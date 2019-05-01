Резкие движения

У администрации Керчи есть две недели, чтобы выполнить поручения Аксёнова, губернатора Севастополя отругал Медведев, а Симферополь «заходит на набережную» сразу с трёх сторон

Картина этой недели примечательна также тем, что сразу в нескольких городских администрациях, а также в Правительстве Севастополя «полетели искры». И кресла под местными властями зашатались...

Керчь: главу спас день рождения

В минувшую среду, по итогам выездного совещания крымского правительства в город-герой Керчь, в этом городе грянули кадровые перемены. Из-за многочисленных городских проблем, накопившихся за многие месяцы и хронически не решаемых, а также из-за невыполнения поручений главы Крыма (поручения, данные на предыдущем совещании руководство города выполнило только наполовину, да и то формально) были уволены: замглавы администрации Евгений Адаменко, начальник управления и начальник МУПа. Кроме этого, едва удержался в своём кресле глава администрации Сергей Бороздин. Глава республики Сергей Аксёнов был готов принять более жесткие решения в его отношении, но от такого развития событий Бороздина спас... день рождения. «Сегодня у главы администрации день рождения. Если бы я знал об этом чуть раньше, сегодня бы не приехал, потому что были бы другие решения. Я совсем к другому готовился, но через две недели приеду и, если все будет в такой же стадии, будут жесткие решения — возможно, административные будут приняты прямо на месте, — заявил Аксёнов. — Так или иначе те, кто не выполняет взятые на себя обязательства, по ним будут приняты жесткие решения».

Итак, глава Крыма дал местной администрации на решение проблем города две недели. Но изменится ли реально что-нибудь за это время?.. Остаётся только надеяться. «Мы приезжаем через две недели еще раз. Выедем в Ленинский район, проезжаем по всем селам. После этого проводим такое же мероприятие в районе. А после этого возвращаемся в Керчь, еще раз подводим итоги. И после решаем, что дальше будет с администрацией, повторит ли она подвиг Симферополя и Феодосии», — уточнил Аксёнов. Здесь глава республики, конечно, имел в виду отставки по его требованию в ноябре прошлого года главы администрации Симферополя Игоря Лукашёва и в январе этого года главы администрации Феодосии Сергея Фомича.

Севастополь: «детский сад какой-то»

На этой неделе неприятности случились и у губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Дело в том, что, как сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, по данным проведённых в марте этого года для администрации президента России закрытых соцопросов, Севастополь оказался в четвёрке регионов, где люди больше всего хотят сменить губернатора (кроме города-героя подобный запрос выявлен в Архангельской области, республике Коми и Ингушетии). По данным источников, в ходе опросов исследовались уровень доверия к губернаторам и отношение к их деятельности и Дмитрий Овсянников, согласно данным исследования, занимает вторую строчку в десятке самых нежелательных народом губернаторов. При этом возглявляющий антирейтинг Алексей Орлов (Калмыкия) уже отправлен в отставку 20 марта 2019 года. Кроме того, отмечает издание, губернатор Овсянников вошёл в число тех, кому население меньше всего доверяет.

И буквально на следующий день после появления вышеупомянутой информации, губернатор получил публичный нагоняй от премьер-министра России Дмитрия Медведева. Повод — затянувшееся на четыре года начало строительства инфекционной больницы, построить которую в Севастополе поручил лично президент Владимир Путин. Всё произошло во время совещания по вопросам исполнения президентских задач. «Это всё демонстрирует какую-то просто чудовищную беспомощность. Детский сад какой-то, честное слово! Экспертиза была — строить не начали. А сейчас мы хотим еще какой-то модуль сделать, а до этого мы разговаривали по поводу объектов культурного наследия. Но результат-то понятно какой — больницы нет! У нас эти деньги все счётные, и даже имея в виду в целом недоразвитость социальной инфраструктуры республики Крым и Севастополя, нельзя так этим разбрасываться!», — заявил Медведев. На вопрос премьера, когда в городе всё-таки начнется строительство инфекционки, губернатор заверил, что это будет сделано в течение трёх месяцев — к 1 сентября этого года. «С учётом всех конкурсных процедур, возможных обжалований это крайний срок», — пообещал он. И теперь Дмитрию Овсянникову придётся отвечать за сказанное. По итогу, ответственность за соблюдение озвученных сроков Дмитрий Медведев возложил лично на губернатора, а проконтролировать исполнение поручено Минэкономразвития и Минстрою России. «Если первого сентября ничего не появится, ну, извините, тогда, нужно будет уже о другом разговаривать», — предупредил Овсянникова Дмитрий Медведев.

Симферополь: угроза репутации

А в крымской столице местные власти объявили о том, что долгожданное (и уже очень затянувшееся) ожидание начало работ по реконструкции набережной реки Салгир начнётся сразу с трех точек. Об этом, в частности, сообщила глава администрации Наталья Маленко. «У нас осталась неделя до завершения всех обязательных процедур по набережной Салгира. Реконструкция будет начинаться сразу с трех точек. Мы все подробно покажем и расскажем», — сказала она. По словам главы горадминистрации, основной проблемой остается самовольное занятие гражданами отдельных участков набережной («КТ» уже рассказывал об этом прежде). «Мы работаем с людьми, которые за счет набережной увеличили свою территорию. Где-то поставили забор, где-то капитальные строения. Сегодня со всеми работаем, чтобы до 1 июня это убрать», — рассказала Наталья Маленко журналистам.

Но смогут ли городские власти «зачистить» территорию для начала реконструкции от собственности горожан? Да и как это будет сделано? Просто всё снесут, рискуя вызвать шквал негодования и очередной «социальный взрыв»?.. А с другой стороны — если не смогут этого сделать и начало работ будет затягиваться и дальше, то горадминистрация рискует не успеть окончить реконструкцию в сроки, поставленные главой Крыма — до сентября. И тогда уже под удар попадёт репутация не городской администрации, а республиканского руководства. К тому же, сроки сдачи реконструированной набережной явно «подгонялись» под сентябрьские выборы...