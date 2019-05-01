Снова время «стричь капусту»

Чем ближе лето и начало активного курортного сезона, тем больше на полуострове появляется мест, где сомнительные личности стараются заработать на туристах и отдыхающих. Впрочем, как обычно. Каждый год с ними борются и власти, и правоохранители, но каждый год «феникс» незаконного бизнеса воскресает. Несколько дней назад появились сообщения об очередных горе-предпринимателях. В частности, о том, что взимание платы за парковку транспортных средств в районе дворца-замка «Ласточкино гнездо» на смотровой площадке на Алупкинском шоссе незаконно. Об этом крымским журналистам заявил первый заместитель главы администрации Ялты Александр Гарагуц. «В администрацию Ялты регулярно поступают обращения от граждан о том, что в районе «Ласточкиного гнезда» неизвестные осуществляют сбор за парковку транспортных средств, – пояснил он и уточнил: – МУП «ТурИнфоЦентр ЮБК», которое обслуживает все платные и бесплатные муниципальные парковки на территории Ялтинского региона, не имеет отношения к данному факту». При этом Гарагуц попросил сообщать о таких нелегальных парковщиках «в органы внутренних дел». Вот такие дела...