Трансформация реальности

Нелегалов отпустили, пропаганда не работает, из-за картин поднялся шум, а украинскую военную технику утилизируют

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие о ситуации на полуострове, сообщили «сенсацию» о подводных находках, скромно упомянули об освобождённых согражданах и опечалились судьбой военной техники и неработающими передатчиками.

Старьё — в утиль

Как сообщает украинский сайт, ссылаясь на слова председателя комитета по обороне Государственной думы Российской Федерации и бывшего командующего воздушно-десантных войск Владимира Шаманова, «Россия вынуждена будет утилизировать украинскую военную технику в Крыму по истечении десятилетнего срока, если Киев не заберет ее до 2024 года». «Это прежде всего задача руководства Украины. Исходя из международных норм, в течение 10 лет они должны либо забрать технику, либо через 10 лет мы будем вынуждены это утилизировать, потому что то, что не находится в эксплуатации, ветшает и приходит в негодность», — заявил Шаманов. И добавил: современных образцов среди оставленной военной техники не наблюдается, а те, которые есть, «они вооруженным силам РФ не интересны».

Пропаганда не работает

Украинские пропагандисты снова в трауре. Дело в том, что, как сообщает сайт украинского телеканала, «сигнал семи украинских радиостанций в 20 населенных пунктах северного Крыма полностью или частично заглушается сигналом российских радиостанций». «Во время мониторинга с помощью автомагнитол в марте-апреле 2019 года проверили 13 частот семи украинских радиостанций, получивших разрешение от Нацтелерадио на вещание на севере Крыма из подконтрольных Украине поселков Чонгар и Чаплинка», — уточняется в заметке. В частности, по информации сайта, мониторинг проведен в следующих 20 населенных пунктах: Надеждино, Красноармейское, Вишневка, Крипке, Танковое, Пролетарка, Красноперекопск, Совхозное, Таврическое, Рисовое, Почетное, Перекоп, Армянск, Суворово, Пятихатка, Карпова балка, Филатовка, Ишунь, Томашовка, Воинка. Остаётся лишь зафиксировать провал очередной антироссийской пропаганды.

Главное — громко крикнуть

Любопытно наблюдать, как трансформируется новость о картинах, найденных в одной из кают утонувшего в 1895 году в Чёрном море (в районе мыса Тарханкут) парохода «Генерал Коцеб». Первоначально исследователи и специалисты, нашедшие судно, сообщили, что на борту могут находиться, в том числе, и картины работы Айвазовского. Дескать, есть такое предположение, но точно пока ничего не известно. Да и подъем со дна этих картин, видимо, невозможен из-за риска их утратить (пароход лежит на глубине 40 метров). Однако, фамилия знаменитого художника и погоня за сенсацией дала волю воображению многих журналистов. В том числе и украинских. И новость, спустя пару дней после появления, уже стала появляться с заголовками типа: «Аквалангисты обнаружили картину Айвазовского на дне».

Отпустили нерадивых рыбаков

В сентябре прошлого года многие украинские СМИ кричали о «незаконном задержании» двух украинских рыбаков — Руслана Кондратюка и Андрея Морозова, которые пришвартовались на моторной лодке у береговой линии озера Сиваш в районе села Стефановка Джанкойского района Крыма. Сами рыбаки являются уроженцами села Стрелковое Херсонской области, и тогда Государственная пограничная служба Украины заявила, что «украинские граждане попали в Крым из-за проблем с двигателем лодки». Но ведь незаконное пересечение российской границы при этом никто не отменял. Впрочем, их судьба не осталась без внимания со стороны в том числе и российских правоохранителей. За мужчин похлопотали, и вот теперь двое украинских рыбаков вернулись на Украину. Об этом, в частности, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Граждане Украины Руслан Кондратюк и Андрей Морозов, задержанные 10 сентября 2018 года за незаконное пересечение государственной границы РФ, освобождены из-под стражи и в настоящее время уже находятся на родине», — сказала она. И, в отличие от задержания, вызвавшего большой шум в прессе сопредельного государства, освобождение рыбаков прошло там почти незамеченным.