«Популяция гадюк вряд ли изменилась»

Какие краснокнижные животные уже исчезли или находятся под угрозой исчезновения. И почему

Севприроднадзор обнародовал свои исследования, по шестнадцати видам животных, которые проводил в 2018 году. «На основании анализа обобщенных сведений, научно-исследовательских работ и полевых наблюдений был проведен мониторинг состояния популяций 16-ти видов животного мира, занесенных в Красную книгу города Севастополя, в том числе мониторинг мест их обитания» — говорится в сообщении.

«...и преследование человеком»

В своей работе ученые изучили земноводных и пресмыкающихся обитателей Севастополя, в него вошли: тритон Карелина, квакша восточная, болотная черепаха, геккон средиземноморский, желтопузик безногий, ящерица прыткая горнокрымская, медянка обыкновенная, полоз желтобрюхий (каспийский), полоз палласов, полоз леопардовый, уж водяной, гадюка степная. А так же насекомые: дровосек узловатоусый, розалия альпийская, жук-олень, бронзовка особенная.

Результаты исследования следующие. Популяция тритона Карелина, находится в критическом состояние. Его вид под угрозой исчезновения, и в результате исследований было обнаружено всего 69 особей. Причиной вымирания тритона ученые считают снижение увлажненности мест его обитания из-за вырубок леса, деятельности горнодобывающих предприятий, строительство водохранилищ, выпас скота в водоохранных зонах, а также коммерческий отлов. Что касается квакши восточной, то учтено всего 15 особей, в основном на Главной гряде и на возвышенности Мекензиевых гор. К причинам исчезновения этого вида ученые относят пересыхание нерестовых водоемов и антропогенную деятельность. Черепахи болотной выявлено всего 10 особей. Причины: разрушение местообитаний при проведении сельскохозяйственных работ, браконьерский отлов, выпуск в природу болотных черепах неаборигенного происхождения.

Геккон средиземноморкий легко адаптируется к жизни в различных постройках (старых и современных), поэтому прямой угрозы существованию вида нет и состояние его ученые относят у удовлетворительному. А вот желтопузика безногого учтено 68 особей. Причиной угрозы вымирания этого вида стала застройка земель, лесные пожары и антропогенное воздействие. При этом его численность в пределах севастопольского региона не высока и имеет тенденцию к сокращению, которая в ближайшем будущем может только усугубиться.

Ящерице прыткой горнокрымской для проживания вообще не свойственен наш регион из-за жарких и засушливых условий. Благодаря этому она принадлежат к наиболее архаичным генетическим линиям и имеют высокую научную ценность. Учеными было обнаружено 8 особей данного вида. А вот медянка обыкновенная вообще не была обнаружена. Причины исчезновения: рубка леса, лесные пожары.

Полоза желтобрюхого учтено 11 особей, снижение популяции происходит из-за распашки земель, колебания численности грызунов, гибель на дорогах, преследование человеком. Популяция полоза Палласова настолько низкая, что учтено всего две особи. А полоза леопардового найдено всего три особи. Он живет, в основном, в труднодоступных для человека местах: на скалах, обрывах, в ущельях и на крутых склонах. Поэтому состояние его популяции признано как удовлетворительное, но при этом отмечается, что отлов даже небольшого количества полозов может привести к необратимым процессам и его полному исчезновению. К причинам же сокращения численности ужа водяного ученые относят оскудение рыбных ресурсов, застройку берегов, оскудение его кормовой базы и, опять же, преследование человеком.

Гадюка степная учеными в регионе не выявлена. При этом исследования проводились на равнинных степных участков в междуречье Качи и Альмы. При этом среднюю плотность гадюки по Крыму ученые обозначили от 0,25 до 67 особей на 1га. Так же ученым не удалось подтвердить присутствие на территории Севастополя двух видов усачей, включённых в Красную книгу Севастополя, дровосека узловатоусого и розалии альпийской.

Что же касается жука-оленя, то ученым удалось обнаружить несколько десятков экземпляров. Так же зарегистрированы две особи бронзовки: в палисаднике частного домовладения в селе Андреевка и на границе смешанного леса на северных склонах в окрестностях Балаклавы.

Как считали?

О том, насколько верны данные исследования и что является основным фактором исчезновения животного мира «КТ» рассказала севастопольский эколог Маргарита Литвиненко. «Ознакомившись с опубликованными данными у меня, сразу возникли вопросы: какие были изучены сведения, кто проводил научные исследования, какими методами, кто именно вел эти полевые наблюдения: специалисты, не специалисты...? Здесь такие общие фразы, которые вызывают вопросы. Как проводился мониторинг мест обитания? Вот, например гадюки, они пишут, что в Севастополе гадюк не выявлено. Обычно гадюк учитывают маршрутным методом, то есть намечают трассу шириной в несколько метров, которая может меняться. Если лес густой или кустарник, то трасса будет более узкой, а если нет, то шире... Каждый участок маршрута описывается отдельно: тип насаждений, какая освещённость, где источники воды, наличие величины антропогенного воздействия... Все эти факторы способны влиять на количество животных на данном участке», — объясняет специалист.

Эколог рассказала, что в Севастополе гадюк всегда было очень мало, при этом даже биологи не всегда могут отличить гадюку от другого вида змей. При этом непонятно, почему, при изучении популяции ученые взяли только степные участки между Качей и Альмой, а не иные места их возможного обитания? Ели же брать исследования по другим регионам полуострова, то там гадюка встречается гораздо чаще.

Маргарита Литвиненко:

«Например, мониторинг гадюки делали в Черноморском заповеднике, там на 1 кв км было зафиксировано от 3 до 8 экземпляров, а я встречала данные, что было зафиксировано 54 экземпляра на 1 га в Черноморском заповеднике и это была максимальная плотность. Я однозначно не могу казать, что гадюки вымирают. Если подсчитать их численность не только в междуречье Качи и Альмы, то возможно этих гадюк можно встретить, писать же, что их „ноль“ в Севастополе, с моей точки зрения некорректно. Популяция гадюк вряд ли изменилась, так как антропогенная нагрузка в местах их обитания не увеличилась, пищевая база, скорее всего не уменьшилась и поэтому говорить о резком уменьшении численности степной гадюки я бы не стала».

Также эколог рассказала, что степная гадюка — самая ядовитая змея в Крыму, но её яд не угрожает жизни человека, а может лишь привести к болезненным ощущениям на несколько дней, при этом легко принять меры против его действия.