилегающей к парку парковки, не создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями... И таких недочетов сегодня очень много.

Поэтому, видимо окончательно разочаровавшись в подрядчиках, власти привлекли к реконструкции молодежь и ветеранов.

Илья Пономарев:

«Еще очень много работы по озеленению и благоустройству подлежит сделать, поэтому я надеюсь, мы вправе рассчитывать на помощь нашей молодежи, студенчества. Я хочу поблагодарить их за то, что они вложили свой труд в ту работу, которая позволила нам показать парк Победы городу. Вперед, к новым трудовым свершениям!»

А фонтаны — красивые

В открытии и реконструкции парка также принимали участие и севастопольские ветераны.

Сергей Рыбак, председатель Севастопольской региональной организации ветеранов, контр-адмирал:

«Сегодня у нас не приемка, мы просто посмотрели на то, что сделано в парке. Ветеранов и так тут прозвали главными контролерами этого парка. Я сегодня уже в пятый раз за последние месяцы тут нахожусь. Целый ряд проблемных вопросов решался за это время: и финансирование, и увеличение количества рабочих... Не хватало рабочих, было 250, потом стало 400, сейчас 420 человек работает здесь. Они работают по 10-12 часов в сутки, но и получают солидно, от 70 до 90 тысяч в месяц».

И все же кое-что сделать удалось: сегодня готовы входные группы в парк, на главной аллее обустроены скамейки, урны, а также построено 15 светодинамических фонтанов: «Победа», «Центральный», а также 13 фонтанов в честь городов-героев. Правда, их красоту увидеть можно только ночью, так как днем подсветка не работает. Но фонтаны на самом деле красивые — тут вопросов нет.

Примечательно, что для охраны территории парка, по крайней мере в день открытия, были использованы силы конного патрулирования. Хотя, насколько столь юные барышни могут оказать помощь при нападении, остается под знаком вопроса. Но все же это было красиво. Завершилось же мероприятие возложением заранее подготовленных властями цветов к фонтану города-героя Севастополя под аккомпанемент военного оркестра.

Напомним, что открытие парка Победы откладывается с 2017 года, сначала из-за срыва работ в октябре 2017 года был расторгнут контракт с ООО «Рабочий 1». Затем был заключен новый контракт «Дирекцией капитального строительства» и симферопольской фирмой «Глассок Крым». Согласно ему, реконструкция парка должна была завершиться 1 декабря 2018 года, но и здесь подрядчик сорвал все сроки, и этот договор также был расторгнут, а деньги с подрядчика взысканы через суд. Теперь же реконструкцией парка занимается АО «Ривьера», которое и открыло его 8 мая. До этого фирма проводила реконструкцию парка Анны Ахматовой, территории у монастыря Святого Георгия, а также парка на мысе Фиолент. Реконструкция первой очереди теперь должна завершиться в сентябре этого года, а вторую очередь планируется сдать через год, к 1 мая 2020 года, на нее планируется потратить 300 млн рублей, а проектирование, которое начнется в мае, обойдется в 25 млн рублей. При этом как будет финансироваться и в какую сумму обойдется Москве третий этап реконструкции, пока неизвестно.

Очевидные минусы

Прокомментировать ситуацию с открытием парка мы попросили бывшего советника губернатора Севастополя по вопросам архитектуры и градостроительства, члена Союза архитекторов России, члена Союза дизайнеров России Александра Измоденова. «То, что произошло 8 мая, очень сложно назвать сдачей даже части объекта. Контракт на завершение первой части должен закончиться в сентябре. Что предъявили горожанам перед праздником, мне совершенно непонятно, это был неубранный мусор, продолжение строительных работ и деятельность экскаваторов и грузовых машин... Что хотели этим показать власти? Не знаю, возможно, как раз-таки свою активную деятельность... Но всё это не главное», — рассказал «КТ» Измоденов.

Также специалист отметил, что при реконструкции был не соблюдён ряд строительных норм: во-первых, проект не был досконально согласован с соцзащитой и региональным обществом инвалидов; во-вторых, не созданы специальные карманы для скамеек и урн, а вместо этого они размещены прямо на аллее, что противоречит законодательству; в-третьих, нет бортиков по краям аллеи, вдоль газонов и т.п., парк не оборудован пандусами и не приспособлен для лиц с ограниченными возможностями и многое другое.

Александр Измоденов:

«Сейчас же, на мой взгляд, необходимо взять время, „под протокол“ естественно, чтобы люди „протопали“ парк своими ногами, увидели, что получилось, сделали выводы... А затем необходимо выносить вопрос о дальнейшей его реконструкции на общественные обсуждения».

Что же касается уже имеющих недочетов, то необходимо дождаться срока окончания контракта на реконструкцию первой очереди, то есть сентября, а далее уже либо благодарить подрядчика, либо привлекать его к уголовной ответственности. А лучше всё доработать до «финала» и не забыть гарантийные сроки поставить «на контроль». Ну и отлаживать всё, что необходимо, в самой эксплуатации парка, так сказать, проводить «тонкую шлифовку». Это ведь не так уж и просто...