Пофестивалим!

Главные событийные и развлекательные мероприятия лета-2019 на полуострове

Cовсем скоро — лето, и, как обычно, наступит пора многочисленных крымских фестивалей. Причём самого разного формата и направленности. На любой вкус и кошелёк, как говорится. К тому же фестивали давно стали неотъемлемой частью событийного туризма на полуострове. Мы, накануне фестивального сезона, решили сделать информационный обзор самых значительных из них.

Июнь

В начале месяца в Ялте начнет свою работу фестиваль «Великое русское слово». В рамках этого фестиваля пройдут литературные чтения, концерты и спектакли. «Великое русское слово» — традиционно значимое событие для любителей русской словесности, российской культуры.

Также с начала июня (и до конца лета) в Евпатории будет проходить фестиваль «Летние вечера на Караимской». В исторической части города — в «Малом Иерусалиме» — запланированы костюмированные шествия, клоуны и фокусники, а самое интересное ждет зрителей по пятницам, в дни, посвященные культуре крымских народов.

10 июня любители гонок могут понаблюдать соревнования Кубка Крыма — 2019 по дрэг-рейсингу. Он пройдет в поселке Октябрьское в два этапа.

16 июня на площади Михайловской береговой батареи в Севастополе состоится благотворительный офицерский бал, который могут посетить все желающие при соблюдении бального дресс-кода. Такие балы были обычным делом в дореволюционном Севастополе, сейчас традиция возрождается. Тема нынешнего бала, посвящённого русским женщинам, — «Звезда пленительного счастья». В основу художественной концепции программы легли произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Льва Толстого.

С 21 июня в Коктебеле стартует ежегодный фестиваль оздоровительных и развивающих практик «СурьяФест», или, как его ещё называют, — фестиваль йоги. В рамках фестиваля, как правило, проводятся занятия по оздоровительным методикам, концерты фольклорной музыки.

Июль

В течение всего июля будет проходить Гастрономический фестиваль в Массандре. Его «фишка» — блюда крымской кухни, приготовленные из выращенных на полуострове овощей и фруктов и добытых в прибрежных водах морепродуктов.

А 6 и 7 июля в Керчи пройдет очередной Международный рок-фестиваль «Боспорские врата».

С 7 по 9 июля в Алуште проводится Фестиваль Лаванды, в момент её цветения. Кстати, в Крыму находится самое большое в Европе поле лаванды (недалеко от Бахчисарая, село Тургеневка). На фестивале рассказывают об особенностях этого цветка, готовят из него угощения и косметические средства и устраивают множество развлечений. Также обещают парад увитых горной лавандой велосипедов, ярмарку, где будут продаваться саше, мыло, эфирное масло и даже мороженое с этим замечательным цветком.

Также в Алуште 7-14 июля пройдет многожанровый детский фестиваль «Дорогами успеха».

Фестиваль уличного танца в Ялте Yalta Summer Jam будет проходить с девятого по четырнадцатое июля. В программе — пять дней «битв» по футворку, вакингу, брейкингу. Там же, как гласит информация организаторов, «известные танцоры проводят мастер-классы, а известные группы дают концерты».

Фестиваль «Генуэзский шлем», как всегда, стартует в июле в Судаке (13-15, 20-22, 27-29 июля, 3-5, 10-12, 17-19 августа). Зрителей ожидают красочные представления — рыцарские сражения, турниры «во славу прекрасных дам», стрельба из арбалетов, пушек, кулеврин и требушетов, выступления танцоров и песни трубадуров. В рамках фестиваля на территории Генуэзской крепости проходят реконструкции знаменитых битв, групповые бои, демонстрируется штурм стен средневековых укреплений, проводятся турниры лучников, выставки рыцарских доспехов, а также конкурсы.

Международный молодежный фестиваль экстремальных видов спорта «Extreme Крым» пройдет на мысе Тарханкут (Оленевка) с 15 по 25 июля. В рамках мероприятия предлагается принять участие в состязаниях по кайт- и виндсерфингу, скейтбордингу и паркуру. Разнообразие внесут зажигательные уличные танцы по ночам, подводная охота и дайвинг.

День ВМФ в Севастополе традиционно проходит в последнее воскресенье июля. Среди мероприятий, как всегда, запланирован парад военных кораблей Черноморского флота, демонстрационная высадка морского и воздушного десанта, ракетные стрельбы. А вечером севастопольская бухта озарится светом грандиозных фейерверков.

Август

Как всегда, в Золотой Балке, в окрестностях Балаклавы, ожидается фестиваль ZBFEST. Этот фестиваль традиционно проводится прямо на местных виноградниках. В программе: меню от лучших крымских рестораторов, дегустация молодых вин, мастер-классы, путешествие на воздушном шаре, битва виноградом и, конечно, яркие выступления знаменитых исполнителей (анонсирован «Ленинград», Диана Арбенина, Мот и Дана Соколова). В этом году фестиваль пройдёт 3 августа. Также, как считается, ZBFEST в Золотой Балке — один из главных фестивалей молодого вина в Крыму.

3, 4, 10 и 11 августа состоится Фестиваль огненных театров в Коктебеле, где уличные огненные театры устроят феерическое шоу с живым огнем. «Непрерывное фаер-шоу и живая музыка от известных рок-групп», — гласит реклама. Действительно, зрелище там будет как минимум яркое.

10-11 августа ожидается традиционное Байк-шоу «Ночных волков» на горе Гасфорта. Яркое шоу с лазерными эффектами, трюками на мотоциклах, выступлением различных рок-групп давно стало визитной карточкой Крыма (фестиваль проводится уже десятилетие). Какая главная тема байк-шоу будет в этом году (а каждое шоу выстраивается тематически), пока до конца не понятно, но в соцсетях анонсы мероприятия сопровождает портрет Сталина.

С 24 по 26 августа пройдёт очередной фестиваль Koktebel Jass Party в Коктебеле. Лучшие джазовые коллективы, известные исполнители России и зарубежья, уже не первый год приезжают в Коктебель, чтобы подарить праздник крымчанам и гостям Крыма. Коктебель в эти дни наполняется звуками джазовых композиций, исполняемых лучшими музыкантами мира. Возле обустроенной на пляже главной сцены под открытым небом собираются самые яркие звезды джаза. Публика сможет насладиться качественной музыкой, познакомиться с трендами современного джаза и услышать давно любимых исполнителей.

А с 28 по 30 августа в Коктебеле, на нудистском пляже в формате опен-эйра, пройдёт первый рэп-фестиваль, организатором которого является телеведущий и организатор джаз-фестиваля Koktebel Jazz Party 2019 Дмитрий Киселёв. Детали этого мероприятия пока — интрига, ведь ничего подобного на полуострове до сих пор не проводилось.