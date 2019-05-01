Жизнь в собственных границах

Межевание земельного участка

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о межевании земельного участка. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Для чего?

Достаточно часто на практике можно встретить земельные участки, поставленные на кадастровый учет, имеющие кадастровый номер и даже зарегистрированное в Едином государственном реестре недвижимости право собственности, но не имеющие определенных в установленном порядке границ. Эта ситуация особенно характерна для Крыма, где немалая масса земельных участков не имеет установленных границ. Чтобы убедиться, установлены ли границы вашего участка, достаточно найти его на Публичной кадастровой карте на сайте Росреестра (pkk5.rosreestr.ru) по кадастровому номеру или адресу.

Межевание земельного участка проводится для установления его границ на местности.

Межевание проводится, если границы земельного участка не установлены (в том числе если сведения о его границах отсутствуют в ЕГРН или не соответствуют требованиям законодательства к описанию их местоположения), при получении гражданами новых земельных участков, купле-продаже, мене, дарении всего или части земельного участка и т.д.

Для проведения межевания необходимо подготовить определенный пакет документов:

— свидетельство о праве собственности на земельный участок. Также это могут быть постановление администрации о предоставлении земельного участка, нотариальное свидетельство о праве на наследство, решение суда, договор купли-продажи, мены, дарения;

— паспорт правообладателя земельного участка (и его копию);

— доверенность на представителя (если от имени собственника будет действовать представитель).

Как и кем?

Самостоятельно провести работы по межеванию участка нельзя, поскольку для этого необходимо иметь лицензию на право осуществления геодезической и картографической деятельности.

На данном этапе потребуется помощь кадастрового инженера (индивидуального предпринимателя), являющегося членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров, или специализированной организации, имеющей в штате кадастрового инженера.

Кадастровые работы по межеванию выполняются кадастровым инженером и включают в себя определенный комплекс работ, таких как:

— сбор и изучение сведений о земельном участке, предоставленных вами документов на землю, имеющихся геодезических данных по участку, а также адресов соседних (смежных с вашим) земельных участков; подготовка проекта межевания (или технического проекта), который должен соответствовать заданию на межевание;

— обязательное уведомление соседей по участку (то есть лиц, права которых могут быть затронуты межеванием);

— выезд на место и определение границ участка на местности. При этом обязательно должен быть получен акт согласования границ участка с соседями;

— геодезическая съемка участка и определение координат межевых знаков;

— точное определение площади земельного участка;

Результатом кадастровых работ будет подготовка межевого плана по уточнению границ земельного участка.

Кому и когда?

Межевой план подготавливается в форме электронного документа и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план. Межевой план также может быть подготовлен в форме документа на бумажном носителе, который тоже заверяется подписью и печатью подготовившего его кадастрового инженера.

Последним действием станет подача межевого плана и необходимых документов собственником участка или его представителем непосредственно в территориальный орган Росреестра (в Республике Крым — Госкомрегистр) или через Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Срок постановки на кадастровый учет и государственной регистрации прав не должен превышать 10 рабочих дней со дня приема Росреестром заявления и необходимых документов. Если заявление было подано через МФЦ, то срок рассмотрения заявления составит 12 рабочих дней. Отсчёт этого срока начинается со следующего рабочего дня после даты приема документов. Проведенная государственная регистрация удостоверяется выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, которая может быть направлена вам в электронной форме.

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